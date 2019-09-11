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Настрой на нормализацию. Лавров и глава МИД Молдавии обсудили русский язык и Приднестровье

11 сентября 2019, 22:24  •  80 • Политика

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсудил с главой МИД Молдавии Николаем Попеску пути урегулирования разногласий между Москвой и Кишеневом по вопросам двустороннего взаимодействия, а также положение русскоязычного населения Молдавии и ситуацию в Приднестровье. Кроме того, во время пресс-конференции поднимались вопросы российско-американских отношений в свете состоявшейся во вторник отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и предстоящей поездки главы российского внешнеполитического ведомства в Ирак.

Новый этап

Глава МИД Молдавии провел переговоры с Лавровым впервые после того, как от власти в республике была отстранена Демократическая партия Молдавии (ДПМ), блокировавшая практически все попытки президента Игоря Додона улучшить отношения с Россией. В июне поддерживающая президента Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти ДПМ. Демократы отказались уступать - через подконтрольный Конституционный суд они объявили и парламент, и кабинет незаконными, организовали уличные протесты против новой власти. После того как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию.

"Последние годы были непростыми для молдавско-российских отношений. Мы прошли через период определенного недопонимания, а зачастую - разных подходов к нерешенным проблемам, и этих проблем накопилось немало, - отметил Попеску, добавив, что у Молдавии есть политическая воля решать сложности в отношениях с РФ. - Рассматриваю свой визит как начало совместной работы по нормализации отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Это одно из важнейших направлений внешнеполитической деятельности правительства".

Лавров в свою очередь описал состоявшиеся переговоры, как "деловые и успешные" и высоко оценил настрой нового молдавского руководства на нормализацию двусторонних отношений. По его словам, Москва готова строить свои отношения с Кишиневом на основе Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года, при этом для России очень важную роль играет сохранение Молдавией внеблокового статуса.

"Мы подтвердили нашим молдавским коллегам, что приоритетом РФ в двусторонних отношениях остается поддержка государственности Республики Молдова, поддержка ее внеблокового статуса, поддержка усилий руководства страны по обеспечению внутриполитической стабильности и упрочению межэтнического согласия. Именно в таких условиях можно максимально эффективно развивать и укреплять разноплановые российско-молдавские связи на основе прагматизма и взаимной выгоды", - сказал Лавров.

Приднестровье и русскоязычное население

Комментируя ситуацию в Приднестровье, Лавров подчеркнул, что Москва готова стать гарантом выполнения договоренностей, которых смогут достичь Кишинев и Тирасполь, а также поприветствовал возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели), призвав при этом повысить интенсивность контактов в таком формате.

"Обсуждали приднестровское урегулирование. Мы подтвердили готовность РФ продолжать выполнять функции посредника в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей с целью выполнения и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия, в рамках продвижения всеобъемлющего жизнеспособного урегулирования на Днестре" - констатировал глава МИД РФ.

В ответ молдавский министр обратил внимание на то, что Россия играет важную роль в поиске путей окончательного урегулирования приднестровского кризиса и подчеркнул, что политическое решение проблемы должно базироваться на принципах суверенитета и территориальной целостности Молдавии. Попеску также затронул тему утилизации российских боеприпасов, которые хранятся на складе в селе Колбасна в Приднестровье, указав что их скорейшая утилизация должна сыграть ключевую роль в улучшении российско-молдавских отношений. Как полагают в Кишиневе, после утилизации российских боеприпасов исчезнет необходимость и для пребывания российских военных, исполняющих функции миротворцев, в Приднестровье.

Глава российского дипведомства при этом заявил, что только подготовка к утилизации займет около года, причем речь идет о боеприпасах, срок годности которых подходит к концу. "Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи. Это доставка соответствующего оборудования и специалистов, определение источников финансирования, заключение контракта, и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами РФ. По-другому ничего не получится. По срокам: год с небольшим займет подготовительная работа для того, чтобы решать это все непосредственно на бумаге, готовить конкретные действия", - сказал он.

Кроме того, министры обсудили проблематику статуса русского языка в республике, который в 1989 году и стал причиной конфликта в Приднестровье, а также Гагаузии. "Мы подняли вопрос о необходимости принять меры по сохранению позиций русского языка в Молдове, наши коллеги приняли это к сведению. Рассчитываю, что это позволит не допустить искусственного сужения пространства для русскоязычных и русских в Республике Молдова", - сказал Лавров, добавив, что на переговорах с молдавским коллегой подчеркнул недопустимость дискриминации русскоязычных СМИ, которой занималось предыдущее правительство республики.

Стороны также договорились не допускать нарушения безвизового режима между странами и не чинить препятствий для перемещений граждан. Эта тема возникла потому, что прежние власти Молдавии неоднократно отказывали во въезде в страну российский политикам, деятелям науки и культуры и журналистам. Попеску же выразил надежду на то, что Москва отменит ограничения доступа молдавской продукции на российский рынок, добавив, что одновременное участие Молдавии в зонах свободной торговли с СНГ и ЕС не противоречат друг другу.

Отношения РФ и США после отставки Болтона

Не обошлось и без вопросов глобальной политики. На пресс-конференции журналисты попросили Лаврова оценить перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона после отставки помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Российский министр сказал, что не видит смысла гадать о том, как будет развиваться российско-американское взаимодействие после перестановок в руководстве США, напомнив, что на пресс-конференции во вторник госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что изменений во внешней политике Вашингтона ждать не стоит.

"Политику в США определяет президент, и он не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических связей между нашими странами, за наращивание взаимодействия на международной арене, - сказал глава МИД РФ, добавив, что в Москве позитивно оценивают подобный настрой. - Важно, чтобы те, кто обязан исполнять волю президента США, переводили заявленные политические принципы на язык практических действий. Пока это не очень получается, хотя кое-где есть движение. В частности, мы возобновили диалог по контртерроризму, очередной раунд на днях завершился между заместителями глав внешнеполитических ведомств".

Во время общения с прессой руководитель российского внешнеполитического ведомства также информировал о том, что в ближайшее время планирует совершить визит в Ирак по приглашению министра иностранных дел республики Мухаммеда Али аль-Хакима. Во время поездки Лавров посетит, помимо Багдада, Эрбиль в Иракском Курдистане. Министр подчеркнул, что Ирак является важным партнером Москвы и одним из ключевых игроков региона. "В тех усилиях, которые мы предпринимаем по началу серьезного всеобъемлющего разговора об обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, на севере Африки, Ираку отводится важная роль", - добавил министр. В этой связи он напомнил, что Ирак вместе с Ливаном стал недавно наблюдателем в астанинском процессе по Сирии.

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