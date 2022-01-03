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«Настрой на дальнейшую активизацию партнёрства»: Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

03 января 2022, 00:20  •  136 • В мире
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил российские предложения по гарантиям безопасности. Главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2021 году, а также выразили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопросы урегулирования ситуации в Ливии и Сирии.
 
РИА Новости
 

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года, подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2021 году, а также выразили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией.

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопросы урегулирования ситуации в Ливии и Сирии.

Напомним, в конце декабря Владимир Путин также провёл телефонный разговор с лидером США Джо Байденом. 

Как уточняли в Кремле, главной темой беседы также стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

В частности, российский лидер разъяснил Байдену принципиальные подходы, заложенные в основу проектов договора между Москвой и Вашингтоном и соглашения РФ со странами НАТО, которые российская сторона направила в середине декабря.

«Подчёркнуто, что результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности», — отмечали в Кремле.

  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

В свою очередь Байден сообщил, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность «за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом». Он также заявил, что у США нет намерений развёртывать на украинской территории ударные наступательные вооружения.

Лидеры также подтвердили, что переговоры по данным вопросам пройдут в Женеве 9—10 января, 12 января — в Брюсселе в рамках Совета Россия — НАТО, на 13 января назначены дискуссии в ОБСЕ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в Москве довольны состоявшимся контактом, направленность которого «была вполне конструктивной».

По его словам, президент России обозначил американскому коллеге, что для Москвы главным является достижение результата по вопросу обеспечения гарантированной безопасности страны.

«Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьёзно», — заметил он.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин счёл необходимым телефонный разговор с лидером США перед началом консультаций по гарантиям безопасности.

До этого Путин и Байден общались в режиме видеосвязи 7 декабря. Тогда российский лидер заявил, что Москва серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

17 декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности, которые были переданы западным партнёрам.

Первый документ содержит предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности», а также исключает использование территории третьих стран для подготовки вооружённого нападения против другой стороны договора.

Соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Североатлантического альянса предусматривает, что стороны не укрепляют свою безопасность «за счёт безопасности других». По документу, Россия и альянс должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены НАТО должны отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и ряда других стран.

Замглавы МИД России Сергей Рябков призывал Вашингтон отнестись к российским инициативам самым серьёзным образом.

«Международная обстановка весьма накалена, и в общих интересах найти пути, как снизить напряжённость», — отмечал дипломат.

В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, отметив, что в противном случае альянсу придётся иметь дело с военно-технической альтернативой. 

Грушко добавил, что Россия обладает достаточными техническими возможностями для обеспечения собственной военной безопасности.

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