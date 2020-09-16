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Наступит ли Берлин себе на ногу? В Германию вышло судно для достройки Nord Stream 2

16 сентября 2020, 12:10  •  172 • Политика
Судно снабжения "Иван Сидоренко", необходимое для достройки "Северного потока - 2", вышло из России в Германию. Дело за Берлином: готовы ли немецкие власти наступить себе на ногу и свернуть проект газопровода или победит голос разума и трезвый расчёт?
Данных портала MarineTraffic показали, что судно снабжения "Иван Сидоренко", необходимое для достройки Nord Stream 2, уже покинуло российский порт и выдвинулось в сторону Германии.
На фоне последних событий вокруг "отравления" Алексея Навального и активизации на Западе идеи закрыть строительство "Северного потока - 2" в Берлине разделились голоса. Кто-то поддерживает это решение, несмотря на грядущие вслед за этим грандиозные денежные потери. Кто-то прислушался к голосу разума и трезвому расчёту, считая невозможным останавливать строительство газопровода.
Накануне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что бюрократия ЕС не обладает полномочиями для запрета строительства "Северного потока - 2".
Политолог Сергей Михеев ранее в радиоэфире "Вести ФМ" также напомнил о том, что в проект были вложены огромные деньги.
"Они (власти Германии. - Ред.) сами себе что-то отрезают, сами себе наступают на ногу", - заметил эксперт.
Остаётся только гадать, наступит ли Берлин себе на ногу?

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