«Наступление на ЕС как единое целое»: как развивается кризис в отношениях Польши с Брюсселем

Польское правительство поддержало постановление Конституционного суда страны, признавшего примат внутригосударственного права над нормами Евросоюза. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, Варшава не желает, чтобы к ней относились как к «стране второй категории». В Еврокомиссии и крупнейшей фракции Европарламента раскритиковали решение КС Польши. В Брюсселе его расценили как подрыв основ политического объединения и намекнули на вероятность введения контрмер. По прогнозу экспертов, власти ЕС могут сократить или приостановить выделение дотаций для поддержки экономики Варшавы. Однако подобные действия, как считают политологи, всё равно не остановят развитие кризиса единства Евросоюза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал решение Конституционного суда страны, который признал приоритет национального законодательства над правовыми нормами Евросоюза. Соответствующее заявление глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшнее решение Конституционного суда подтвердило то, что буквально следует из содержания Конституции Республики Польша. А именно верховенство конституционного права над другими источниками права», — написал Моравецкий.

Как подчеркнул глава кабмина, Польша остаётся частью «европейской семьи» и стремится к равному положению в составе ЕС.

«В ЕС мы не непрошеный гость. Поэтому мы не даём своего согласия на то, чтобы к нам относились как к стране второй категории. Мы хотим сообщества, основанного на уважении, а не такого, где некоторые более равны, чем другие. Это и наше сообщество, наш ЕС. Такого ЕС мы желаем, и такой ЕС мы и впредь будем создавать», — пояснил председатель польского правительства.

Напомним, в марте текущего года Моравецкий обратился в Конституционный суд за разъяснениями по вопросу превосходства внутреннего законодательства над правовыми актами ЕС. Обращение было сделано после выхода постановления Европейского суда юстиции (высшая инстанция в ЕС) о том, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство Евросоюза.

Брюссель регулярно упрекает Варшаву за изменения, которые она проводит в судебной системе. Евробюрократия неоднократно выражала сомнения в независимости польских инстанций от влияния исполнительной ветви власти.

Однако Варшава остаётся непреклонной. Так, в августе в интервью британскому изданию Daily Express депутат Европарламента от польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Рышард Чарнецкий призвал Брюссель «заниматься реальными проблемами, такими как миграционная политика, а не воображаемыми, как система правосудия в Польше».

Ранее Еврокомиссия инициировала в отношении Варшавы процедуру в соответствии с 7-й статьёй Лиссабонского договора. Её реализация может привести к тому, что Польша лишится права голоса в совете ЕС.

«Политический шантаж»

Как и следовало ожидать, в Брюсселе раскритиковали постановление Конституционного суда Польши. Так, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что Европейская комиссия не собирается мириться с действиями Варшавы.

«Еврокомиссия озабочена решением Конституционного суда Польши. Мы используем все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы защитить приоритет европейских норм, которые лежат в основе системы верховенства права в Евросоюзе», — сказал Рейндерс.

Чиновник напомнил, что примат европейских норм — фундаментальный принцип, лежащий в основе Евросоюза, и по этой причине любые решения Европейского суда юстиции носят обязательный характер и должны исполняться всеми национальными судами.

Штаб-квартира Еврокомиссии

Reuters

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При этом еврокомиссар напомнил, что в ЕС действует принцип зависимости выплат странам-членам из общеевропейского бюджета от их приверженности верховенству права. В то же время Рейндерс заявил, что Брюссель не будет торопиться с использованием какого-либо инструмента влияния на Варшаву.

С более резкой реакцией на постановление Конституционного суда и политику правительства Польши выступили в крупнейшей фракции Европарламента «Европейской народной партии» (ЕРР). Её представитель по вопросам правосудия и внутренних дел Йерун Ленарс заявил об утрате доверия к руководству Польши и партии «Право и справедливость».

«Трудно верить заявлениям польских властей и партии «Право и справедливость» о том, что они не хотят прекращать членство Польши в ЕС. Их действия ведут в противоположном направлении. Хватит. Польское правительство утратило доверие. Это наступление на ЕС как единое целое», — цитирует Ленарса пресс-служба ЕРР.

По мнению евродепутата, постановление «нелегитимного» Конституционного суда Польши ведёт страну к Polexit — выходу из состава ЕС. Ленарс считает, что своей просьбой Моравецкий проигнорировал призывы «демократического мира» не делать этого и поставил под сомнение саму основу Евросоюза.

«Пока польское правительство продолжает разрушать верховенство права, государства — члены ЕС не должны безучастно оставаться в стороне. Как не должна и Европейская комиссия. Нельзя, чтобы наши деньги шли на финансирование правительств, которые насмехаются над теми правилами, которые мы согласовали вместе, и отвергают их», — подчеркнул Ленарс.

Представитель ЕРР по вопросам правосудия и внутренних дел призвал Брюссель не оставлять без последствий действия Польши. В частности, он полагает, что Европейской комиссии «следует незамедлительно использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить поддержки варшавских автократов».

Не остался безучастным и Париж. 8 октября в эфире телеканала BFM государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон назвал постановление Конституционного суда Польши «атакой на Евросоюз». Дипломат считает, что Варшава не уважает «ценности и фундаментальные правила союза».

По мнению Бона, политика властей Польши привела к возникновению риска фактического выхода из ЕС.

«Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия. Это отнюдь не технический, а юридический, политический вопрос, и это встраивается в длинную хронику провокаций в отношении Евросоюза», — сказал Бон.

Коллаж по случаю решения Конституционного суда Польши, опубликованный на сайте «Европейской народной партии»

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В беседе с RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов отметил, что Польша спровоцировала очередной виток кризиса внутреннего единства ЕС.

«Видно, что для Евросоюза эти действия абсолютно неприемлемы. На мой взгляд, польское правительство пытается воспользоваться непростой для традиционных лидеров ЕС ситуацией, когда ожидается смена власти в ФРГ, а позиции Франции изрядно пошатнулись из-за осложнений отношений с США и Великобританией. Это воспринимается Европой как политический шантаж», — пояснил Данилов.

«Польская настойчивость»

Как пояснили опрошенные RT эксперты, Евросоюз, являясь наднациональным образованием, действительно зиждется на принципе верховенства европейского права над внутригосударственным. В этом контексте «хулиганство» Польши рассматривается Брюсселем как попытка снять с себя львиную долю общих обязательств. При этом Варшава своей «строптивостью» пытается «выторговать» для себя «особые привилегии».

«Говоря о своих суверенных правах и равенстве всех членов ЕС, Варшава подразумевает, что должна играть одну из центральных ролей в союзе. Настойчивость Польши в этом вопросе существенно возросла последние годы на фоне брексита», — сказал Данилов.

По словам эксперта, текущая ситуация в польско-европейских отношениях напоминает противоречия, которые привели к выходу Великобритании из ЕС. Данилов обратил внимание, что, как и Лондон до брексита, Варшава не соглашается с массой политических постулатов ЕС и стремится к «особому статусу».

«Глубина и накал противоречий между Варшавой и Брюсселем примерно такие же, какие были между Лондоном и ЕС, однако если вопрос членства Великобритании в ЕС был предопределён, то с Польшей всё не так ясно. Варшава отказывается от правил, которые обязалась соблюдать при вступлении в ЕС, но при этом хочет остаться в союзе, да ещё и на правах лидера», — рассуждает Данилов.

Напомним, в середине сентября политсовет партии «Право и справедливость» одобрил резолюцию «О принадлежности Польши к Европейскому союзу и суверенитете Польской Республики», исключающую Polexit. Вместе с тем в документе зафиксирован принцип верховенства национальных конституций стран — членов ЕС.

«Мы однозначно связываем будущее Польши с членством в Европейском союзе, но это не означает, что мы должны соглашаться на прогрессирующий, не основанный на договорённостях процесс ограничения суверенитета стран-членов», — сообщила журналистам пресс-секретарь PiS Анита Червиньская.

По мнению Данилова, в ЕС будет усиливаться сопротивление «польской настойчивости», но на сегодняшний день у Брюсселя нет чёткого понимания контрмер, которые необходимо принять в отношении Варшавы. В итоге, как прогнозирует эксперт, «концепция европейской интеграции будет всё глубже погружаться в кризис».

Конституционный суд Польши

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Подобный взгляд на ситуацию разделяет и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с RT он заявил, что курс, который проводит Польша, грозит обернуться негативными последствиями как для Брюсселя, так и для Варшавы.

«ЕС должен будет предпринять ответные меры, причём весьма серьёзные, так как в противном случае возникнет негативный для него прецедент, который могут использовать и другие члены Евросоюза», — подчеркнул Оленченко.

Эксперт считает, что Брюссель, скорее всего, введёт ряд болезненных для экономики Варшавы финансовых рестрикций, которые негативно отразятся на социально-экономическом положении страны.

«Польша в рамках ЕС является крупным потребителем дотаций. Я думаю, что Еврокомиссия их существенно урежет либо вообще закроет этот канал поддержки польской экономики. Если такой сценарий будет реализован, то польские политики сами поднимут вопрос о целесообразности пребывания республики в составе ЕС», — резюмировал Оленченко.