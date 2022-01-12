Наступают на старые грабли: Кедми объяснил, почему не будет прорыва на переговорах с НАТО и ОБСЕ

Израильский политолог Яков Кедми считает, что Россия на переговорах переиграла США, а американские политики наступают на старые грабли. Впрочем, впереди ещё переговоры России с НАТО и ОБСЕ, но прорыва там ждать не стоит, считает эксперт. Он объяснил свою позицию.

Переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США длились почти восемь часов. Договориться стороны не смогли.

Яков Кедми считает, что США надеются отделаться малой кровью. Например, откупившись. Однако в вопросах безопасности игра на публику (по американской привычке) – стратегия провальная.

12 января пройдут переговоры России с НАТО, 13 января – с ОБСЕ. По мнению политолога, прорыва ждать не следует.

"Европейцы не могут себе позволить вести себя умнее, чем американцы", - приводят слова эксперта "Народные Новости" со ссылкой на "Соловьёв Live".

Он подчеркнул: Россия вновь и вновь пытается объяснять, что отступать не собирается, будет стоять на своём. В противном случае – перейдёт от разговоров к делу. Ещё несколько лет назад Владимир Путин обозначил основной приоритет России – постсоветское пространство, но это не было воспринято Западом серьёзно.

И совершенно напрасно, объяснил Кедми. Урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, в Белоруссии, а теперь и в Казахстане – быстро и эффективно – яркое тому доказательство.

"Но это не услышали, думав, что будет всё, как было. Они наступают на те же грабли", - подчеркнул политолог.