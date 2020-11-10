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Наступление на Киев положит конец украинской государственности

10 ноября 2020, 20:40  •  306 • Украина

Попытки украинской армии, воодушевившись успехами Азербайджана в Нагорном Карабахе, провести наступление на республики Донбасса закончатся окончательной ликвидацией украинской государственности.

Об этом заявил политолог Олег Матвейчев.

По словам эксперта, Россия не допустит военного сценария в ДНР и ЛНР и проведет свой блиц-криг на Киев, если ВСУ начнут продвигаться в республики.

«Между Донбассом и Карабахом нет ничего общего. Все, что касается наступления на Донбассе, уже полностью и давно озвучено Путиным. В ходе «прямой линии» он сказал, что любое наступление на Донбасс будет означать окончание украинской государственности вообще. Это будет означать, что сразу же будет наступление на Киев, и в течение двух недель не останется никакой украинской армии или каких-то киевских властей.

А так, пусть попробуют. Многие бы хотели, и на Донбассе тоже очень многие хотели бы, чтобы украинцы начали наступление и вопрос с ними был окончательно решен. А то эти мучения бесконечные, которые там с обстрелами, они надоели», – заявил Матвейчев.

Напомним, украинские праворадикалы, неонацисты и прочие «ястребы» неоднократно призывали взять на вооружение опыт Азербайджана и провести наступление на республики Донбасса.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны.

Это вызвало недовольство среди армянского населения, несогласная с этим решением оппозиция взяла штурмом парламент и избила спикера. При этом президент Нагорного Карабах Араик Арутюнян заявил, что без соглашения республике грозило полное уничтожение.

Накануне также президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным заявлением, в котором подтвердил достигнутые договоренности с Арменией и Азербайджаном о прекращении военных действий и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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