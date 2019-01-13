Россия и Китай готовят самый настоящий "американский кошмар", настаивают National Interest. В то же время, США всей опасности будто бы не замечают или просто не учитывают угрозу, добавляют аналитики.

Российско-китайская "антанта" - самый настоящий "американский кошмар", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов. Таким образом, Вашингтон совершает большую ошибку, когда недооценивает сближение Москвы и Пекина. Более того, аналитики полагают, что Россия и Китай прямо сейчас заняты подготовкой того самого "американского кошмара".

На экспертном уровне отмечают, что США растеряли свои бонусы, добытые в годы холодной войны и после своей фактической победы в ней. Выгодные позиции утрачены, и заключались они как раз в разделении России и Китая. Когда государства были сами по себе, опасности не существовало. Теперь же ситуация иная. В то же время, аналитики добавляют: у США еще есть время, чтобы переломить ситуацию, поскольку Россия и Китай не сблизились окончательно. По крайней мере, в Вашингтоне полагают, что речи об "официальном альянсе" Москвы и Пекина нет. Поскольку китайские партнеры боятся ухудшения отношений с Вашинготоном на экономическом уровне в случае максимального сближения с Россией. В то же время, Китай не хочет потерять Москву, как экономического партнера и продолжает развивать все новые проекты с русскими, говорят эксперты.

Пока в Вашингтоне считают, что Китай не станет принимать меры "для защиты Москвы от давления Запада". В частности, Пекин не станет переходить на финансовые транзакции в национальных валютах.