Наступит ли Берлин себе на ногу? В Германию вышло судно для достройки Nord Stream 2

Данных портала MarineTraffic показали, что судно снабжения "Иван Сидоренко", необходимое для достройки Nord Stream 2, уже покинуло российский порт и выдвинулось в сторону Германии.

На фоне последних событий вокруг "отравления" Алексея Навального и активизации на Западе идеи закрыть строительство "Северного потока - 2" в Берлине разделились голоса. Кто-то поддерживает это решение, несмотря на грядущие вслед за этим грандиозные денежные потери. Кто-то прислушался к голосу разума и трезвому расчёту, считая невозможным останавливать строительство газопровода.

Накануне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что бюрократия ЕС не обладает полномочиями для запрета строительства "Северного потока - 2".

Политолог Сергей Михеев ранее в радиоэфире "Вести ФМ" также напомнил о том, что в проект были вложены огромные деньги.

"Они (власти Германии. - Ред.) сами себе что-то отрезают, сами себе наступают на ногу", - заметил эксперт.

Остаётся только гадать, наступит ли Берлин себе на ногу?