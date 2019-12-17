Наступление на WADA и шансы на победу • 177 • Аналитика

Наказывать или решать задачу?

Моя предыдущая статья, посвященная как раз теме неспортивного противостояния в мировом спорте, стала причиной довольно бурного обсуждения. Вопросов было задано много, в том числе и мне, автору. И один из самых прямых и в то же время актуальных можно сформулировать примерно так: можно сколько угодно призывать к жестким мерам против WADA, но что мы можем сделать конкретно? И в данной статье я попытаюсь детально ответить на этот вопрос. Дам, что называется, «пошаговую инструкцию»…



Но прежде позвольте сказать несколько слов относительно других аспектов проблемы.





Меня много обвиняли в том, что я пытаюсь обелить российских спортивных функционеров. Вообще, тема примерного их наказания не сходит со страниц блогов, многих интернет-СМИ, активно муссируется в соцсетях. Но давайте все-таки попробуем без эмоций.



Прежде всего нужно определиться с тем, чего мы хотим: наказать чиновников или отбить атаку на российский спорт. Наверное, некоторая взаимосвязь тут есть, но она проявит себя лишь через несколько поколений спортивных чиновников. Надеяться на то, что, наказав сегодня Мутко, мы завтра увидим извиняющегося главу WADA, несколько наивно.



Опять же, вопрос о том, за что наказывать, в данном случае весьма актуален. Дело в том, что наказывать за глупость нельзя – людей и без того природа наказала. Да, могут быть исключения, когда глупость приводит к человеческим жертвам или техногенным катастрофам, но такие случаи прописаны в УК и довольно четко регламентированы. А за что мы можем наказать Мутко или Жукова? За то, что поверили «партнерам» и подписали унизительное покаянное письмо? Увы, за это в лучшем случае общественное порицание полагается, и все.



Что касается перевода на другие должности, так ведь сказано же: Путин «своих не бросает». Вот они для него — «свои». Спортсмены для него — свои…



А потом, иногда перевод на менее ответственную должность творит с человеком чудеса. Дело в том, что есть такое понятие – «уровень некомпетентности». Работает человек на какой-то должности, хорошо работает, справляется, его и повышают. Раз повысили – удачно. Другой раз – все равно справляется. А потом повысили ещё больше, и вдруг выясняется, что на новом уровне он уже некомпетентен.



У нас, напомню, уже есть случай, когда перевод ранее очень ответственного лица на менее значимую должность сотворил настоящее чудо. Помните, был у нас плохой министр финансов и отвратительный экономист по совместительству? А перевели человека Счетной палатой руководить, и вдруг выясняется, что счетовод из него неплохой получается…



Верю, что однажды чудо случится и с нынешним председателем правительства РФ: вероятно, на должности ректора какого-нибудь университета он будет неплох. И даже А. Чубайс, работая начальником гаража где-нибудь на Крайнем Севере, может оказаться весьма толковым и полезным сотрудником…



Я понимаю, что мне возразят в духе «а вот во времена Сталина!!!» Но сейчас другие времена, и можете относиться к этому, как угодно, но факт признать все-таки придется.



"Мочить в сортире" будем?

Но вернемся к вопросу, вынесенному в заголовок. Действительно, а как нам это сделать?



На самом деле рычагов для этого у нас не очень много. Надеяться на иностранные суды довольно наивно: решат так, как из Вашингтона укажут. А именно там и сидят режиссеры нынешней драмы. Призывать к совести и уповать на милосердие? Увы, у аллигаторов его больше, чем у наших рептилоидных партнеров.



Но есть один аргумент, который на них всегда действует, – деньги. И именно сюда мы должны ударить.





Прежде всего нам необходимо вспомнить историю об отстранении российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио. Напомню, что это было сделано практически без каких-либо обвинений российского паралимпийского спортивного движения в допинге. То есть там не было вообще никаких причин для отстранения, кроме принадлежности наших спортсменов к сборной России. А раз так, налицо все признаки дискриминации.



Дискриминация по национальному признаку – преступление, в современном мире неприемлемое. Соответственно, мы имеем все основания для того, чтобы возбудить против Международного паралимпийского комитета уголовное дело, выиграть дело в Басманном суде Москвы и объявить эту организацию запрещенной на территории РФ.



И тут у нас появляется великолепная возможность для удара по карману обнаглевших спортивных функционеров: иски против компаний, финансирующих Международный паралимпийский комитет (ПМК), наверняка заставят многих из них пересмотреть свои спонсорские контракты с этой организацией.



Разумеется, вопрос придется ставить очень остро. Финансирование ПМК придется приравнять к финансированию терроризма, то есть буквально изгнать из РФ компании, которые попробуют проигнорировать или обойти наш запрет.



Причем тут МОК, скажете вы? Да все просто: возможно, уже на этом этапе там поймут наш намек и приедут просить о пощаде. Хотя это будет не очень хорошо – раннее прозрение наших зарубежных партнеров скорее плохо для нас, тем более что наши гении от спорта моментально проглотят все обещания, которые им дадут подопечные Томаса Баха.



А что на следующем этапе нас ждет аналогичный процесс в отношении WADA. Нет сомнения, что наш независимый суд (улыбайтесь сколько угодно) признает его решения не имеющими юридической силы, а саму организацию, равно как и методы, которыми она пользуется – преступными.



Дальше – запреты на контакты с этой организацией, запреты на участие в турнирах, контролируемых WADA, запреты на спонсорство этой организации. А главное – запрет на контакты со спортивными организациями, сотрудничающими с WADA. В том числе и с МОК.



Помимо этого, российской стороне стоило бы ввести против функционеров WADA столь любимые на Западе персональные санкции. Также придется запретить на территории РФ деятельность РусАДА, конфисковать имущество данной организации и выслать её функционеров так далеко, как им того захочется.



Если МОК и в этот раз не поймет намека, то санкции придется распространить уже и на компании, спонсирующие эту уважаемую (некогда) спортивную организацию. А это в том числе главный спонсор МОК, компания «Coca-Cola», а также «Intel», «Samsung», «Visa», «Toyota», «Panasonic», «Alibaba» и другие.



Для многих из перечисленных компаний российский рынок является весьма важным. Только у «Coca-Cola» тут несколько заводов, огромные инвестиции в раскрутку многих дочерних брендов, в частности, «Fanta» и «Sprite», и якобы «русские» торговые марки, вроде марок «Моя семья» и «Добрый». И это, поверьте, ещё не все, чем рискует «Coca-Cola» в случае игнорирования законных российских требований.



А может, компания «Intel», стремительно теряющая долю на рынке из-за активной экспансии процессоров от AMD, мечтает потерять ещё и российский рынок, где у неё миллионы преданных покупателей и десятки миллионов устройств, работающих на чипах этой фирмы? Что-то я сомневаюсь…



Может, «Проктер энд Гэмбл» хочет вылететь с российского рынка? Или мечтает его потерять «Alibaba», который через «AliExpress» выкачивает из России миллиарды долларов ежегодно?



Что-то мне подсказывает, что это не так. И при должной уверенности мы действительно можем очень сильно ударить по карману МОК. А ведь это мы ещё не рассматривали вопрос запрета спортивных трансляций, проводимых под эгидой МОК и других спортивных федераций, сотрудничающих с WADA.



Чтобы тратить деньги, нужна холодная голова

Раз уж нас все равно отлучили от большого спорта на четыре года, их нужно использовать с пользой. Нужно ввязаться в драку и постараться нанести нашим противникам такие увечья, которые станут примером для их преемников на десятилетия вперед. Поэтому никаких компромиссов, взвинчивать ставки до предела, требовать, например, чтобы всех знаменитых норвежских «астматиков» лишили спортивных наград, чтобы аналогичным образом поступили и с американскими допинг-чемпионами. Несмешной анекдот



Последнее моё заявление не случайно. Сейчас много разговоров о том, что эти проклятые русские отнимали медали у «чистых» спортсменов, ломали им карьеры, а кому-то и судьбы. Но раз так, тем большего презрения и безжалостности заслуживает Оле-Эйнар Бьорндален, который с 2002 года «косил» медали и своих соперников, накачавшись допингом под завязку. Сколько раз мы видели, как он, отвратительно стреляя на рубежах, с бешеной скоростью отыгрывает все на лыжне, и поначалу, наверное, даже восхищались им и завидовали сборной Норвегии. Или самая титулованная современная биатлонистка, Тура Бергер, официально «страдающая астмой». Или шестикратная олимпийская чемпионка, восемнадцатикратная чемпионка мира Марит Бьорген, «страдающая астмой в тяжелой форме». Сколько медалей украли они? Сколько карьер и судеб сломали?



Ну и последний на сегодня вопрос – нужна ли нам наша альтернатива олимпиаде? Разговоры об этом ведутся, постоянно приводится пример Игр доброй воли, которые СССР провел в похожей (хотя и далеко не аналогичной) ситуации.



На мой взгляд, делать этого не нужно категорически. И потому, что мы вряд ли сможем собрать на эти игры сколько-нибудь представительный состав участников, и потому, что есть другие, гораздо более рациональные, способы вложить деньги в наш спорт.



О того, что мы проведем турнир, на который приедут разве что делегации КНДР и Сирии, толку не будет ни сейчас, ни в долгосрочной перспективе. Совсем другое дело, если мы начнем активно развивать сеть внутренних турниров в большинстве олимпийских видов спорта, проводя что-то вроде современного Кубка мира, но в России.



Не Спартакиады, а Кубки России по легкой атлетике, биатлону, плаванию, фехтованию, борьбе, боксу, гимнастике и другим дисциплинам – вот, что могло бы стать серьезной альтернативой даже олимпийским спортивным стартам. Особенно если отнестись к этому серьезно, с соответствующими призовыми за каждый этап, с обязательными трансляциями на главных телеканалах, с привлечением, возможно, иностранных атлетов (если турнир будет иметь статус «Открытого»), соответствующих нормальным требованиям допинга-контроля.



Возможно, в рамках подобных Кубков будут разыгрываться и звания чемпионов России, это уже на усмотрение соответствующих федераций. Но главное: мы должны дать нашим спортсменам серьезную и долгосрочную альтернативу, возможность профессиональной самореализации, а зрителям, болельщикам – серьезные турниры с активной конкуренцией, интересные, захватывающие.



Показуха, сколько на неё денег ни потрать, все равно показухой и останется. Какую бы пафосную «альтернативную олимпиаду» мы бы не провели, в долгосрочном плане она никакого положительного влияния не окажет.



А вот если деньги, которые мы любим тратить на показуху, с умом потратить на развитие сети внутренних турниров, эффект наверняка может будет. Во всяком случае, если на все остальные виды спорта мы будем тратить столько, сколько на один лишь футбол, перспективы у нашего спорта будут очень хорошие.



Даже в условиях санкций… Моя предыдущая статья, посвященная как раз теме неспортивного противостояния в мировом спорте, стала причиной довольно бурного обсуждения. Вопросов было задано много, в том числе и мне, автору. И один из самых прямых и в то же время актуальных можно сформулировать примерно так: можно сколько угодно призывать к жестким мерам против WADA, но что мы можем сделать конкретно? И в данной статье я попытаюсь детально ответить на этот вопрос. Дам, что называется, «пошаговую инструкцию»…Но прежде позвольте сказать несколько слов относительно других аспектов проблемы.Меня много обвиняли в том, что я пытаюсь обелить российских спортивных функционеров. Вообще, тема примерного их наказания не сходит со страниц блогов, многих интернет-СМИ, активно муссируется в соцсетях. Но давайте все-таки попробуем без эмоций.Прежде всего нужно определиться с тем, чего мы хотим: наказать чиновников или отбить атаку на российский спорт. Наверное, некоторая взаимосвязь тут есть, но она проявит себя лишь через несколько поколений спортивных чиновников. Надеяться на то, что, наказав сегодня Мутко, мы завтра увидим извиняющегося главу WADA, несколько наивно.Опять же, вопрос о том, за что наказывать, в данном случае весьма актуален. Дело в том, что наказывать за глупость нельзя – людей и без того природа наказала. Да, могут быть исключения, когда глупость приводит к человеческим жертвам или техногенным катастрофам, но такие случаи прописаны в УК и довольно четко регламентированы. А за что мы можем наказать Мутко или Жукова? За то, что поверили «партнерам» и подписали унизительное покаянное письмо? Увы, за это в лучшем случае общественное порицание полагается, и все.Что касается перевода на другие должности, так ведь сказано же: Путин «своих не бросает». Вот они для него — «свои». Спортсмены для него — свои…А потом, иногда перевод на менее ответственную должность творит с человеком чудеса. Дело в том, что есть такое понятие – «уровень некомпетентности». Работает человек на какой-то должности, хорошо работает, справляется, его и повышают. Раз повысили – удачно. Другой раз – все равно справляется. А потом повысили ещё больше, и вдруг выясняется, что на новом уровне он уже некомпетентен.У нас, напомню, уже есть случай, когда перевод ранее очень ответственного лица на менее значимую должность сотворил настоящее чудо. Помните, был у нас плохой министр финансов и отвратительный экономист по совместительству? А перевели человека Счетной палатой руководить, и вдруг выясняется, что счетовод из него неплохой получается…Верю, что однажды чудо случится и с нынешним председателем правительства РФ: вероятно, на должности ректора какого-нибудь университета он будет неплох. И даже А. Чубайс, работая начальником гаража где-нибудь на Крайнем Севере, может оказаться весьма толковым и полезным сотрудником…Я понимаю, что мне возразят в духе «а вот во времена Сталина!!!» Но сейчас другие времена, и можете относиться к этому, как угодно, но факт признать все-таки придется.Но вернемся к вопросу, вынесенному в заголовок. Действительно, а как нам это сделать?На самом деле рычагов для этого у нас не очень много. Надеяться на иностранные суды довольно наивно: решат так, как из Вашингтона укажут. А именно там и сидят режиссеры нынешней драмы. Призывать к совести и уповать на милосердие? Увы, у аллигаторов его больше, чем у наших рептилоидных партнеров.Но есть один аргумент, который на них всегда действует, – деньги. И именно сюда мы должны ударить.Прежде всего нам необходимо вспомнить историю об отстранении российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио. Напомню, что это было сделано практически без каких-либо обвинений российского паралимпийского спортивного движения в допинге. То есть там не было вообще никаких причин для отстранения, кроме принадлежности наших спортсменов к сборной России. А раз так, налицо все признаки дискриминации.Дискриминация по национальному признаку – преступление, в современном мире неприемлемое. Соответственно, мы имеем все основания для того, чтобы возбудить против Международного паралимпийского комитета уголовное дело, выиграть дело в Басманном суде Москвы и объявить эту организацию запрещенной на территории РФ.И тут у нас появляется великолепная возможность для удара по карману обнаглевших спортивных функционеров: иски против компаний, финансирующих Международный паралимпийский комитет (ПМК), наверняка заставят многих из них пересмотреть свои спонсорские контракты с этой организацией.Разумеется, вопрос придется ставить очень остро. Финансирование ПМК придется приравнять к финансированию терроризма, то есть буквально изгнать из РФ компании, которые попробуют проигнорировать или обойти наш запрет.Причем тут МОК, скажете вы? Да все просто: возможно, уже на этом этапе там поймут наш намек и приедут просить о пощаде. Хотя это будет не очень хорошо – раннее прозрение наших зарубежных партнеров скорее плохо для нас, тем более что наши гении от спорта моментально проглотят все обещания, которые им дадут подопечные Томаса Баха.А что на следующем этапе нас ждет аналогичный процесс в отношении WADA. Нет сомнения, что наш независимый суд (улыбайтесь сколько угодно) признает его решения не имеющими юридической силы, а саму организацию, равно как и методы, которыми она пользуется – преступными.Дальше – запреты на контакты с этой организацией, запреты на участие в турнирах, контролируемых WADA, запреты на спонсорство этой организации. А главное – запрет на контакты со спортивными организациями, сотрудничающими с WADA. В том числе и с МОК.Помимо этого, российской стороне стоило бы ввести против функционеров WADA столь любимые на Западе персональные санкции. Также придется запретить на территории РФ деятельность РусАДА, конфисковать имущество данной организации и выслать её функционеров так далеко, как им того захочется.Если МОК и в этот раз не поймет намека, то санкции придется распространить уже и на компании, спонсирующие эту уважаемую (некогда) спортивную организацию. А это в том числе главный спонсор МОК, компания «Coca-Cola», а также «Intel», «Samsung», «Visa», «Toyota», «Panasonic», «Alibaba» и другие.Для многих из перечисленных компаний российский рынок является весьма важным. Только у «Coca-Cola» тут несколько заводов, огромные инвестиции в раскрутку многих дочерних брендов, в частности, «Fanta» и «Sprite», и якобы «русские» торговые марки, вроде марок «Моя семья» и «Добрый». И это, поверьте, ещё не все, чем рискует «Coca-Cola» в случае игнорирования законных российских требований.А может, компания «Intel», стремительно теряющая долю на рынке из-за активной экспансии процессоров от AMD, мечтает потерять ещё и российский рынок, где у неё миллионы преданных покупателей и десятки миллионов устройств, работающих на чипах этой фирмы? Что-то я сомневаюсь…Может, «Проктер энд Гэмбл» хочет вылететь с российского рынка? Или мечтает его потерять «Alibaba», который через «AliExpress» выкачивает из России миллиарды долларов ежегодно?Что-то мне подсказывает, что это не так. И при должной уверенности мы действительно можем очень сильно ударить по карману МОК. А ведь это мы ещё не рассматривали вопрос запрета спортивных трансляций, проводимых под эгидой МОК и других спортивных федераций, сотрудничающих с WADA.Раз уж нас все равно отлучили от большого спорта на четыре года, их нужно использовать с пользой. Нужно ввязаться в драку и постараться нанести нашим противникам такие увечья, которые станут примером для их преемников на десятилетия вперед. Поэтому никаких компромиссов, взвинчивать ставки до предела, требовать, например, чтобы всех знаменитых норвежских «астматиков» лишили спортивных наград, чтобы аналогичным образом поступили и с американскими допинг-чемпионами.Последнее моё заявление не случайно. Сейчас много разговоров о том, что эти проклятые русские отнимали медали у «чистых» спортсменов, ломали им карьеры, а кому-то и судьбы. Но раз так, тем большего презрения и безжалостности заслуживает Оле-Эйнар Бьорндален, который с 2002 года «косил» медали и своих соперников, накачавшись допингом под завязку. Сколько раз мы видели, как он, отвратительно стреляя на рубежах, с бешеной скоростью отыгрывает все на лыжне, и поначалу, наверное, даже восхищались им и завидовали сборной Норвегии. Или самая титулованная современная биатлонистка, Тура Бергер, официально «страдающая астмой». Или шестикратная олимпийская чемпионка, восемнадцатикратная чемпионка мира Марит Бьорген, «страдающая астмой в тяжелой форме». Сколько медалей украли они? Сколько карьер и судеб сломали?Ну и последний на сегодня вопрос – нужна ли нам наша альтернатива олимпиаде? Разговоры об этом ведутся, постоянно приводится пример Игр доброй воли, которые СССР провел в похожей (хотя и далеко не аналогичной) ситуации.На мой взгляд, делать этого не нужно категорически. И потому, что мы вряд ли сможем собрать на эти игры сколько-нибудь представительный состав участников, и потому, что есть другие, гораздо более рациональные, способы вложить деньги в наш спорт.О того, что мы проведем турнир, на который приедут разве что делегации КНДР и Сирии, толку не будет ни сейчас, ни в долгосрочной перспективе. Совсем другое дело, если мы начнем активно развивать сеть внутренних турниров в большинстве олимпийских видов спорта, проводя что-то вроде современного Кубка мира, но в России.Не Спартакиады, а Кубки России по легкой атлетике, биатлону, плаванию, фехтованию, борьбе, боксу, гимнастике и другим дисциплинам – вот, что могло бы стать серьезной альтернативой даже олимпийским спортивным стартам. Особенно если отнестись к этому серьезно, с соответствующими призовыми за каждый этап, с обязательными трансляциями на главных телеканалах, с привлечением, возможно, иностранных атлетов (если турнир будет иметь статус «Открытого»), соответствующих нормальным требованиям допинга-контроля.Возможно, в рамках подобных Кубков будут разыгрываться и звания чемпионов России, это уже на усмотрение соответствующих федераций. Но главное: мы должны дать нашим спортсменам серьезную и долгосрочную альтернативу, возможность профессиональной самореализации, а зрителям, болельщикам – серьезные турниры с активной конкуренцией, интересные, захватывающие.Показуха, сколько на неё денег ни потрать, все равно показухой и останется. Какую бы пафосную «альтернативную олимпиаду» мы бы не провели, в долгосрочном плане она никакого положительного влияния не окажет.А вот если деньги, которые мы любим тратить на показуху, с умом потратить на развитие сети внутренних турниров, эффект наверняка может будет. Во всяком случае, если на все остальные виды спорта мы будем тратить столько, сколько на один лишь футбол, перспективы у нашего спорта будут очень хорошие.Даже в условиях санкций… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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