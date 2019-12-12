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«Настроение политической элиты не изменилось»: в США приняли билль о возможности признания России «спонсором терроризма»
12 декабря 2019, 12:39 • 47 • В мире
Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря определить, относится ли Россия к странам — спонсорам терроризма. Согласно тексту документа, речь идёт о поддержке ЛНР и ДНР: Госдеп должен решить, являются ли они террористическими организациями. Авторами проекта выступили сенаторы Кори Гарднер и Роберт Менендес, известные своими антироссийскими инициативами. Эксперты считают, что конгресс продолжает вести линию сдерживания РФ, так как руководство Соединённых Штатов не может этому противодействовать.
© Kevin Lamarque / Reuters
Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, согласно которому госсекретарь должен решить, относится ли Россия к странам — спонсорам терроризма. Об этом сообщил автор законопроекта сенатор-республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер.
Соответствующий документ опубликован на сайте американского конгресса. Создателей у законопроекта два: соавтором Кори Гарднера стал сенатор-демократ Роберт Менендес от Нью-Джерси.
Согласно тексту документа, госсекретарь США (в данный момент это Майк Помпео) должен определить, относится ли РФ к государствам-спонсорам терроризма, а также являются ли «спонсируемые Россией вооружённые формирования на Украине» иностранными террористическими организациями. Речь идёт о самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках.
Госсекретарь должен будет огласить своё решение в течении 90 дней после вступления в силу этого законопроекта.
«Не позднее чем через 90 дней после вступления этого закона в силу государственный секретарь должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, отвечает ли Российская Федерация критериям для признания её государством — спонсором терроризма. Заключение должно быть представлено в незасекреченной форме, но при необходимости может иметь засекреченное приложение», — говорится в тексте документа.
Список государств — спонсоров терроризма был начат в 1979 году. В настоящее время в нём фигурируют Иран, КНДР, Судан и Сирия. В разные исторические периоды спонсорами терроризма США объявляли Кубу, Ирак, Ливию и Южный Йемен.
Статус «спонсора терроризма» предполагает широкий перечень экономических и политических санкций. К примеру, вводится запрет на покупку и продажу оружия, а для торговли с этой страной предметами двойного назначения необходимо за 30 дней уведомить конгресс.
Властям США запрещается оказывать такому государству экономическую помощь и предписывается выступать в международных организациях против предоставления ему любых займов. Любому гражданину США могут запретить финансовые операции с подобной страной.
Предусмотрены и другие меры, касающиеся, например, ограничений на въезд представителей государства — спонсора терроризма в США.
Миф о «российской угрозе» раньше позволял США консолидировать НАТО, однако сейчас в Вашингтоне столкнулись с тем, что его надо обновить, объяснил причины возникновения подобного законопроекта политолог Александр Асафов.
«Созданный миф о плохой России как об основной угрозе позволял выстраивать риторику мобилизации и объединения в рамках блока НАТО. И это хорошо работало. Но очевидно, что этот тренд теряет актуальность и привлекательность для обывателей и, что важно, для союзников США. Заставить их платить деньги, участвовать в совместных делах уже очень сложно. Российскую историю надо обновлять», — сказал Асафов RT.
«Сдерживание предполагает усиление давления»
Стоит отметить, Россия и США сотрудничают в области борьбы с терроризмом. Так, в ходе своего недавнего визита в Соединённые Штаты глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео. Обе стороны тогда отметили, что, несмотря на ряд разногласий, Москва и Вашингтон развивают сотрудничество в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком.
«Между прочим и наша, и американская делегации имеют межведомственный характер — там представлены и дипломаты, и военные, и службы, которые имеют прямые обязанности бороться с террористической угрозой. Это очень полезный механизм, который позволяет всесторонне подходить к объединению наших усилий в этой злободневной сфере», — сказал Лавров.
В то же время стоит отметить, что Кори Гарднер регулярно участвует в антироссийских инициативах. Так, он числится соавтором в законопроектах о санкциях против газопроводов из России, о противодействии киберугрозам, якобы исходящим от Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна, а также о «защите американской безопасности от агрессии Кремля». Схожих взглядов придерживается и Роберт Менендес.
Руководство США не может влиять на конгресс, который занимает антироссийскую позицию, констатировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
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