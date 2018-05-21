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Наступление или нет: что происходит в Донбассе

21 мая 2018, 18:09  •  96 • Война
Утром в понедельник, 21 мая, российский военный корреспондент Семен Пегов распространил информацию о начавшейся под Горловкой танковой атаке ВСУ. Военкор утверждает, что с целью отражения наступления и предотвращения прорыва линии обороны в район поселка Чигари были переброшены элитные подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Пегов, ссылаясь на собственный источник в Горловке, пишет: атаку организовывает добровольческий батальон «Донбасс», «так как понесли потери при первой вылазке и пытаются вытянуть своих 200-х» (т.е. тела своих погибших).
При этом в беседе с ФАН журналист подчеркнул, что всех подробностей инцидента он не знает. В свою очередь, заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин в разговоре с агентством отказался сообщать какую-либо информацию о столкновении или подтверждать сам факт боя.
Позже источник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что танкового наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Горловки нет, передает РИА «Новости».
«Никакого танкового наступления под Горловкой нет», — утверждает собеседник информагентства.
Он отметил, что ситуация в этом районе остается сложной — украинские военные постоянно ведут обстрелы из тяжелого вооружения.
В этот же день пресс-служба миссии ОБСЕ сообщила о взрыве, прогремевшем рядом с патрулями СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое, расположенного на подконтрольной правительству Украины территории под Луганском.
«Два патруля СММ в составе десяти сотрудников миссии на четырех бронированных автомобилях находились на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста вооруженных формирований, расположенного на участке разведения сил и средств в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). <...> В 11.06 члены патрулей услышали взрыв неопределенного происхождения в 300–500 метрах к северу», — говорится в отчете.
В сообщении также подчеркивается, что ранее неподалеку миссия зафиксировала зенитную установку. После взрыва оба патруля покинули район и вернулись на свои базы.
За день до этого к линии соприкосновения в Донбассе была переброшена запрещенная Минскими соглашениями крупнокалиберная артиллерия.
Сейчас пушки «Рапира» находятся в населенном пункте Лозоватское в 20 километрах от позиций самопровозглашенной ДНР. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, накануне на станцию Константиновка прибыл эшелон с дюжиной артиллерийских систем и двумя десятками автомобилей. Эта информация стала известна со слов местных жителей, отметил Басурин.
Оперативное командование ДНР отправило запрос в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ: ополченцы требуют расследовать противозаконное размещение вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.
Кроме того, Басурин рассказал об обстреле Горловки: военнослужащие Вооруженных сил Украины использовали шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями.
По словам замглавы оперкомандования, снаряды ВСУ были начинены гвоздями. В результате обстрела пострадали два мирных жителя, отметил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Впоследствии они скончались в больнице. Кроме того, получили ранения двое военнослужащих ополчения ДНР.
Эдуард Басурин подчеркнул, что правоохранители Донецкой народной республики в кратчайшие сроки постараются установить личности командиров подразделений ВСУ, причастных к обстрелам Донбасса.
Кроме того, следователи ДНР собирают доказательства военных преступлений, совершенных украинскими силовиками в отношении мирных жителей Донбасса. Эти материалы будут переданы в международные судебные инстанции, отметил Басурин, подчеркнув, что «народ Донбасса будет добиваться, чтобы уголовное преследование осуществлялось через Интерпол».

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