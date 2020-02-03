Настоящий ужас для Запада: Сценарий, при котором Россия может удавить

Автор:

Цыганов Александр

Что такое влиятельная (раньше говорили — "качественная") западная пресса? Если говорить философически, то это практически без исключений — орган выражения мнения различных финансово-экономических групп. Строго говоря, вся западная пресса такова. Но "качественная" — это голос "старых денег". Тех, которые уже давно образовали натуральные финансовые империи и несколько снисходительно поглядывают на все эти новомодные технологии заколачивания денег на новомодных технологиях. В том числе и заколачивания денег, да.

Вот эти тайные, даже подземные, глубинные империи денег и обслуживают самые уважаемые издания. Лондонский Сити вещает через "Таймс". Уолл-стрит — через "Нью-Йорк Таймс". И так далее. Хотя, в общем, далее и некуда: в Германии своих "старых денег" с войны не осталось, из Франции они сбежали в тот же Сити, а в Швейцарии — пункт передержки, не более.

Лондонский Сити вещает через "Таймс". Уолл-стрит — через "Нью-Йорк Таймс". И так далее. Фото: Hadrian / Shutterstock.com

Выдь на Темзу — чей стон раздаётся?

И вот оба этих "боевых листка" двух основных лежбищ глубинной финансовой империи практически синхронно — что такое для "древних" полгода разницы? — вынесли из тех подземелий один и тот же стон. В тональности ми-бемоль-минор.

Американцы должны подтолкнуть Россию к Западу, иначе её поглотит Китай,

— The Times.

Мировая система и американское влияние в ней будут полностью перевёрнуты, если Москва и Пекин сблизятся ещё сильнее,

— The New York Times.

Впрочем, и в первом случае автор трагических бемолей при ключе — американец. Старший научный сотрудник Гуверовского института войны, революции и мира в Стэнфорде. Солидная мыслительная контора, между прочим. И много знающая о России.

Адресат стенаний, как можно заметить, один и тот же. Разве что американская газета более конкретна, обращаясь непосредственно к президенту США Дональду Трампу. Этакое письмо сельских тружеников в ЦК КПСС…

И смысл, повторимся, один. Его "Таймс" формулирует следующим образом: главная цель американской внешнеполитической стратегии должна заключаться в том, чтобы разобщить Владимира Путина и Си Цзиньпина и разрушить их "причудливую" дружбу. Зачем разрушать дружбу, это же, наоборот, так трогательно? А чтобы спасти Россию от "поглощения развивающимся Китаем"!

Ребята, что-то где-то сдохло? Сотрудник Гуверовского института рвёт на себе рубаху за Россию! Этак скоро парни из "РЭНД Корпорейшн" на Амур потянутся, красные рубахи надев, добровольческий корпус формировать! А тихие герои из ЦРУ, глотая слёзы и скрипя зубами, будут в холодной воде закладывать тол под опоры моста в Благовещенске, с ненавистью поглядывая на китайский берег и мужественно-ободрительно — на российский…

Так победим!

Но прочь сладкие иллюзии. Вернуть Россию "в западную конфигурацию" нужно, убеждает автор, чтобы обеспечить США победу в "новой холодной войне"!

Лидеры двух стран друг друга не любили, но Сталин всё же оказывал Мао Цзэдуну поддержку, в которой Китай "отчаянно нуждался", за что Мао в интересах Сталина повёл свои войска на Корейскую войну. Фото: Scherl / Globallookpress

Логика такова. Была холодная война. Сегодня на дворе то ли новое её издание, то ли, скорее, продолжение. В прошлой ипостаси СССР и КНР сначала образовали "причудливую пару", в которой, правда, лидеры двух стран друг друга не любили, но Сталин всё же оказывал Мао Цзэдуну поддержку, в которой Китай "отчаянно нуждался", за что Мао в интересах Сталина повёл свои войска на Корейскую войну. "А ещё тебе желаю, дорогой товарищ мой…" С-moll и h-dur в одном флаконе.

А потом всё волшебно переменилось! В 1960-х годах пути СССР и Китая разошлись, а в 1971 году тайная поездка Генри Киссинджера в Пекин положила начало сближению уже между Китаем и Америкой. И, торжественно фанфарит в "Таймс" американский профессор, "это было ключевым моментом холодной войны: раскол между Китаем и Советским Союзом был использован, чтобы объединить Вашингтон и Пекин против Москвы!" Ну и вывод: вспомнить и повторить. "Добиться зеркального отражения того манёвра, разобщив Путина и Си и подтолкнув Россию в западную конфигурацию, единственно способную спасти Россию от поглощения развивающимся Китаем".

Логика, как видим, — чисто американская. "Причудливая пара" — это лично дружащие Си Цзиньпин и Владимир Путин. Но поглощать будет "гигант" Китай Россию, "его злобного маленького напарника". То есть, по этой логике, поглощение одной державы другой — исключительно плод дружбы двух человек. Экономических, политических, военных оснований, наконец, геополитических, чтобы сообща противостоять злобному напору США, для межгосударственного сближения не существует. Как хорошо, видать, работается в Институте Гувера! А завтра можно сделать доклад о том, что что Иран с Саудовской Аравией на ножах потому, что аятолла Хаменеи взаимно не любят друг друга с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. А послезавтра — что ГДР была поглощена ФРГ из-за неистовой романтической любви генсека Хонеккера и канцлера Коля. Си-бемоль-мажор, радуемся, господа!

Эй, парни, не возьмёте к себе аналитиком?

Логика, как видим, — чисто американская. "Причудливая пара" — это лично дружащие Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Li Xueren / Globallookpress

На самом деле это страх

На самом деле страх. Ибо что в английском, что в американском "боевом листке" с непроизвольной дрожью в голосе констатируется одно и то же. "Традиционные союзники" США уже не те и в защиту интересов Америки с радостным визгом с места не срываются. Ну, прессу и "либералов на методичках" не берём, потому как хоть и визжат громко, но сидят-то в конце концов на всё тех же деньгах из глубины. Исполнители они. Клака, которая аплодирует или освистывает по команде. А вот реальные действующие лица уже как-то мрачнеют, напрягаются и, как пишет автор, "мастерски маневрируют". И даже — вот где беда! — идут на то, чтобы в торговле с Китаем не драться за сохранение "международной финансовой системы, где американский доллар является доминирующей валютой для торговли и резервов".

Но и это не всё. Россия же ещё! У неё, конечно, всё плохо, роль её незначительна, "серьёзным игроком" она не является. Но тут и начал вылезать главный американский — и того самого "глубинного государства" на "глубинных деньгах" — комплекс. Ибо человек, сидящий под защитой ничего не сбивающих "Пэтриотов", выключающихся от русских средств РЭБ кораблей, садящихся по русской команде в нужное место "Томагавков" и покрытых многолетней ржавчиной межконтинентальных "Минитменов", на голубом глазу утверждает, будто Путину нечего предложить, "кроме огромного склада преимущественно отжившего свой век ядерного оружия и традиционных военных сил, проявивших себя в достаточной мере, но вряд ли блестяще на Украине и в Сирии". Вот оно! Вот она, подушка, в которую с головой зарывается гуверовский профессор в попытке уйти от реальности!

Не пугайте страуса — пол в клетке бетонный!

Как сказал другой американский профессор, процитированный уже в "Нью-Йорк Таймс", "мировая система и американское влияние в ней будут полностью перевёрнуты, если Москва и Пекин сблизятся ещё сильнее".

Вот это оно и есть, отчего заворочался старый дракон под мостовыми Сити! Управлялка теряет управление! А человечество — управляемость! А всё из-за того, что негласный, но стратегический союз между Россией и Китаем ощутимо подсыпает ему угольков на хвост. Китай — своими мощными финансами, подавляющим экспортом, обгоняющими технологиями. Россия — мощной армией, геополитической решимостью, глобальностью своей угрозы Америке. И, разумеется, не декларируемой, но логично вытекающей из общих антиамериканских интересов геостратегической возможностью совместно стать против США. Против Запада. Против дракона.

И удавить.