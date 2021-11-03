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Наступление российской армии завершится распадом Украины - депутат Рады

03 ноября 2021, 19:15  •  6 • Политика
Фото: Markiian Lyseiko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москву не остановят санкции, считает парламентарий
Действующие украинские власти не стремятся допускать широкомасштабного военного конфликта с Россией – Киев понимает, что последствия для него окажутся фатальными, заявил депутат Рады, представитель "Оппозиционной платформы" Олег Волошин.
Как указал украинский парламетарий, российской армии потребуются считанные дня для сокрушения ВСУ. Правда такова, что для политического руководства в Киеве вполне комфортно поддерживать ситуацию на востоке страны в виде конфликта в замороженном состоянии. Масштабное противостояние же обернется для Украины крахом.
"И такое понимание сегодня есть. Я так полагаю, оно донесено Москвой и до Запада, что своими санкциями вы танки не остановите", – высказался депутат.
Волошин также указал, что в настоящее время существует реальная угроза захвата западной части Украины контингентом НАТО. В прошлом году американская стратегическая авиация отрабатывала в регионе некие операции. Профильные эксперты предполагают, что Соединенные Штаты таким образом тренировалсь в нанесении ракетного удара по Российской Федерации.
"Представьте, под Харьковом ракета появится, и что нам с этим делать? Вот это реальная угроза", – высказался представитель "Оппозиционной платформы".
Волошин не сомневается, что ситуация – наступление России и НАТО – может привести к краху Украины как государства.
Ранее Волошин заявил, комментируя рейтинг антилидеров Украины, что Зеленский, набравший рекордное количество голосов с показателем в 32 процента, вместе со своими соратниками из партии "Слуга народа" в скором времени навлечет на себя народный гнев.

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