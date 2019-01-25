Наступили холода: В штате Северная Каролина аллигаторы снова вмёрзли в лёд. Видео

Несколько дней назад реку Шарлотт в США прихватило льдом. Сотрудники национального парка неожиданно обнаружили, что обитающие здесь аллигаторы оказались вмёрзшими в скованную морозом поверхность воды.

В Национальном парке The Swamp Park, расположенном на реке Шарлотт в штате Северная Каролина, в очередной раз в лед вмерзли крокодилы.

Из-за наступивших холодов реку несколько дней назад сковало льдом. А вскоре сотрудники парка, делая обход, увидели, что рептилии, которые здесь обитают, примерли. Во льду оказались все 18 миссисипских аллигатора.

Рептилии из-за мороза погрузились в состояние покоя – брумацию. В этот период у животных понижается температура тела и замедляется скорость обмена веществ. Они замирают во льду, а наружи остается только нос аллигатора.

Впервые в подледную спячку местные рептилии погрузились в прошлом году, когда на восточное побережье США пришли сильные морозы. В некоторые часы температура падала ниже 30 градусов Вот тогда аллигаторы оказались в ледовом плену в первый раз.

Об этом рассказало издание The Charlotte Observer.