«Наступило время великих перемен»: Как Запад отреагировал на смену правительства России

На Западе довольно определенно отреагировали на отставку правительства Дмитрия Медведева. Американские и европейские СМИ сходятся во мнении: экс-премьера понизили в должности, но смена кабинета министров не приведет к масштабным изменениям в российской политической жизни.



Издание Bloomberg признается, что отставка Дмитрия Медведева и его кабинета стала неожиданностью для мировой общественности. И в этом нет ничего удивительного, поскольку на протяжении полутора десятилетий Медведев играл очень важную роль в российской политике, а на протяжении четырех лет даже "подменял" Владимира Путина на посту главы российского государства.







The New York Times сравнивает новогодние перестановки Путина с действиями его предшественника Бориса Ельцина после расстрела парламента в октябре 1993 года. Как и стоило ожидать, западная пресса считает предложения российского президента по реформированию основного закона страны – Конституции – свидетельством его стремления сохранить за собой высшую власть в России даже после президентских выборов в 2024 году.



Автор The Guardian также придерживается подобной точки зрения: Путин может перенять опыт своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева, который формально покинул пост президента страны, но фактически сохранил за собой власть и контроль над политическими процессами в Казахстане.



В Forbes считают, что обновление кадрового состава правительства никак не отразится на реальной власти Владимира Путина. Вне зависимости от фигур, включенных в новый кабинет министров, президент сохранит контроль и над правительством, и над всеми ветвями власти в стране.



В Reuters акцентируют внимание на аполитичности нового главы правительства Михаила Мишустина. И действительно, бывший руководитель Федеральной налоговой службы никогда прежде не был замечен даже за попытками заявить о себе как о политике.



Технократ и исполнитель, но не политический лидер. Однако именно таким был до 1999 года и сам Владимир Путин, руководивший Федеральной службой безопасности лишь непродолжительное время, а до этого трудившийся на сугубо аппаратных должностях в администрации президента и петербургской мэрии.



Впрочем, западные масс-медиа сходятся во мнении, что в России наступило время «великих перемен». Действительно, сформировавшийся много лет назад и изрядно законсервировавшийся политический режим нуждался в капитальной встряске и Владимир Путин, похоже, решил произвести эту встряску самостоятельно, не дожидаясь каких-либо политических потрясений в стране.



Сделав «ход конем», Владимир Путин на определенное время вновь предупредил активизацию внепарламентской оппозиции и нежелательные итоги выборов в Государственную думу. Теперь у Путина развязаны руки: пока Россия адаптируется к новому составу правительства и познакомится с Михаилом Мишустиным в роли премьер-министра, пройдет немало времени.



Кстати, западная пресса отзывается о Мишустине с нескрываемым уважением. Действительно, новый российский премьер слывет в мире эффективным менеджером. За довольно короткий срок ему удалось превратить насквозь коррумпированную налоговую службу в абсолютно современный и эффективный институт, аналог которому сложно найти даже на Западе.



Мишустин осуществил реструктуризацию и цифровизацию налоговой службы, превратив прежде довольно громоздкую структуру в эффективную систему,

- пишет Agence France-Presse.



