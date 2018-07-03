Наступление на юге Сирии. Фронтовая подготовка к политической встрече • 144 • Аналитика



Тем удивительнее оказался результат первых дней наступления: сирийские войска продвигаются весьма успешно, в определенных местах они уже вплотную приблизились к иорданской границе, а некоторые населенные пункты (и формирования боевиков, заметим) перешли на сторону правительственных сил и подняли сирийские флаги. И это, заметим, при том, что российские ВКС в данный момент работают в относительно щадящем режиме, и даже появились сообщения о частичном выводе авиатехники в Россию.









По состоянию на 1 июля подразделениям САА удалось освободить и взять под свой контроль 70 населенных пунктов в провинции Дераа. На сторону официального Дамаска перешли некогда мятежные города Даиль и Ибтаа, а в Тофасе и Мзейрибе ведутся переговоры о сдаче боевиков или их переходе на сторону правительственных сил.



Мощные удары нанесены по позициям запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в районах Джумрук-эль-Кадима и Эн-Нуэйма в окрестностях административного центра провинции Дераа, после чего правительственные силы расширили наступление на юго-западе провинции.







Пока трудно сказать, что же именно стало причиной столь успешного (по меньшей мере, на данном этапе) наступления САА. Возможно, сирийская армия, некогда весьма профессиональная и неплохо оснащенная, смогла оправиться от поражений первого этапа гражданской войны, избавилась от предателей (все, кто мог, уже перешли на сторону «оппозиционеров») и превратилась наконец в достаточно организованную и мощную силу, способную решать серьезные задачи при минимальном участии союзников (хотя и не совсем без оного, конечно).



Не исключено и то, что боевой дух боевиков надломлен последними поражениями. Точнее, той жутковатой для них предопределенностью, с которой каждое наступление сирийской армии заканчивается разгромом боевиков и их бегством с занимаемых позиций. Так было в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре, Восточной Гуте, Ярмуке, в анклавах на северо-западе, и нигде, при самом ожесточенном сопротивлении, боевикам не удалось не только взять верх, но хотя бы просто отстоять свои позиции.



А от такого, вероятно, могут приуныть даже религиозные фанатики. На волю аллаха поражения не спишешь. А если спишешь, то получится, что аллах теперь с Асадом…



Как ни странно, для боевиков ситуация осложняется и близостью иорданской границы. Дело в том, что власти Иордании отнюдь не заинтересованы в том, чтобы на их территории разгуливали тысячи вооруженных боевиков. Да, они могут помогать им, могут закрывать глаза на транзит оружия через Иорданию в Сирию. Но Иордания является относительно небольшим государством, в котором и без того хватает «пороха» в виде палестинских беженцев и сирийцев, принятых ранее. Любой крупный отряд вооруженных боевиков может стать искрой, от которого этот «порох» рванет, и от правящей иорданской династии (да и от самой Иордании) останутся только рожки да ножки.



Поэтому, по имеющейся информации, иорданская сторона весьма сдержанно относится как к приему новых беженцев из Сирии, так и к пребыванию на своей территории вооруженных боевиков. И последним приходится сдавать оружие при пересечении границы. Что, разумеется, затрудняет перемещения боевиков: «метнуться кабанчиком» через границу, а через пару часов появиться на другом участке фронта у них не получается, и приходится перемещаться в зоне действия сирийской артиллерии, а иногда и в прямой видимости сирийских войск. Окрошка, русская и мировая. Летнее лакомство



Очевидно, что про лояльность к боевикам Израиля говорить и вовсе не приходится. Расположенные поблизости Голанские высоты, некогда аннексированные у Сирии, всегда были для Израиля зоной повышенного внимания. Там достаточно армейских подразделений, довольно мощные укрепления и жесткий пропускной режим, преодолеть который с оружием в руках, мягко говоря, несколько проблематично. Ситуация осложняется ещё и тем, что израильские власти вряд ли будут церемониться с мужчинами призывного возраста, даже если они пересекут границу без оружия. Минимум, что их ожидает, это временное задержание и серьезнейшая проверка на принадлежность к вооруженным формированиям типа запрещенного в РФ ИГИЛ.



Однако эти положительные новости из Сирии не должны скрыть от нас один важный геополитический аспект: времени у сирийской армии не так уж много. Закончить зачистку южного террористического анклава она должна примерно до середины июля.



Связано это с тем, что именно в эти сроки ожидается встреча Путина и Трампа, на которой, весьма вероятно, могут быть приняты серьезные решения по сирийскому урегулированию. И их, скорее всего, придётся исполнять, если мы хотим увидеть вывод из Сирии американских подразделений и общее снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном. Поэтому идущее сейчас в Дераа наступление является, вероятно, последней возможностью хорошо почистить территорию Сирии от террористической гангрены перед переходом к преимущественно политическому этапу урегулирования.



Фактически нынешнее наступление приобрело двойное значение: это не только важная военная операция, но и «шлифовка» переговорных позиций Кремля перед важнейшей встречей Путина с Трампом. И очень бы хотелось, чтобы сирийской армии сопутствовал успех.



Сейчас это не менее важно, чем в своё время под Алеппо. Наступление сирийских войск на юге, в провинции Дераа, было ожидаемым и вполне прогнозируемым. Во всяком случае, мы на «ВО» писали об этом сразу после освобождения Восточной Гуты, дав четкий поэтапный план действий сирийской армии на ближайшее время. Наверняка понимали это и боевики, а также их фактические хозяева. А раз понимали, то наверняка и готовились к защите одного из немногих подконтрольных им участков сирийской территории, занятых антиправительственными силами.Тем удивительнее оказался результат первых дней наступления: сирийские войска продвигаются весьма успешно, в определенных местах они уже вплотную приблизились к иорданской границе, а некоторые населенные пункты (и формирования боевиков, заметим) перешли на сторону правительственных сил и подняли сирийские флаги. И это, заметим, при том, что российские ВКС в данный момент работают в относительно щадящем режиме, и даже появились сообщения о частичном выводе авиатехники в Россию.По состоянию на 1 июля подразделениям САА удалось освободить и взять под свой контроль 70 населенных пунктов в провинции Дераа. На сторону официального Дамаска перешли некогда мятежные города Даиль и Ибтаа, а в Тофасе и Мзейрибе ведутся переговоры о сдаче боевиков или их переходе на сторону правительственных сил.Мощные удары нанесены по позициям запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в районах Джумрук-эль-Кадима и Эн-Нуэйма в окрестностях административного центра провинции Дераа, после чего правительственные силы расширили наступление на юго-западе провинции.Пока трудно сказать, что же именно стало причиной столь успешного (по меньшей мере, на данном этапе) наступления САА. Возможно, сирийская армия, некогда весьма профессиональная и неплохо оснащенная, смогла оправиться от поражений первого этапа гражданской войны, избавилась от предателей (все, кто мог, уже перешли на сторону «оппозиционеров») и превратилась наконец в достаточно организованную и мощную силу, способную решать серьезные задачи при минимальном участии союзников (хотя и не совсем без оного, конечно).Не исключено и то, что боевой дух боевиков надломлен последними поражениями. Точнее, той жутковатой для них предопределенностью, с которой каждое наступление сирийской армии заканчивается разгромом боевиков и их бегством с занимаемых позиций. Так было в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре, Восточной Гуте, Ярмуке, в анклавах на северо-западе, и нигде, при самом ожесточенном сопротивлении, боевикам не удалось не только взять верх, но хотя бы просто отстоять свои позиции.А от такого, вероятно, могут приуныть даже религиозные фанатики. На волю аллаха поражения не спишешь. А если спишешь, то получится, что аллах теперь с Асадом…Как ни странно, для боевиков ситуация осложняется и близостью иорданской границы. Дело в том, что власти Иордании отнюдь не заинтересованы в том, чтобы на их территории разгуливали тысячи вооруженных боевиков. Да, они могут помогать им, могут закрывать глаза на транзит оружия через Иорданию в Сирию. Но Иордания является относительно небольшим государством, в котором и без того хватает «пороха» в виде палестинских беженцев и сирийцев, принятых ранее. Любой крупный отряд вооруженных боевиков может стать искрой, от которого этот «порох» рванет, и от правящей иорданской династии (да и от самой Иордании) останутся только рожки да ножки.Поэтому, по имеющейся информации, иорданская сторона весьма сдержанно относится как к приему новых беженцев из Сирии, так и к пребыванию на своей территории вооруженных боевиков. И последним приходится сдавать оружие при пересечении границы. Что, разумеется, затрудняет перемещения боевиков: «метнуться кабанчиком» через границу, а через пару часов появиться на другом участке фронта у них не получается, и приходится перемещаться в зоне действия сирийской артиллерии, а иногда и в прямой видимости сирийских войск.Очевидно, что про лояльность к боевикам Израиля говорить и вовсе не приходится. Расположенные поблизости Голанские высоты, некогда аннексированные у Сирии, всегда были для Израиля зоной повышенного внимания. Там достаточно армейских подразделений, довольно мощные укрепления и жесткий пропускной режим, преодолеть который с оружием в руках, мягко говоря, несколько проблематично. Ситуация осложняется ещё и тем, что израильские власти вряд ли будут церемониться с мужчинами призывного возраста, даже если они пересекут границу без оружия. Минимум, что их ожидает, это временное задержание и серьезнейшая проверка на принадлежность к вооруженным формированиям типа запрещенного в РФ ИГИЛ.Однако эти положительные новости из Сирии не должны скрыть от нас один важный геополитический аспект: времени у сирийской армии не так уж много. Закончить зачистку южного террористического анклава она должна примерно до середины июля.Связано это с тем, что именно в эти сроки ожидается встреча Путина и Трампа, на которой, весьма вероятно, могут быть приняты серьезные решения по сирийскому урегулированию. И их, скорее всего, придётся исполнять, если мы хотим увидеть вывод из Сирии американских подразделений и общее снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном. Поэтому идущее сейчас в Дераа наступление является, вероятно, последней возможностью хорошо почистить территорию Сирии от террористической гангрены перед переходом к преимущественно политическому этапу урегулирования.Фактически нынешнее наступление приобрело двойное значение: это не только важная военная операция, но и «шлифовка» переговорных позиций Кремля перед важнейшей встречей Путина с Трампом. И очень бы хотелось, чтобы сирийской армии сопутствовал успех.Сейчас это не менее важно, чем в своё время под Алеппо. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 144 Источник Похожие новости Последняя ночь боевого генерала Милое личико на флаге латышских националистов Орудием пророка Шпенглера станет "Газпром"

Окрошка, русская и мировая. Летнее лакомство Как России сдать иранские интересы в Сирии: хитрый заграничный план Как нам построить сильную экономику России. Часть 3 Новости партнеров