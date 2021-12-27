Настойчивое развитие: названы регионы — лидеры экономической устойчивости

Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили топ регионов — лидеров экономической устойчивости по итогам III квартала 2021 года. Таковы данные рейтинга Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), подготовленного на основе данных Росстата и Минфина, ФАС и Федерального казначейства. Всего в исследование, которое имеется в распоряжении «Известий», вошло 40 наиболее сильных субъектов страны. Как объясняют его авторы, основными причинами лидерства можно назвать рост реального сектора экономики, собираемость НДС и низкую закредитованность региона.

40 из 85

Первую тройку рейтинга экономической устойчивости топ-30 регионов возглавили Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, говорится в рейтинге ФоРГО. Также в первую десятку самых успешных территорий вошли Челябинская область (четвертое место), Приморский край (пятое), Севастополь (шестое), Тюменская область (седьмое), Владимирская область и ХМАО (восьмое), Оренбургская (девятое) и Белгородская области (десятое).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Исследование состоит из четырех блоков, которые авторы называют первичными рейтингами. В их числе — отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов консолидированного бюджета, отношение начисленных по региону сумм НДС, сравнение индекса промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах), а также отношение сумм регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.

«Результаты первичных рейтингов в виде номеров позиций сводятся в итоговую таблицу, на основании которой для каждого субъекта РФ вычисляется среднее итоговое место (как средняя арифметическая величина мест в первичных рейтингах). Эти значения и определяют позиции регионов в интегральном рейтинге экономического положения», — поясняют авторы документа.

Всего в топ лидеров вошли 40 из 85 субъектов России. Они распределены по 30 строчкам рейтинга — некоторые места разделили два или три региона. Во второй десятке лидеров оказались Брянская область; Краснодарский край; Чечня и Якутия (поделили 13-е место), Ленинградская область, Санкт-Петербург и Крым (14-е место); Пензенская область; Карелия, Ростовская и Самарская области (16-е место); Пермский край; Тульская область; Алтай, Калининградская и Новосибирская области (19-е место); Кировская область.

Замыкают исследование Татарстан, НАО, Алтайский край, Орловская область, Саратовская и Иркутская области (поделили 25-е место), Ставропольский край, Ульяновская область, Смоленская область и Башкирия (поделили 28-е место), Хакасия, Адыгея.

Глава ФоРГО Константин Костин объяснил «Известиям», почему лидером рейтинга в этот раз стала Курская область. В исследованиях по итогам I и II кварталов субъект находился на втором месте после столицы.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Курская область и Москва третий квартал подряд занимают две верхние строчки. Но если у Москвы лучше показатели по динамике реального сектора (производство товаров, работ, услуг) и более низкий госдолг по отношению к доходам бюджета, то у Курской области выше динамика начисленного НДС. Отчасти это влияние фактора «низкой базы» по сравнению с Москвой, — пояснил эксперт.

Также среди всех субъектов-лидеров он выделил ХМАО и Оренбургскую область.

— По сравнению со II кварталом Ханты-Мансийский автономный округ поднялся на 13 позиций за счет относительного роста реального сектора и низкой долговой нагрузки. Оренбургская область поднялась на 10 позиций по тем же причинам. В Брянской области и Чеченской Республике хорошая динамика начисленного НДС при относительно небольшой долговой нагрузке, — отметил Константин Костин.

Кроме того, глава ФоРГО обратил внимание, что по сравнению с III кварталом 2020 года общая сумма доходов консолидированных бюджетов регионов возросла с 9,9 трлн рублей до 11,9 трлн рублей. То есть примерно на 20%, что выше уровня фактической инфляции более чем в два раза.

Одновременно, по его словам, возрос по сравнению с прошлым годом и совокупный госдолг регионов — примерно на 0,5 трлн рублей. Однако общий индекс закредитованности снизился с 21,85 до 21,44. По мнению эксперта, эта тенденция говорит о том, что рост доходов бюджетов субъектов РФ всё-таки опережает рост госдолга.

— Суммы налога на добавленную стоимость, перечисленные регионами в федеральный бюджет, за три квартала этого года оказались на треть больше, чем в 2020 году. Это является индикатором роста реального сектора экономики. Если в прошлом году по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства ниже 100%, по данным Росстата, наблюдался в 51 регионе из 85, то в нынешнем году таких субъектов РФ всего 12, — пояснил Константин Костин, не уточнив название отстающих субъектов.

Тяжелое бремя первых

Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов считает, что регионам, которые привыкли всегда быть первыми, можно задуматься и о просчетах — например, о собираемости налогов.

— Лидирующие позиции Курской области позволяют Москве перевести дух, ибо бремя лидерства во всех рейтингах сразу тяжело. А вот курянам же важно почувствовать, каково это — быть Москвой или Ямалом. Всё познается в сравнении, и именно для этого эксперты совершенствуют свои методики рейтингов, — пояснил он «Известиям».

По его мнению, в период пандемии заметно возрастает роль губернаторов, управленческие качества которых и приводят территории к лидерству.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Политтехнолог Александр Твердов также считает, что лидерство Курской области обеспечили успешно принятые региональной властью административные решения. По его словам, в период пандемии многие предприниматели и представители крупного бизнеса в субъектах пока не восстановили свои доходы, поэтому собрать НДС в этих условиях не так-то просто. При этом он убежден, что экономическое лидерство ряда субъектов, например Владимирской области, не всегда говорит о высоком уровне жизни населения.

По итогам II квартала лидерами экономической устойчивости ФорГО были названы Москва, Курская, Пензенская, Челябинская области, Приморье, Севастополь, Тюменская, Владимирская, Калининградская области, ЯНАО и Алтай.