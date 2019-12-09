«Настрой серьёзный»: чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже

В Кремле надеются обеспечить на саммите в нормандском формате понимание безальтернативности минских договорённостей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва серьёзно настроена на работу в рамках встречи. Российская сторона ожидает также, что в ходе переговоров удастся поспособствовать урегулированию внутриукраинского конфликта. Однако обозначенные украинской оппозицией красные линии могут затруднить переговоры, полагают источники RT в политических кругах Украины.

9 декабря в Париже президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии проведут переговоры в нормандском формате.

«Лидеры обсудят шаги, призванные обеспечить последовательную реализацию Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по урегулированию внутриукраинского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.

Москва ожидает, что во время проведения нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания». Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается настроя, настрой серьёзный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. И, кроме того, осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским», — добавил Песков.

Встречи в нормандском формате на высшем уровне не проводились с 2016 года. С приходом на пост главы государства Владимира Зеленского впервые за долгое время появилась перспектива проведения подобных встреч.

Несколькими днями ранее Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате может интенсифицировать диалог по ситуации в Донбассе. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Именно диалог может привести к возвращению главного — всех наших людей… Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский утверждал, что хотел бы «договариваться о возвращении территорий», в том числе «хотя бы о каких-то понятных сроках».

Кроме того, глава украинского государства планирует обсудить в ходе предстоящих переговоров конкретные сроки обмена пленными.

В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев сообщал, что среди целей, которых будет добиваться президент Украины на саммите, «прекращение огня по всей линии разграничения» и проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству».

По его словам, избирательный процесс в самопровозглашённых республиках Донбасса может проводиться лишь при условии вывода оттуда «незаконных вооружённых формирований». При этом Киевом исключается возможность прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР.

Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского. Справа — сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) и ОБСЕ

РИА Новости

© Сергей Аверин

Схожую информацию донёс до журналистов секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов по итогам состоявшегося 7 декабря закрытого заседания СНБО.

По его словам, Зеленский намерен поднять на переговорах четыре вопроса: о возвращении всех удерживаемых лиц, о прекращении огня, о восстановлении контроля украинских силовиков над границей с Россией в Донбассе и о выборах на неподконтрольных Киеву территориях. Также на заседании приняли некий сценарий реинтеграции Донбасса, содержание которого Данилов не стал раскрывать.

При этом украинский чиновник предупредил, что не исключает возможности эскалации конфликта в Донбассе после саммита в Париже.

Ревизия «Минска»

Как считают эксперты, многие заявления представителей Киева нацелены на пересмотр Минских соглашений. Более того, 7 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что эти соглашения якобы нуждаются в уточнении.

«Атмосфера на Украине и политика Зеленского не позволяют надеяться, что можно будет прийти к абсолютно позитивному результату, который заключается в реализации украинской стороной минских договорённостей в полной мере», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, нынешнее руководство Украины находится под сильным давлением оппозиции.

8 декабря партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» провели на Майдане в Киеве митинг под лозунгом «Нет капитуляции», требуя не идти на компромиссы с Россией.

Лидеры трёх политических сил — Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук — подписали заявление, где обозначили пять красных линий, которые, по их мнению, не должен переступать Зеленский: никаких уступок в вопросах статуса Украины как унитарной державы, европейского и евро-атлантического курса страны, никаких политических шагов, в частности выборов в Донбассе, до разоружения республик и возвращения Киеву контроля над границей, никаких компромиссов по вопросу «возвращения Крыма» и отказа от прекращения тяжб с Россией в международных судах.

«Высока вероятность того, что никаких прорывов не будет. Зеленский не может перейти эти красные линии, о чём ему напоминает митинг в центре Киева», — сообщил источник RT в офисе президента Украины.

Схожего мнение придерживается источник RT в партии «Европейская солидарность».

«Максимум, чего может добиться команда Зеленского, — назначить дату обмена пленными», — подчеркнул собеседник RT.

В таких условиях, по словам Шаповалова, положительным итогом можно будет считать принципиальную готовность украинских властей «вести диалог о путях будущего урегулирования внутреннего конфликта».

«Если благодаря саммиту Киев начнёт вести работу в духе Минских соглашений, то уже это можно будет считать успехом. Но если Украина в итоге полностью откажется от этих договорённостей, то новая украинская власть распишется в своей несостоятельности и неготовности отвечать запросам украинских граждан, которые её избрали, чтобы она достигла мира в Донбассе», — пояснил аналитик.

По мнению Шаповалова, заявления о республиках, которые «идут из Киева», свидетельствуют о том, что «на самом деле украинская сторона прежде всего стремится к полному контролю над этой территорией и ликвидации органов самоуправления».

19 октября 2016 года. Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Пётр Порошенко во время встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине

РИА Новости

© Михаил Климентьев

«Выборы входят в перечень мер, которые предусматривают Минские соглашения, однако Украина не готова выполнять в полном объёме эти договорённости», — заявил эксперт.

Ранее представитель Украины на переговорах в Минске, экс-президент Леонид Кучма согласовал формулу Штайнмайера, которая предусматривает порядок предоставления особого статуса Донбассу и проведение там местных выборов. Однако 6 декабря Владимир Зеленский заявил в эфире украинского телевидения, что эта формула будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как республики Донбасса разоружатся.

С точки зрения эксперта Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, в Париже Зеленский будет пытаться «намеренно размывать повестку переговоров» и поднимать «несвойственные для нормандского формата вопросы».

Тет-а-тет

Кроме четырёхсторонних переговоров на парижском саммите предполагается проведение первой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в двухстороннем формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента. Представитель Кремля отметил, что стороны заинтересованы в организации таких контактов. По словам Пескова, в рамках встречи лидеры будут говорить о газовых вопросах, которые «требуют решения» до 1 января.

По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, предстоящая встреча лидеров России и Украины будет полезной.

«Она (встреча. — RT) не будет формальной, потому что это произойдёт на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен», — отметил министр иностранных дел в эфире канала «Россия 1».

По словам Лаврова, эти переговоры позволят прояснить позицию Киева относительно Минских соглашений. Как отметил министр, пока команда украинского президента делает противоречивые заявления на этот счёт.

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский

РИА Новости

По мнению Безпалько, на переговорах с Путиным Зеленский будет «торговаться по вопросу транзита газа через Украину», поскольку российская сторона уже назвала неприемлемыми условия, которые выдвигает Киев.

«Газовый транзит — главный вопрос для украинского лидера. Он может попытаться выбить скидку или другие условия», — отметил эксперт.

«Сохранить связи с Москвой»

Немецкая сторона, в свою очередь, подтвердила, что канцлер ФРГ проведёт двухстороннюю встречу с Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита.

«В 15:00 (17:00 мск) состоятся двухсторонние переговоры с президентом Путиным», — цитирует РИА Новости представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер.

По её словам, главы двух стран могут обсудить ситуацию вокруг выдворения российских дипломатов.

Напомним, 4 декабря Берлин объявил о высылке двух сотрудников российского посольства. Как объяснили в немецком МИД, это ответ на то, что Москва якобы «недостаточным образом» сотрудничала при расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира в берлинском Тиргартене.

В Кремле заявили, что предположения о причастности России к убийству в Германии «абсолютно беспочвенны».

Как отмечает Шаповалов, произошедшее в Берлине — «очевидная провокация», направленная на срыв переговоров в нормандском формате.

«Без разбирательств и расследования Россию голословно обвинили в совершении преступления, что, безусловно, не соответствует действительности», — подчеркнул аналитик.

По мнению Шаповалова, этот инцидент носит «сценарный характер» и призван «ещё больше демонизировать Россию».

«Вашингтон ждёт от Берлина такого же скандала, как от Лондона, который начал расследовать дело Скрипалей. Однако Германия несёт колоссальные убытки от разрыва экономических связей с Москвой, которая является её важным партнёром. Для экономики Германии смертельно опасно переводить конфликт в экономическое русло, поэтому Меркель на встрече продемонстрирует, что она готова бороться с Владимиром Путиным, но всё это будет только на словах», — считает Безпалько.

Дмитрий Песков анонсировал также, что президент России отдельно встретится на нормандском саммите и с лидером Франции.

Безпалько считает, что от Эммануэля Макрона на предстоящих переговорах можно ожидать позитивных шагов по налаживанию контактов с Москвой.

«Сейчас французский лидер пытается проявлять самостоятельность в политике. Более того, Франция претендует на ведущую роль в ЕС. Кроме того, Париж несёт большие убытки из-за антироссийских санкций. Для Франции, как и для Германии, стратегически важно сохранить экономические связи с Москвой», — подчеркнул аналитик.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Guillaume Horcajuelo

При этом, как заявил 18 ноября министр иностранных дел России, Москва надеется, что Париж и Берлин «используют свои отношения с официальным Киевом», чтобы он осознал «безальтернативность движения в направлении полного выполнения минского комплекса мер».

Накануне переговоров в нормандском формате министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что наступил черёд Москвы пойти навстречу Киеву, а Париж совместно с Берлином должен надавить на Россию. Однако источники RT в украинских политических партиях считают, что с давлением со стороны европейцев придётся столкнуться именно украинской стороне.

«Президент Франции Эммануэль Макрон будет требовать от Зеленского выполнить Минские соглашения. Ангела Меркель более лояльна к нынешнему президенту страны. Но выполнить Минские соглашения Зеленский не может», — считает собеседник RT.

Схожего мнения придерживается и источник в партии «Голос».

«Я думаю, что главы России, Франции и Германии ожидают от Владимира Зеленского реального компромисса. У них много инструментов, чтобы давить на него», — утверждает источник RT.

Как отмечает Шаповалов, Германия и Франция, являясь странами, подписавшими в 2015 году Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, должны быть гарантами их реализации.

«Россия рассчитывает на активное вовлечение этих стран в данный процесс и участие в урегулировании конфликта», — считает эксперт.

По его словам, «Москва вправе надеяться», что европейские столицы, в первую очередь Берлин, «откажутся от политики двойных стандартов и призовут Киев к безоговорочному исполнению Минских соглашений».