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Наступают на старые грабли: Кедми объяснил, почему не будет прорыва на переговорах с НАТО и ОБСЕ

12 января 2022, 03:45  •  153 • Политика
Израильский политолог Яков Кедми считает, что Россия на переговорах переиграла США, а американские политики наступают на старые грабли. Впрочем, впереди ещё переговоры России с НАТО и ОБСЕ, но прорыва там ждать не стоит, считает эксперт. Он объяснил свою позицию.
Переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США длились почти восемь часов. Договориться стороны не смогли.
Яков Кедми считает, что США надеются отделаться малой кровью. Например, откупившись. Однако в вопросах безопасности игра на публику (по американской привычке) – стратегия провальная.
12 января пройдут переговоры России с НАТО, 13 января – с ОБСЕ. По мнению политолога, прорыва ждать не следует.
"Европейцы не могут себе позволить вести себя умнее, чем американцы", - приводят слова эксперта "Народные Новости" со ссылкой на "Соловьёв Live".
Он подчеркнул: Россия вновь и вновь пытается объяснять, что отступать не собирается, будет стоять на своём. В противном случае – перейдёт от разговоров к делу. Ещё несколько лет назад Владимир Путин обозначил основной приоритет России – постсоветское пространство, но это не было воспринято Западом серьёзно.
И совершенно напрасно, объяснил Кедми. Урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, в Белоруссии, а теперь и в Казахстане – быстро и эффективно – яркое тому доказательство.
"Но это не услышали, думав, что будет всё, как было. Они наступают на те же грабли", - подчеркнул политолог.

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