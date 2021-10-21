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Наступает русский локдаун. Бессмысленный и беспощадный

21 октября 2021, 15:40  •  157 • Политика
Главный вопрос, который остался у русских людей после оглашения решения о "нерабочей неделе" с 30 по 7 ноября, – на какой срок власти решат продлить локдаун. И в качестве уточнения: продлят "нерабочие дни" сразу по всей стране или только в отдельных регионах.
В переходах московского метро под ногами валяются использованные одноразовые маски. С конца лета такого не было, и вот опять: как только ужесточили требования обязательного масочного режима (отменять его не отменяли, но некоторое время за соблюдением практически не следили), так и маски под ногами появились. Один этот факт – свидетельство того, что меры, которые принимаются против пандемии, исполняются, мягко говоря, формально.
Если всерьёз бороться за эпидемиологическую безопасность, выброшенная маска – источник повышенной опасности, большей, чем любой кашляющий больной в толпе. Представьте себе, сколько разнообразной заразы она успевает на себя собрать за день. Да хотя бы за несколько часов использования, если предположить, что используют её и вправду один раз. А на самом-то деле она ведь лежит в кармане несколько дней подряд, надевается перед турникетами, снимается сразу же, как становится понятно, что уже не оштрафуют. И в конце концов вываливается из кармана. И лежит под ногами часами.
Никому нет до этих масок дела. Никому нет дела до реальных вопросов безопасности от вируса в транспорте. Если бы было, для тех же масок были бы специальные урны и специальная система утилизации.
Маски – это не про безопасность. Это – повод для штрафов. В том же метро люди рассказывают друг другу: вчера оштрафовали на 5 тысяч. И маска-то была, просто на подбородке.
Маски – это пример того, каково реальное соотношение принимаемых против коронавируса мер и реально существующей эпидемии. Странное получается соотношение. Усилия властей отдельно, жизнь отдельно.

Бесконечный локдаун

Усилия властей предполагаются очень мощные. Нерабочая "неделя" по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно – это, собственно, мелочь. Поскольку региональные власти имеют возможность в каждом конкретном регионе продлить локдаун – на срок, который сочтут правильным. Усилить ограничительные меры. Ввести дополнительно меры принуждения к вакцинации.
Президент особо подчеркнул в своём выступлении, что занижать статистику заражений ни в коем случае не надо. Честность – лучшая политика. Понятно, что это означает: в ближайшее время нас ошеломят новыми страшными цифрами (как будто смерть от ковида более тысячи человек в день – это недостаточно страшно).
Как следствие, будут предприниматься всё новые и новые карантинные меры. В надежде, что со временем, ограничивая общение людей, снижая нагрузку на транспорт в часы пик и т. д., волну заражений удастся сбить. Параллельно повышая уровень вакцинации и тем уменьшая нагрузку на больницы: ведь привитые, как нас убеждают, болеют реже.
На практике это означает, что локдаун или почти локдаун в отдельных регионах продлится до новогодних каникул. Понятно, что это – мина под перспективы экономического роста и гроб для малого бизнеса. Непонятно другое: точно ли это поможет в борьбе с модной болезнью?

Локдаун и вакцина. Ничего общего

Один из первых вопросов, который возникает, когда пытаешься анализировать решение о "нерабочей неделе" в начале ноября: почему ограничения вводятся сразу для всех? Почему привитые и непривитые ограничены в правах одновременно и в равной степени? Разве прививка не делает жизнь более безопасной?
Ограничить на время "нерабочей недели" доступ в места отдыха/развлечений для всех, независимо от прививки – это конец самой идеи вакцинации. Власти как будто сами расписываются в том, что вакцина бесполезна. После этого требовать от людей прививаться просто невозможно. Потому что толку от прививки, как ясно показывает само же начальство, никакого нет: вакцинированным и невакцинированным возможность нормальной жизни ограничивают совершенно одинаково.
С точки зрения энтузиастов вакцины – это вредительство. С точки зрения сохранения доверия властям и сохранения социально-политической стабильности – это тем более вредительство.
То, что, по существующей информации, после нерабочих дней в Москве вернутся к практике доступа в рестораны, театры и иные общественные пространства по QR-кодам, ситуацию не только не исправит, а усугубит: разуверившиеся в вакцинации граждане воспримут куар-коды как совершенно бессмысленное издевательство. Между тем поставленную главой государства цель – достичь 80% вакцинации до конца года и таким образом и создать, наконец, условия для возврата к нормальной жизни – никто не отменял.

Вакцина + локдаун. Спасения нет

Но можно ли поголовной вакцинацией и/или локдаунами создать такие условия? Чем дальше, тем больше в этом сомнений. Россия в своей борьбе с коронавирусом следует в фарватере мирового опыта. Но анализ этого опыта не позволяет выявить прямой связи между вакцинацией, карантинными мерами и заболеваемостью.
Вот некоторые данные, опубликованные в последнее время телеграм-каналом "Вирусная нагрузка" (профессиональный уровень канала не вызывает сомнений, это подтвердили Царьграду источники в Минздраве России).
Самый жёсткий карантин ввёден в Латвии. Полный локдаун, комендантский час с 20 до 5 часов. Де-факто – полная остановка всей жизни в стране. Причина уважительная: каждый день фиксируется примерно 100 новых заражений на каждые 100 тысяч населения. Это запредельно высокий уровень – в России на 19 октября этот показатель был 22 заражённых на сто тысяч человек. То есть положение в Латвии в 5 раз хуже, чем в России. При этом уровень вакцинации – 54% (а в России едва ли 40%).
Почему и отчего заболеваемость растёт параллельно вакцинации? Этот вопрос кажется вполне обоснованным, но такой закономерности тоже не просматривается. В Румынии ежедневно заболевает 99 человек на сто тысяч. Как в Латвии. Уровень вакцинации - 29,5%. Ниже, чем в России. В то же самое время в Словакии 33 заболевших на сто тысяч населения. Всё равно больше, чем в России, но разница на такая кошмарная. Уровень вакцинации в Словакии – 40%, примерно как у нас. Это так и должно быть? Или это совпадение? Может быть, по мере вакцинации и соблюдая ограничения, мы постепенно снизим вирусную нагрузку?
Непохоже на то, потому что, смотрим мировой опыт дальше, в Великобритании заражается 63 человека на сто тысяч населения в день. Почти в три раза больше, чем в России. Но уровень вакцинации в Британии – 70%! Правда, в Британии в последнее время не злоупотребляли с ограничительными мерами. Может быть, всё дело в этом?
Смотрим на США. Как и в России, здесь ответственность за введение и отмену карантинных мер лежат на "субъектах федерации", то есть на отдельных штатах. И действительно, в этом вопросе там чересполосица – в одном месте вводят подобие локдауна как раз тогда, когда в другом провозглашают "на волю, всех на волю". Уровень заражения на 19 октября – 25 человек на каждые 100 тысяч. Чуть выше, чем в России. Уровень вакцинации – намного выше, чем в России. Не менее 60%.

Что с того?

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Какой вывод можно сделать из всего этого? Россия принимает для борьбы с эпидемией те же самые меры, что и все остальные развитые страны. И, точно так же, как в Евросоюзе, в Англии и в США, эти меры, в какой бы последовательности они ни принимались, не приводят к окончанию эпидемии. Во всяком случае, проследить прямую связь между уровнем вакцинации и спадом волны заражений никак не удаётся. И увидеть, как волна заражений идёт на спад в зависимости от введения карантинных мер, не удаётся тоже.
При этом власти понимают, что если вовсе ничего не делать, то их не похвалит ни народ, ни начальство. И демонстрируют активность, которая выражается в том, что людям мешают нормально жить. С чем и приходится себя поздравить – выхода из порочного круга пока не видно.

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