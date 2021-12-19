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Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение

19 декабря 2021, 11:35  •  198 • Политика
В русском МИД заявили, что отношения НАТО и России дошли до последней, самой опасной черты. Если альянс снова отмахнётся от предложенных нашей страной гарантий безопасности, Москва будет вынуждена перейти в режим контругроз.
Североатлантический альянс должен принять предложения по гарантиям безопасности, иначе нормальный диалог между НАТО и Россией будет невозможен. Такую позицию озвучил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в эфире "Соловьёв. Live" в субботу, 18 декабря.
По словам зама Лаврова, отношения РФ и НАТО дошли до опасной черты, но Россия всё же надеется, что альянс не отмахнётся от предложенных гарантий безопасности. Если же предложения Москвы будут проигнорированы, мы будем вынуждены также перейти в режим создания контругроз.
Сегодня, считает Грушков, Россия и НАТО подошли к "моменту истины" в своих отношениях: "Надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать", - подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего подготовлено два документа, основными положениями одного из них являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Москва просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран.

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