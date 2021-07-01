Наступило удивительное затишье в отношениях Москвы и Киева – не перед бурей ли?

А ведь минский переговорный процесс, по сути, испустил дух. Сперва Белоруссия «закрыла небо», и украинская делегация попросту не смогла добраться до Минска. А ехать на машине делегаты не пожелали. Затем заболел Леонид Кравчук (накануне ему сделали операцию на сердце), и майданщики оказались «обезглавлены». Одновременно по болезни выбыли из строя представители народных республик (Родион Мирошник, говорят, лечится от ковида, но иногда подобные недомогания бывают и чисто дипломатическими).

Таким образом, коммуникация в минском формате между Москвой и Киевом прервана. А теперь припомним, о чём сказал президент России во время своей «прямой линии»: «Зачем встречаться с Зеленским? Он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?». А ведь ещё в апреле Путин высказывался принципиально в ином ключе: «Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время». И в начале июня: «В наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы поговорить об этом». И месяца не прошло, а как всё изменилось! И теперь президент России однозначно даёт понять, что считает встречу с Зеленским бессмысленной и бесперспективной, и что «украинский вопрос» целесообразнее обсуждать с США, Германией и Францией – без участия Украины. Обратите внимание, что ни слова не было сказано о Великобритании, а ведь именно Лондон сегодня курирует и направляет администрацию Зеленского!

Другими словами, Россия полностью изменила свою тактику на украинском направлении. Из переговорного процесса усилиями Зеленского и Ермака «выпал» Виктор Медведчук, затем «парализовало» минскую контактную группу, и договариваться, таким образом, стало некому и не с кем, а затем президент России расставил все точки касательно утраченной субъектности Киева. Что же дальше? Прямое военное вторжение? А что ещё остаётся Москве, чтобы не допустить проникновения НАТО на территорию Украины? Работать-то в Киеве Москве больше не с кем – выведен из игры Медведчук, а большинство «пророссийских» политиков перебрались в Москву ещё 7 лет назад. Искать попутчиков в окружении Зеленского – так ли уж продуктивно, да и перспективно ли? Может, проще и эффективней рубануть с плеча?