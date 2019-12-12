«Настроение политической элиты не изменилось»: в США приняли билль о возможности признания России «спонсором терроризма»

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря определить, относится ли Россия к странам — спонсорам терроризма. Согласно тексту документа, речь идёт о поддержке ЛНР и ДНР: Госдеп должен решить, являются ли они террористическими организациями. Авторами проекта выступили сенаторы Кори Гарднер и Роберт Менендес, известные своими антироссийскими инициативами. Эксперты считают, что конгресс продолжает вести линию сдерживания РФ, так как руководство Соединённых Штатов не может этому противодействовать.

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, согласно которому госсекретарь должен решить, относится ли Россия к странам — спонсорам терроризма. Об этом сообщил автор законопроекта сенатор-республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер.

«Владимир Путин не оставляет попыток нанести серьёзный ущерб международному миру и стабильности, и я рад, что сегодня комитет сената по международным отношениям поддержал мой важнейший законопроект, предписывающий Госдепартаменту рассмотреть вопрос о признании России тем, чем она и является, — государством, спонсирующим терроризм», — приводит слова Гарднера его сайт.

Соответствующий документ опубликован на сайте американского конгресса. Создателей у законопроекта два: соавтором Кори Гарднера стал сенатор-демократ Роберт Менендес от Нью-Джерси.

Согласно тексту документа, госсекретарь США (в данный момент это Майк Помпео) должен определить, относится ли РФ к государствам-спонсорам терроризма, а также являются ли «спонсируемые Россией вооружённые формирования на Украине» иностранными террористическими организациями. Речь идёт о самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках.

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Госсекретарь должен будет огласить своё решение в течении 90 дней после вступления в силу этого законопроекта.

«Не позднее чем через 90 дней после вступления этого закона в силу государственный секретарь должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, отвечает ли Российская Федерация критериям для признания её государством — спонсором терроризма. Заключение должно быть представлено в незасекреченной форме, но при необходимости может иметь засекреченное приложение», — говорится в тексте документа.

Список государств — спонсоров терроризма был начат в 1979 году. В настоящее время в нём фигурируют Иран, КНДР, Судан и Сирия. В разные исторические периоды спонсорами терроризма США объявляли Кубу, Ирак, Ливию и Южный Йемен.

Статус «спонсора терроризма» предполагает широкий перечень экономических и политических санкций. К примеру, вводится запрет на покупку и продажу оружия, а для торговли с этой страной предметами двойного назначения необходимо за 30 дней уведомить конгресс.

Властям США запрещается оказывать такому государству экономическую помощь и предписывается выступать в международных организациях против предоставления ему любых займов. Любому гражданину США могут запретить финансовые операции с подобной страной.

Предусмотрены и другие меры, касающиеся, например, ограничений на въезд представителей государства — спонсора терроризма в США.

Миф о «российской угрозе» раньше позволял США консолидировать НАТО, однако сейчас в Вашингтоне столкнулись с тем, что его надо обновить, объяснил причины возникновения подобного законопроекта политолог Александр Асафов.

«Созданный миф о плохой России как об основной угрозе позволял выстраивать риторику мобилизации и объединения в рамках блока НАТО. И это хорошо работало. Но очевидно, что этот тренд теряет актуальность и привлекательность для обывателей и, что важно, для союзников США. Заставить их платить деньги, участвовать в совместных делах уже очень сложно. Российскую историю надо обновлять», — сказал Асафов RT.

«Сдерживание предполагает усиление давления»

Стоит отметить, Россия и США сотрудничают в области борьбы с терроризмом. Так, в ходе своего недавнего визита в Соединённые Штаты глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео. Обе стороны тогда отметили, что, несмотря на ряд разногласий, Москва и Вашингтон развивают сотрудничество в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

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«Между прочим и наша, и американская делегации имеют межведомственный характер — там представлены и дипломаты, и военные, и службы, которые имеют прямые обязанности бороться с террористической угрозой. Это очень полезный механизм, который позволяет всесторонне подходить к объединению наших усилий в этой злободневной сфере», — сказал Лавров.

В то же время стоит отметить, что Кори Гарднер регулярно участвует в антироссийских инициативах. Так, он числится соавтором в законопроектах о санкциях против газопроводов из России, о противодействии киберугрозам, якобы исходящим от Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна, а также о «защите американской безопасности от агрессии Кремля». Схожих взглядов придерживается и Роберт Менендес.

Руководство США не может влиять на конгресс, который занимает антироссийскую позицию, констатировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.