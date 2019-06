«Настрой очень хороший, атмосфера — конструктивная»: какие вопросы обсуждали мировые лидеры в первый день саммита G20 • 6 • В мире В Осаке завершился первый день саммита G20. Во время форума состоялось множество встреч глав ведущих держав мира. Лидеры стран обсуждали как экономические, так и политические вопросы. Один из центральных моментов первого дня саммита — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Результатом стало решение продолжить конкретный диалог на уровне Министерств финансов и дипломатических ведомств. Также Владимир Путин пригласил американского лидера в Москву. Кроме того, российский президент обсудил ключевые мировые и региональные проблемы с лидерами Китая, Великобритании, Франции, Индии, Бразилии, ЮАР и Южной Кореи. Пленарное заседание саммита G20 в Осаке РИА Новости © Илья Питалев 28 июня в Осаке стартовал первый день саммита «Большой двадцатки». Престижный форум собрал лидеров 20 крупнейших экономик мира, глав ряда международных организаций, а также представителей стран, не входящих в G20, но приглашённых на нынешнее мероприятие. «Понимание на самом высоком уровне» Одним из главных событий дня, которое привлекло, пожалуй, наибольшее внимание мировой прессы, стала встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний раз они полноценно общались на саммите в Хельсинки в июле прошлого года. В Осаке президенты обменялись парой слов ещё до начала саммита, накануне церемонии совместного фотографирования участников форума. Однако полноценная встреча началась в 14:00 по местному времени (в 8:00 по Москве) и продлилась полтора часа. Накануне встречи с Владимиром Путиным Трамп заявил, что готов обсудить с российским лидером вопросы разоружения и экономические проблемы. Также американский лидер, реагируя на вопрос прессы, шутливо попросил российского коллегу не вмешиваться в американские выборы. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине, после чего продолжили дискуссию по вопросу новой системы контроля над вооружениями. По мнению американской стороны, кроме России и США, в этот механизм должен быть включён и Китай. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил журналистам, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также обстановку в Венесуэле и на Украине. «Настрой очень хороший. Атмосфера — конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем — от экономики до стратегической стабильности. Мы подтвердили наши инициативы, которые были представлены в этих вопросах в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки. Президент США Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, получат поручения заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что необходимо учитывать настрой американского бизнеса на развитие отношений с Россией. По словам Лаврова, Москва готова к любым совместным действиям с Вашингтоном по укреплению стратегической стабильности. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба лидера подчеркнули намерение избежать новой гонки вооружений. Что касается иранской проблематики, то, как отметил глава российского МИД, президенты подтвердили стремление найти «дипломатический выход» из кризиса. В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила Трампа посетить в следующем году торжественные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. По словам Ушакова, президент США «очень позитивно» отреагировал на приглашение. Также пресс-секретарь Путина отметил, что президенты России и США обсудили роль Турции в сирийском урегулировании и отношения с Китаем. По словам Пескова, временные рамки не дали президентам обговорить всё, что можно, но главы двух государств условились продолжить предметный диалог по линии Министерств финансов и внешнеполитических ведомств двух стран. «Сегодняшняя встреча очень важна, так как служит сигналом для дипломатических ведомств Америки и России, для политического истеблишмента обеих стран о том, что есть понимание на самом высоком уровне, — отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман. — И если на самом высоком уровне есть взаимодействие, то можно развивать эти отношения более содержательно». По словам эксперта, вполне возможно, что по итогам переговоров в Осаке начнётся подготовка «к более масштабной встрече, где состоится подписание определённых документов» между Россией и США. Альтернативный полюс Ещё до своего прибытия на саммит G20 российский президент обозначил в интервью газете Financial Times своё отношение к задачам «двадцатки» и глобальным проблемам. Так, фраза российского президента о том, что «так называемая либеральная идея» себя «изжила окончательно», встретила критику летевшего в Японию главы Европейского совета Дональда Туска. Соответствующее заявление даже было размещено на официальном сайте ЕС. Впрочем, внимание к фигуре российского лидера этим не ограничилось. Сразу по прилёте в Осаку он провёл встречу с главами государств — членов БРИКС, на которой призвал страны объединения к усилению сотрудничества, переходу к расчётам в национальных валютах и отметил необходимость реформирования ВТО. © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin Как отметил Дмитрий Песков, накануне встречи лидеров стран БРИКС, «ожидая других участников», Владимир Путин «получил возможность достаточно близко познакомиться» с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. После встречи российского лидера с президентом США главы трёх стран БРИКС — России, Индии и Китая — вновь собрались вместе. Как отметил Владимир Путин, по большинству международных вопросов позиции трёх стран совпадают. Особо российский лидер остановился на необходимости вместе выступить за реформирование МВФ и сохранение ВТО как основополагающей торговой структуры. Отдельно российский президент пообщался со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой, который принял приглашение посетить форум «Россия — Африка» в октябре текущего года. По словам Дмитрия Пескова, обсуждались конкретные проекты: добыча платины, сотрудничество ЮАР с РЖД и «Росатомом» и использование построенной в 2017 году в Южной Африке базовой станции ГЛОНАСС. Также российского лидера принял хозяин саммита — премьер-министр Японии Абэ Синдзо. «С учётом того, что в течение четырёх-пяти лет Запад оказывает на Россию санкционное давление, наша страна очень активно переориентируется на восточные, и прежде всего азиатские, рынки, — отметил Павел Фельдман. — БРИКС ведёт речь об освобождении от доллара. И позиция наших ближайших партнёров очень важна, так как от этого зависит экономический суверенитет финансовой системы всех стран — участников БРИКС». "Считает своего президента за дурака": Высокие отношения главы государства и министра Украины оценили в Сети По словам эксперта, все страны объединения заинтересованы в выстраивании справедливой системы «международного экономического партнёрства». В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов отметил в разговоре с RT, что особое значение имели переговоры президента Бразилии и других лидеров БРИКС, включая Владимира Путина. «Были серьёзные опасения по поводу того, что с приходом к власти нового президента Бразилии Болсонару можно будет поставить крест на этом формате. Но пока эти опасения не оправдываются», — заявил Беспалов. Переговорный марафон Помимо встречи с президентом Трампом, Владимир Путин 28 июня провёл переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй. В интервью Financial Times российский лидер выступил за полноформатные отношения между странами, испортившиеся из-за дела Скрипалей. Однако сама Мэй накануне саммита заявила, что намерена поднять этот вопрос на встрече с российским президентом и потребовать выдачи двух россиян, которых британцы считают причастными к инциденту в Солсбери. По итогам переговоров британская сторона заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна, пока «Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия». Также было заявлено о «глубоком беспокойстве» британского премьера якобы имевшими место «действиями» России на Украине. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин

© Kevin Lamarque Накануне саммита Трамп обрушился с критикой ещё на одного своего союзника — Германию. В интервью Fox Business Network президент заявил, что Берлин тратит слишком мало денег на оборону в рамках НАТО. Однако по итогам состоявшейся встречи с Ангелой Меркель Трамп назвал германского канцлера «фантастической женщиной» и не упомянул о взаимных разногласиях. Как отмечают пресс-службы двух лидеров, одним из главных вопросов повестки дня на встрече Трампа и Меркель была ситуация вокруг Ирана. Кроме того, президенты обсудили обстановку в Ливии и на Украине. Схожим образом прошла встреча Трампа с Абэ, где обсуждались отношения с КНДР и Ираном, а также двусторонние связи. Неснятые противоречия В первый день саммита G20 участники форума приняли декларацию по цифровой экономике. Однако судьба другого документа — итоговой декларации саммита — пока под вопросом. Ещё 26 июня Эммануэль Макрон заявил, что не подпишет её, если в документе не будет выражена ясная поддержка борьбы с изменением климата. В свою очередь, как отмечают мировые СМИ, США выступают против чрезмерного акцентирования внимания на экологической повестке. Участники саммита G20 в Осаке

© Kevin Lamarque Белоруссия пригрозила России судом из-за «грязной» нефти. А зря В том, что касается цифровой экономики, тоже не всё гладко. Определённую разницу подходов в ходе пленарного заседания продемонстрировали Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Если китайский лидер призывал бороться с дискриминацией в этой сфере, то президент США заявил о важности обеспечения безопасности национальных сетей 5G. Ранее власти Соединённых Штатов «из соображений национальной безопасности» запретили своим компаниям сотрудничать с одним из флагманов технологий 5G — китайской компанией Huawei. «Мир так или иначе остаётся расколотым, — отметил Павел Фельдман. — Если раньше можно было говорить о наличии условного Запада, где есть США и Евросоюз, а Западу противопоставлена остальная часть мира, то теперь мир распадается на ещё большее количество фрагментов. США остаются сами по себе, их европейские партнёры преследуют свои интересы». По словам эксперта, характерный пример сохраняющихся разногласий — ситуация вокруг Ирана, которую мировые лидеры наиболее часто поднимали в своих обсуждениях. Позиции США противоречат настрою России, Китая и европейских стран на сохранение иранской «ядерной сделки». Однако США в претензиях к Ирану поддерживает Саудовская Аравия — тоже участник G20. А хозяйка саммита Япония, которая тоже является американским союзником, напротив, стремится сгладить американо-иранские противоречия. По словам Сергея Беспалова, США вряд ли окончательно изменят свою позицию в отношении Ирана. Однако прогнозируемый крах попыток Дональда Трампа привлечь на свою сторону новых союзников заставит его умерить пыл. «Мы можем надеяться, что Трамп убедится, что у него нет шанса склонить других лидеров к ужесточению позиций в отношении Ирана», — считает Беспалов. По мнению Павла Фельдмана, G20 является значимым для решения глобальных вопросов механизмом. «В настоящий момент G20 — более важная структура, нежели G8, которая уменьшилась до G7, потому что она представляет лишь западные страны. А G20 — это более репрезентативная структура, — считает политолог. — G20 — это тот формат, в котором на сегодняшний день можно реально обсуждать все глобальные проблемы. В этой структуре присутствуют все ключевые игроки, которые обладают большим влиянием в рамках своих регионов».





