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«Настрой — вера в победу»: задержанный в Греции программист Винник рассчитывает вернуться на родину

15 января 2019, 19:10  •  68 • В мире
С 21 декабря 2018 года российский программист Александр Винник, задержанный греческими властями по запросу США, находится в тюремной больнице. Гражданин РФ обвиняется США, Францией и Россией в махинациях с криптовалютами. Ранее в декабре Верховный суд Греции поддержал решение суда первой инстанции Салоников о выдаче Винника Франции. В интервью RT программист выразил надежду, что его всё же экстрадируют в Россию.
 
Александр Винник Reuters © Alexandros Avramidis
 

Российский программист Александр Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Американское правосудие выдвинуло россиянину обвинения по 21 пункту, среди которых отмывание $4 млрд, полученных преступным путём через биржу крипто- и фиатных валют BTC-e, кибермошенничество, похищение персональных данных, взлом японской биржи Mt. Gox, спровоцировавший её банкротство, и участие в торговле наркотиками. 

Экстрадиция в США грозит Виннику 55 годами тюремного заключения. Кроме США, требования об экстрадиции выдвинули Россия и Франция.

— Верите ли вы, что вас экстрадируют в Россию?

— Я надеюсь на это.

— На родине вас тоже обвиняют в мошенничестве. Знаете ли вы, c чем связаны эти обвинения?

— В заданном вопросе есть половина ответа. Они связаны с мошенничеством. А с деталями я надеюсь разобраться на родине.

— Если вас всё же экстрадируют в Америку, есть ли у вас план действий? Ходят слухи, что вы собираетесь принять кардинальные меры, то есть свести счёты с жизнью.

— Слухам меньше верьте. Насчёт плана — будем смотреть по обстановке.

— Вас пытались вербовать? Если да, то кто и каким образом? Какое давление было оказано на вас с американской, французской стороны?

— Прямого давления оказано не было. А психологическое и непрямое — самое разнообразное. Например, камера без матрасов, (из-за чего приходилось. — RT) спать на полу, содержание в тяжёлых условиях, постоянные перевозки, различное психологическое давление со стороны заключённых, подконтрольных администрации.

— 26 ноября 2018 года вы объявили голодовку. Каково сейчас состояние вашего здоровья?

— Состояние здоровья должны оценивать мои врачи, но и они не могут мне этого сказать. Чувствую я себя нормально.

— 50-й день голодовки — как можно чувствовать себя нормально? 50 дней без еды!

— Я не могу ничего сказать с медицинской точки зрения. Они берут у меня анализы каждый день, кровь берут, проводят исследования. Могу рассказать о своём психологическом состоянии, а за моё физиологическое состояние ответственны врачи.

— Каково ваше психологическое состояние?

— Психологический настрой у меня один — вера в победу, которая будет означать возвращение на родину.

— Намерены ли вы продолжать голодовку?

— Естественно, намерен.

— Почему вы начали голодовку?

— Причина — несоблюдение моих прав как заключённого, несоблюдение моих прав в суде, а также несоблюдение моих человеческих прав.

— На что вы рассчитываете по результатам голодовки? 

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— Я хочу привлечь внимание соответствующих органов греческой власти к моей проблеме, чтобы меня выслушали и соблюли мои права. Я не требую просто так отправить меня в Россию, я требую хотя бы мои права соблюдать.

— Изменилось ли ваше отношение к сути предъявленных американцами и французами обвинений?

— С каждым днём я все больше верю в то, что это одна большая фальсификация, говоря юридическим языком. А с модной подачи — это всё хайли лайкли, фейковые дела.

— Кто оплачивает работу ваших адвокатов? Такая серьёзная защита, которая была оказана вам, беспрецедентна. Такое большое количество адвокатов в разных странах защищают ваши интересы.

— Не всё в наше время делается за деньги. Я считаю, что государство оплачивает. Я не знаю, кто их оплачивает, если их оплачивают, и работают ли они за деньги. Я не думаю, что они работают за деньги, это раз. А во-вторых, если они работают за деньги, значит их оплачивает, я надеюсь, моё российское государство. Но другим государствам это, естественно, не надо. Сам я ничего не плачу, потому что все эти миллиарды — они виртуальные.

— На какие средства живёте вы и ваша семья?

— Я бы тоже хотел знать, на какие средства они живут. В каждой семье есть родственники, которые поддерживают.

— На каком этапе сейчас судебный процесс с Сергеем Майзусом? В каких отношениях вы с ним состояли и как сотрудничали?

— С Майзусом я никогда не был знаком, ни в каких отношениях не состоял, даже по телефону. Насколько мне известно, дело закрыто. Он отозвал иск ко мне, насчёт которого я могу сказать, что это очень бредовый иск. Очередная фантазия.

— Сейчас имеется три равноправных решения суда по выдаче вас РФ, США и Франции. Каким вы видите дальнейшее развитие событий? Какие шаги ещё готовы предпринять, чтобы добиться справедливости?

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— У меня есть надежда на (положительный. — RT) исход дела. А как оно будет — одному Богу известно.

— После того как деятельность BТС-е была заморожена американскими властями, с теми же клиентами открылась биржа WEX. Мы понимаем, что вы к этому не можете иметь никакого отношения, но сейчас и WEX тоже закрылась. У вас есть какое-либо понимание, кто мог управлять этой компанией и почему её деятельность так плачевно закончилась?

— Понимания у меня никакого нет, кто мог управлять. А почему она закрылась — наверное, просчёты в управлении.

— Что бы вы хотели передать читателям RT?

— Я бы хотел поздравить с праздниками россиян, родину мою с Новым годом, с Рождеством.

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