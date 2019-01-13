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Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
13 января 2019, 05:39 • 84 • Политика
Россия и Китай готовят самый настоящий "американский кошмар", настаивают National Interest. В то же время, США всей опасности будто бы не замечают или просто не учитывают угрозу, добавляют аналитики.
Российско-китайская "антанта" - самый настоящий "американский кошмар", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов. Таким образом, Вашингтон совершает большую ошибку, когда недооценивает сближение Москвы и Пекина. Более того, аналитики полагают, что Россия и Китай прямо сейчас заняты подготовкой того самого "американского кошмара".
На экспертном уровне отмечают, что США растеряли свои бонусы, добытые в годы холодной войны и после своей фактической победы в ней. Выгодные позиции утрачены, и заключались они как раз в разделении России и Китая. Когда государства были сами по себе, опасности не существовало. Теперь же ситуация иная. В то же время, аналитики добавляют: у США еще есть время, чтобы переломить ситуацию, поскольку Россия и Китай не сблизились окончательно. По крайней мере, в Вашингтоне полагают, что речи об "официальном альянсе" Москвы и Пекина нет. Поскольку китайские партнеры боятся ухудшения отношений с Вашинготоном на экономическом уровне в случае максимального сближения с Россией. В то же время, Китай не хочет потерять Москву, как экономического партнера и продолжает развивать все новые проекты с русскими, говорят эксперты.
Пока в Вашингтоне считают, что Китай не станет принимать меры "для защиты Москвы от давления Запада". В частности, Пекин не станет переходить на финансовые транзакции в национальных валютах.
Издание вспоминает слова посла Китая в США Цуй Тянькая, который заявил, что на фотографии с улыбающимися и пожимающими руки Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не хватает улыбающегося лица Дональда Трампа. Дипломат отметил, что Китаю выгоднее работать с Россией и другими странами, чтобы ускорить создание многополярного мира, нежели чем постоянно находиться с Москвой в биполярном конфликте с Вашингтоном. Оригинал материала доступен на сайте National Interest.
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