Наступают на те же грабли и тормозят: В России ответили на территориальные претензии Эстонии

По мнению Слуцкого, высказывания спикера Рийгикогу (однопалатного парламента Эстонии) Хенна Пыллуааса о якобы продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года могут только тормозить ратификацию российско-эстонского пограничного договора и создать дополнительную напряжённость, не более.

Кроме того, депутат отмечает, что Пыллуаас пытается воздействовать на внутреннюю аудиторию, привлечь электорат, но мало заботится о международных отношениях.

Депутат напомнил, что "спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года".

"Тем самым Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор", - считает Слуцкий.

Он напомнил, что именно упоминание с эстонской стороны этого договора в преамбуле Тартуского договора вынудило Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014-м подписанием нового соглашения о госгранице.

Глава комитета добавил, что данный документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран.

"Были договорённости о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс", - отметил Слуцкий в разговоре с ТАСС.