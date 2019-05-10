«Настроить власть сверху донизу»: США выделят $900 тысяч «на укрепление демократических процессов» на Украине

Госдеп США потратит по меньшей мере $900 тыс. «на укрепление демократических процессов» в ходе местных выборов на Украине в 2020 году. Как стало известно RT, среди основных задач проекта — работа с избирателями и наблюдение за избирательным процессом со стороны общественности. В случае успешной реализации проекта, Вашингтон выделит дополнительное финансирование в размере $600—800 тыс. Эти средства планируется направить на сближение власти и гражданского общества. Опрошенные RT эксперты отмечают, что после президентских выборов на Украине Соединённые Штаты хотят сформировать властные структуры на нижних этажах по американским лекалам. Как полагают аналитики, Вашингтон таким образом намерен установить контроль над украинской политической системой.

Бюро Госдепартамента по вопросам демократии, прав человека и труда опубликовало грант начальной стоимостью $900 тыс. в преддверии выборов в местные органы власти на Украине, которые пройдут в 2020 году.

Главной задачей проекта объявляется «укрепление демократических процессов и поддержка выборов, соответствующих международным стандартам».

По плану Госдепа, проект должен состоять из двух частей: предвыборной и поствыборной. Так, предвыборная стадия включает работу «по укреплению целостности гражданского общества и расширению его участия в выборном процессе».

«Меры могут включать в себя поддержку мониторинга выборов со стороны гражданского общества, продвижение избирательной реформы, информационно-просветительскую и мобилизационную работу среди избирателей, в том числе посредством СМИ и общественных мероприятий», — отмечается в документе.

Кроме того, как сообщается в тексте гранта, необходимо помочь партиям выдвигать «новых кандидатов из числа женщин, молодёжи и других недостаточно представленных в политике групп населения».

В случае успеха предвыборной стадии будут выделены дополнительные $600—800 тыс. По окончании выборов основные усилия будут направлены на наращивание потенциала вновь избранных должностных лиц.

«После выборов проект в первую очередь предполагает развитие необходимого потенциала новоизбранных должностных лиц и сближение гражданского общества и местных органов власти в целях успешного осуществления на Украине дальнейшей децентрализации и иных реформ», — сообщается в тексте документа.

Reuters

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«Взялись за Украину всерьёз»

Между тем специалисты американского Бюро по вопросам демократии отмечают «среди другой возможной деятельности» совместные проекты гражданского общества и власти, направленные на поддержку актуальных реформ, формирование в соответствии с этим местных бюджетов и работу со СМИ.

При этом получатели гранта должны систематически поддерживать связь с американскими специалистами и каждые три месяца представлять отчёты о ходе реализации проекта.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT отметил, что таким образом идёт «перешивка генетического кода украинской нации».

«Соединённые Штаты взялись за Украину всерьёз. И выборами президента и контролем над новоизбранным президентом дело не ограничится. Понятно, для того чтобы власть была снизу доверху настроена на подчинение Соединённым Штатам, необходимо власть на нижних этажах, то есть на уровне самоуправления, сформировать по американским лекалам. Соединённые Штаты распространяют свою модель демократии там, где им это представляется возможным», — подчеркнул Шатров.

Так Штаты осуществляют «ненавязчивый мониторинг» украинских регионов, считает замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, такой грант должен показать, что «демократия пошла в глубину».

Напомним, в преддверии выборов президента на Украине в апреле 2019 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в Twitter заявил, что Соединённые Штаты намерены надолго остаться на Украине, «чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую и безопасную» страну.

«Инструмент давления на Россию»

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что для Соединённых Штатов интерес представляет не столько сама Украина, сколько способы давления на Россию.

«А зачем вообще Украина Соединённым Штатам? Это плацдарм для дальнейшей агрессии в направлении России. Соединённым Штатам нужна не столько Украина, сколько Россия, а Украину они используют как инструмент», — подчеркнул Игорь Шатров в беседе с RT.

С этим утверждением согласился доцент ВШЭ Андрей Суздальцев, добавив, что «действия Запада и США на Украине имеют своей целью, конечно, не Украину, а только Россию».

Отметим, что это не первая попытка Соединённых Штатов вмешаться в выборы на Украине. После первого тура президентских выборов стало известно, что Госдеп США через американское посольство в Киеве выделил грант — несколько сотен тысяч долларов — «на работу с украинскими избирателями».

Кроме того, в начале апреля стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) ищет подрядчиков, способных помочь его работе на Украине в ближайшие пять лет. В тендере основной целью называлась реализация приоритетов американского правительства на территории этой восточноевропейской страны.

Вместе с тем известно, что в штабах кандидатов в президенты Украины регулярно вели работу политтехнологи из США, а также организовывались встречи с американскими чиновниками.

Американский посол на Украине Мари Йованович

globallookpress.com

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Так, американский посол на Украине Мари Йованович отметила недостаточность мер по борьбе с коррупцией на Украине и раскритиковала действующие украинские власти.

Позже, 21 марта 2019 года, министр внутренних дел Арсен Аваков провёл специальную встречу с американским представителем в связи с предстоящими выборами.

Накануне президентских выборов Мари Йованович обратилась к жителям Украины с призывом прийти на избирательные участки и проголосовать.

«США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов... Если вы всё ещё не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это», — отметила Йованович.