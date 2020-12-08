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Наступление Украины на Донбасс обречено полным развалом страны - эксперт

08 декабря 2020, 20:35  •  114 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Армия Незалежной уже готова атаковать, осталось дождаться приказа
Масштабная наступательная операция ВСУ в Донбассе обернется для Украины окончательным развалом государства. Об этом заявил российский политолог Сергей Кургинян в эфире канала "Россия-1".
Он полагает, что киевский режим намерен реализовать в конфликте с мятежным регионом "карабахский сценарий". На сегодняшний момент украинская армия уже завершила подготовку к возобновлению боевых действий в Донбассе.
"Все, что нужно было сделать для мобилизации войск, подвоза боеприпасов и резервов, сделано. Остался последний шаг: кто примет решение, и когда. После его принятия вы перейдете в режим провалившегося государства, уничтожив оставшуюся Украину", – цитирует "Экономика сегодня" эксперта.
По его словам, в случае наступления ВСУ на ДНР и ЛНР Незалежная будет полностью уничтожена. Кургинян посоветовал Киеву признать независимость народных республик ради сохранения остатков государства и налаживания отношений с Москвой.
Одновременно он прогнозирует, что украинские власти не пойдут таким путем, а выберут военный, наихудший, сценарий. Это приведет к срыву минских соглашений и станет окончательным крахом соборной. По мнению эксперта, ВСУ планирует атаковать Донбасс в период между декабрем нынешнего года и февралем наступающего.
Накануне экс-наводчица и бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко на местном телеканале возбудила ура-патриотов речью о том, что украинскому руководство хорошо бы ответить себе на вопрос, а зачем им нужен Донбасс. Она заметила, что Незалежной, если армия зайдет на неподконтрольные Киеву сейчас территории, достанутся лишь одни проблемы.

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