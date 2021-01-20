Настроены сделать "всё возможное": В США резко высказались о "Северном потоке - 2"

По словам Блинкена, команда нового президента США Джо Байдена в первую очередь попытается убедить европейских коллег отказаться от реализации "Северного потока - 2". Однако если это не удастся, то США необходимо будет серьёзно рассмотреть те санкционные возможности, которые у них есть, считает Блинкен.

При этом он также добавил, что администрация Байдена намерена рассмотреть возможность ужесточения односторонних санкций в отношении России.

Ранее США ввели новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток - 2". Однако данное решение негативно восприняли в Германии.

Ограничения затронули трубоукладчик "Фортуна" и компанию "КВТ-Рус", которая владеет судном. Как заявили в посольстве Соединённых Штатов в Берлине, "Северный поток - 2" якобы угрожает национальным интересам американцев и их европейских партнёров, поэтому давление на участников проекта продолжится.