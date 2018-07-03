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Наступление на юге Сирии. Фронтовая подготовка к политической встрече
03 июля 2018, 06:55 • 144 • Аналитика
Наступление сирийских войск на юге, в провинции Дераа, было ожидаемым и вполне прогнозируемым. Во всяком случае, мы на «ВО» писали об этом сразу после освобождения Восточной Гуты, дав четкий поэтапный план действий сирийской армии на ближайшее время. Наверняка понимали это и боевики, а также их фактические хозяева. А раз понимали, то наверняка и готовились к защите одного из немногих подконтрольных им участков сирийской территории, занятых антиправительственными силами.
Тем удивительнее оказался результат первых дней наступления: сирийские войска продвигаются весьма успешно, в определенных местах они уже вплотную приблизились к иорданской границе, а некоторые населенные пункты (и формирования боевиков, заметим) перешли на сторону правительственных сил и подняли сирийские флаги. И это, заметим, при том, что российские ВКС в данный момент работают в относительно щадящем режиме, и даже появились сообщения о частичном выводе авиатехники в Россию.
По состоянию на 1 июля подразделениям САА удалось освободить и взять под свой контроль 70 населенных пунктов в провинции Дераа. На сторону официального Дамаска перешли некогда мятежные города Даиль и Ибтаа, а в Тофасе и Мзейрибе ведутся переговоры о сдаче боевиков или их переходе на сторону правительственных сил.
Мощные удары нанесены по позициям запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в районах Джумрук-эль-Кадима и Эн-Нуэйма в окрестностях административного центра провинции Дераа, после чего правительственные силы расширили наступление на юго-западе провинции.
Пока трудно сказать, что же именно стало причиной столь успешного (по меньшей мере, на данном этапе) наступления САА. Возможно, сирийская армия, некогда весьма профессиональная и неплохо оснащенная, смогла оправиться от поражений первого этапа гражданской войны, избавилась от предателей (все, кто мог, уже перешли на сторону «оппозиционеров») и превратилась наконец в достаточно организованную и мощную силу, способную решать серьезные задачи при минимальном участии союзников (хотя и не совсем без оного, конечно).
Не исключено и то, что боевой дух боевиков надломлен последними поражениями. Точнее, той жутковатой для них предопределенностью, с которой каждое наступление сирийской армии заканчивается разгромом боевиков и их бегством с занимаемых позиций. Так было в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре, Восточной Гуте, Ярмуке, в анклавах на северо-западе, и нигде, при самом ожесточенном сопротивлении, боевикам не удалось не только взять верх, но хотя бы просто отстоять свои позиции.
А от такого, вероятно, могут приуныть даже религиозные фанатики. На волю аллаха поражения не спишешь. А если спишешь, то получится, что аллах теперь с Асадом…
Как ни странно, для боевиков ситуация осложняется и близостью иорданской границы. Дело в том, что власти Иордании отнюдь не заинтересованы в том, чтобы на их территории разгуливали тысячи вооруженных боевиков. Да, они могут помогать им, могут закрывать глаза на транзит оружия через Иорданию в Сирию. Но Иордания является относительно небольшим государством, в котором и без того хватает «пороха» в виде палестинских беженцев и сирийцев, принятых ранее. Любой крупный отряд вооруженных боевиков может стать искрой, от которого этот «порох» рванет, и от правящей иорданской династии (да и от самой Иордании) останутся только рожки да ножки.
Поэтому, по имеющейся информации, иорданская сторона весьма сдержанно относится как к приему новых беженцев из Сирии, так и к пребыванию на своей территории вооруженных боевиков. И последним приходится сдавать оружие при пересечении границы. Что, разумеется, затрудняет перемещения боевиков: «метнуться кабанчиком» через границу, а через пару часов появиться на другом участке фронта у них не получается, и приходится перемещаться в зоне действия сирийской артиллерии, а иногда и в прямой видимости сирийских войск.
Очевидно, что про лояльность к боевикам Израиля говорить и вовсе не приходится. Расположенные поблизости Голанские высоты, некогда аннексированные у Сирии, всегда были для Израиля зоной повышенного внимания. Там достаточно армейских подразделений, довольно мощные укрепления и жесткий пропускной режим, преодолеть который с оружием в руках, мягко говоря, несколько проблематично. Ситуация осложняется ещё и тем, что израильские власти вряд ли будут церемониться с мужчинами призывного возраста, даже если они пересекут границу без оружия. Минимум, что их ожидает, это временное задержание и серьезнейшая проверка на принадлежность к вооруженным формированиям типа запрещенного в РФ ИГИЛ.
Однако эти положительные новости из Сирии не должны скрыть от нас один важный геополитический аспект: времени у сирийской армии не так уж много. Закончить зачистку южного террористического анклава она должна примерно до середины июля.
Связано это с тем, что именно в эти сроки ожидается встреча Путина и Трампа, на которой, весьма вероятно, могут быть приняты серьезные решения по сирийскому урегулированию. И их, скорее всего, придётся исполнять, если мы хотим увидеть вывод из Сирии американских подразделений и общее снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном. Поэтому идущее сейчас в Дераа наступление является, вероятно, последней возможностью хорошо почистить территорию Сирии от террористической гангрены перед переходом к преимущественно политическому этапу урегулирования.
Фактически нынешнее наступление приобрело двойное значение: это не только важная военная операция, но и «шлифовка» переговорных позиций Кремля перед важнейшей встречей Путина с Трампом. И очень бы хотелось, чтобы сирийской армии сопутствовал успех.
Сейчас это не менее важно, чем в своё время под Алеппо.
Автор: Виктор Кузовков
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