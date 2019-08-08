Настоящий Су-27 из коллекции умершего миллиардера выставлен на продажу в США

В прошлом году миллиардер, бывший совладелец компании Microsoft и фанат авиации умер. После этого его наследники начали продавать его коллекцию самолетов.

Кроме того, принадлежавшая Аллену компания Stratolaunch Systems выставила на продажу крупнейший в мире самолет Stratolaunch Model 351, использовавшийся для запуска ракет.

Как стало известно журналистам, самолет был куплен Алленом в 2005 году. Руководитель Фонда истории авиации Джон Сешнс повез его в США через Гонконг, однако из-за проблем с документами таможня конфисковала истребитель, и только усилия Сешнса помогли преодолеть заминку.

Целых шесть лет после этого самолет реставрировали в США, и лишь в 2011 году он был продан Аллену, напоминает Утро.ру.