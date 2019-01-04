«Настроены скептически»: почему в правительстве ФРГ ждут ухудшения отношений с Москвой

Уполномоченный правительства ФРГ по отношениям с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнёрства Дирк Визе заявил, что ожидает в 2019 году ухудшения отношений с Москвой. Он сообщил, что причиной этого может стать якобы непредсказуемая политика России. По мнению экспертов, обвинения немецкого чиновника в адрес России безосновательны и носят конъюнктурный характер. При этом они указывают, что Визе не стал скрывать недовольство Киевом, который не выполняет Минские соглашения.

По мнению уполномоченного правительства ФРГ по отношениям с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнёрства Дирка Визе, в 2019 году стоит ожидать осложнения отношений Берлина и Москвы. Такое заявление немецкий чиновник и депутат бундестага, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), сделал 2 января в интервью газете Pfälzische Merkur.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах взаимоотношений России и Германии в 2019 году Визе отметил:

«Что касается больших проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением».

В то же время, по словам Визе, трудно прогнозировать, какие именно проблемы в отношениях Москвы и Берлина могут возникнуть в наступившем году. Но поскольку Москва в 2018-м якобы вела крайне непредсказуемую политику, возникновение новых проблем вероятно и в 2019-м. В частности, представитель кабинета Меркель обвинил Россию в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании и «игре мускулами» в Азовском море. По его мнению, Москва виновата и в том, что «Договор РСМД может быть расторгнут».

«Консолидированная позиция»

«Я думаю, что этот представитель немецкого правительства отражает консолидированную позицию прозападной части нынешней немецкой элиты. Они готовы к ухудшению отношений с Россией», — прокомментировал высказывание Дирка Визе директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью RT.

Дирк Визе

globallookpress.com

© Soeren Stache/dpa

По мнению эксперта, в немецком политическом истеблишменте с начала конфликта на Украине распространено восприятие России как «агрессора». В этом многие немецкие политики солидарны со своими коллегами в других странах Запада, прежде всего в США.

В то же время, напомнил эксперт, нельзя считать, что позиция Визе отражает точку зрения всех немецких элит, где есть и сторонники сближения с Россией.

Во всех упомянутых Визе случаях правительство ФРГ в прошлом году уже выступало с осуждением России. В марте Берлин выслал четырёх российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей, в декабре Ангела Меркель вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном требовала освобождения украинских моряков, задержанных после провокации ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября, и осуждала «применение военной силы Россией».

Кроме того, в прошлом месяце Берлин поддержал США, которые обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 10 декабря МИД ФРГ призвал Москву выполнить требования Вашингтона. Месяцем ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход Соединённых Штатов из соглашения, поскольку Россия якобы его не соблюдала.

«Тенденциозно подобранный набор вопросов, по которым Россия делается виноватой, позволяет предположить, что если ухудшение и будет происходить, то явно не по вине нашей страны, — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — И инцидент в Азовском море, и пресловутые Скрипали, и срыв Договора РСМД — это ситуации, где действия России носили как раз весьма предсказуемый характер».

По оценке Камкина, обвинения в адрес Москвы по делу Скрипалей относятся к области «политической психиатрии», а ответственность за разрыв ДРСМД целиком лежит на США, поскольку Вашингтон, а не Москва первым заявил о выходе из договора, считает эксперт.

«Заявления господина Визе не имеют под собой никаких оснований и продиктованы в большей степени политической конъюнктурой, возможно, даже борьбой различных групп интересов внутри немецкого политического истеблишмента», — резюмировал Камкин.

Украинский вопрос

По мнению Дирка Визе, ещё одной проблемой, оставляющей «не много пространства для компромисса» в отношениях Берлина и Москвы, являются приближающиеся президентские выборы на Украине.

Чиновник, однако, не стал конкретизировать, почему украинская предвыборная кампания может стать фактором, который осложнит отношения России и Германии.

Как отмечает Олег Бондаренко, Берлин рискует стать заложником внутриполитических игр Киева, который может безосновательно обвинить Россию во «вмешательстве». А такое положение дел вряд ли устроит всю политическую элиту Германии.

Пока же, как отмечают эксперты, возникает странная ситуация: Германия заявляет о приверженности мирному процессу на Украине, но останавливается в шаге от того, чтобы возложить ответственность за подрыв этого процесса на сознательно не выполняющие Минские соглашения киевские власти.

Так, в своём интервью возможность ослабления антироссийских санкций Дирк Визе связал с выполнением Минских соглашений и установлением постоянного перемирия в зоне конфликта в Донбассе. Однако, как признался германский уполномоченный по отношениям с Россией, «в мирном процессе продвижение вперёд возможно только после второго тура выборов (на Украине. — RT) в апреле».

«Фактически немецкий политик ставит соблюдение Минских соглашений в прямую зависимость от позиции именно Киева, — отмечает Александр Камкин. — Это на руку России, поскольку является признанием, что Украина, по крайней мере в своём современном политическом формате, не выполняет данные обязательства. Есть шанс, что на плохое поведение Киева наконец-то обратят внимание в Берлине».

По словам эксперта, «признание немецкой стороны, что выполнение Минских соглашений зависит от того, кто придёт к власти в Киеве, свидетельствует о многом».

Пётр Порошенко

Reuters

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

Сам уполномоченный по отношениям с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнёрства, говоря о перспективах выборов на Украине отметил, что жители этой страны ждут перемен, что, как отмечают эксперты, может свидетельствовать о недовольстве политикой украинского президента Петра Порошенко.

«Посмотрим, насколько новая украинская власть будет готова к выполнению своих обязательств, поскольку режим Порошенко является фактически недоговороспособным», — заявил Камкин.

Сферы сотрудничества

Несмотря на пессимистический прогноз развития российско-германских отношений в 2019 году и обвинения России в «непредсказуемом поведении» в году 2018-м, Дирк Визе отметил, что интенсивность дипломатических контактов Москвы и Берлина не снизилась.

Наоборот, взаимодействие на межправительственном уровне стало более активным. Пример тому, с точки зрения уполномоченного немецкого правительства, — визиты в Москву в 2018 году министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и министра экономики и энергетики Петера Альтмайера.

Кроме того, ФРГ в 2019 году на два года получит место непостоянного члена Совбеза ООН, а этот факт, по мнению Визе, усиливает её роль как посредника в разрешении конфликтов.

Также, по словам чиновника, в 2019 году наблюдаются хорошие перспективы российско-немецкого сотрудничества в гуманитарной сфере.

«В области гражданского общества намечен интенсивный обмен. В июле пройдет Петербургский диалог (форум гражданских обществ России и Германии, учреждённых Владимиром Путиным и Герхардом Шрёдером. — RT), много возможностей также предоставляет год для науки и высших учебных заведений», — подчеркнул в интервью Pfälzische Merkur Дирк Визе.

Форум «Петербургский диалог»

© petersburger-dialog.ru

По словам Александра Камкина, к областям, где в 2019 году стоит ожидать позитивного развития российско-германских отношений, относится и энергетика.

«Несмотря на попытки торпедирования нашими заокеанскими партнёрами «Северного потока — 2», Германия заинтересована в его успешной реализации», — утверждает эксперт.

Напомним, согласно информации «Газпрома», прокладываемый по дну Балтийского моря экспортный газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год будет введён в эксплуатацию в конце 2019 года.