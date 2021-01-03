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Наступают на те же грабли и тормозят: В России ответили на территориальные претензии Эстонии

03 января 2021, 21:45  •  68 • Политика
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, касающиеся территориальных претензий к России. По мнению депутата, подобные высказывания усиливают напряжённость, а Таллин в итоге "наступает на те же грабли" и тормозит процесс.
По мнению Слуцкого, высказывания спикера Рийгикогу (однопалатного парламента Эстонии) Хенна Пыллуааса о якобы продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года могут только тормозить ратификацию российско-эстонского пограничного договора и создать дополнительную напряжённость, не более.
Кроме того, депутат отмечает, что Пыллуаас пытается воздействовать на внутреннюю аудиторию, привлечь электорат, но мало заботится о международных отношениях.
Депутат напомнил, что "спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года".
"Тем самым Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор", - считает Слуцкий.
Он напомнил, что именно упоминание с эстонской стороны этого договора в преамбуле Тартуского договора вынудило Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014-м подписанием нового соглашения о госгранице.
Глава комитета добавил, что данный документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран.
"Были договорённости о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс", - отметил Слуцкий в разговоре с ТАСС.

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