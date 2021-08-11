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«Настоящий прорыв»: год со дня регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V»
11 августа 2021, 07:10 • 192 • В России
Ровно год назад была зарегистрирована вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи. Она стала первой общедоступной вакциной в мире, доказав свою эффективность и безопасность. Применение вакцины одобрили уже почти 70 стран, а производство наладили более 14 государств. Аналитики отмечают, что «Спутник V» стал важным достижением России на международной арене и подтверждением её научного и медицинского потенциала.
Доставка «Спутника V» © REUTERS/Agustin Marcarian
11 августа 2020 года была зарегистрирована первая общедоступная вакцина против COVID-19 (SARS-CoV-2) российского производства «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи. За это время вакцина успела зарекомендовать себя как надёжный и безопасный препарат с эффективностью выше 90%.
Эффективность была подтверждена международными независимыми экспертами в февральской публикации данных клинических испытаний вакцины в одном из старейших медицинских журналов The Lancet. Позднее высокую оценку препарату также дали и в научном журнале Nature.
Аналитики подчёркивают, что российская разработка укрепила позиции РФ на международной арене как обладателя передовых технологий, способного в сжатые сроки создавать высококлассные препараты.
По его словам, препарат подтвердил высокий научный и медицинский потенциал страны.
Космические достижения
Вакцина, названная в честь первого советского космического спутника «Спутник-1», была разработана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду. Как поясняли в Роспотребнадзоре, «генетический материал вируса SARS-CoV-2 доставляется в клетку с помощью так называемого вектора — другого вируса, который не вызывает заболевания». При этом в «Спутнике V» впервые среди вакцин против коронавируса был применён подход гетерогенного бустирования. Согласно ему, в двух компонентах препарата используются разные векторы вируса, что позволяет сформировать более стойкий иммунитет.
«Вакцина «Спутник V» была сделана из части генетического кода коронавируса, вставленного в другой вирус, и введена в организм человека», — рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Действенность российского препарата по сравнению с западными векторными разработками типа AstraZeneca, отметил Онищенко, выше за счёт её постройки на векторе именно человеческого вируса.
«Российская вакцина лучше в том плане, что построена на векторе человеческого вируса, а AstraZeneca на обезьяньем», — подчеркнул экс-главврач РФ.
Помимо того, что «Спутник V» не вызывает сильной аллергии, он также может применяться у беременных и пациентов с онкологией.
Стоит отметить, что «Спутник V» был разработан в довольно короткие сроки с начала пандемии. Так, первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, а уже в августе 2020 президент России Владимир Путин объявил о регистрации «Спутника V». По словам экспертов, столь сжатые сроки объясняются уже имевшимися у российских учёных наработок в области изучения коронавирусных инфекций.
Его слова подтвердил и Геннадий Онищенко, отметив, что конструкция генетически модифицированных вакцин была применена ещё в 2012 году (когда и распространился MERS).
«Но в то время её не довели до конца по той причине, что необходимость отпала. Когда же возник COVID-19, в векторе человеческом была заменена плазмида одна на другую, в частности с МERS на COVID-19», — пояснил собеседник RT.
В связи с этим Онищенко подчеркнул важность создания подобных заготовок, чтобы оперативно противостоять прочим возможным вирусам.
«Другие вирусы себя могут повести по-разному, поэтому такого рода заготовки должны быть всегда. И в перспективе их нужно иметь не одну, и не только от коронавируса. Если появится новый тип вируса Россия также адаптирует свой препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни», — добавил Геннадий Онищенко.
В России массовая вакцинация населения стартовала в январе 2021 года. По последним данным, полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 30 млн россиян.
Универсальный ответ
Как подчёркивают эксперты, показательна действенность «Спутник V» в отношении новых штаммов коронавируса. Так, российский препарат эффективен и против индийского штамма «дельта», и против британского «альфа», и против бразильского «гамма», и против так называемого московского штамма, которому пока не присвоено специфического обозначения. В связи с этим принципиально новые вакцины уже не будут создаваться, так как быстрее будет совершенствовать те, что есть, считает Георгий Викулов.
«Уверен, создания новых вакцин уже не будет, тут можно говорить, скорее, о создании нового поколения уже существующих препаратов, с учётом как состава, так и способа ведения. Например, сейчас разрабатываются назальные вакцины для местного использования», — сказал он.
Говоря о нашумевшем индийском штамме, Викулов отметил, что тут речь идёт о поиске новых защитных титров антител.
«В связи с тем, что вирус «дельта»-штамм ускользает от иммунного ответа, нейтрализует часть антител, соответственно, дальнейшие иммунологические и эпидемиологические исследования продолжатся. Так, будут вестись поиски защитного, протективного, титра антител, чтобы понимать, что значит популяционный иммунитет», — пояснил собеседник RT.
Ранее о позитивных результатах исследования действия «Спутник V» против новых штаммов заявляли в центре имени Гамалеи. Согласно полученным данным, сыворотка крови, взятая у вакцинированных этим препаратом, нейтрализует новые штаммы SARS-CoV-2. Результаты исследования были опубликованы в ведущем международном журнале Vaccines.
Мировое признание
Российский «Спутник V» является одной из самых известных и узнаваемых вакцин в мире. Так, она признаётся и успешно применяется почти в 70 странах. Среди них — Бразилия, Киргизия, Алжир, Иран, Словакия, Тунис, Пакистан и другие. По данным официального сайта вакцины, уже более 14 стран объявили о запуске производства вакцины, включая Индию, Китай, Бразилию, Мексику, Египет, Иран, Италию, Южную Корею, Аргентину, Казахстан, Белоруссию, Сербию, Турцию и Вьетнам.
В частности, крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India планирует выпускать ежегодно более 300 млн «Спутника V». Первая партия будет произведена уже в сентябре. Пока же, как указывал в конце июня, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, с июля за рубежом будут производить около 5—6 млн доз российской вакцины от коронавируса ежемесячно, а в самой России обеспечено изготовление до 30 млн доз «Спутника V» в месяц.
Эксперты отмечают, что помимо своей эффективности препарат выигрывает ещё и за счёт простой логистики и относительно низкой стоимости: температура хранения препарата —+2...+8 °C, а цена одной инъекции — менее $10. Для сравнения: температурный режим хранения у вакцины Pfizer — -80...-60 °C, а у Moderna -25...-15 °C. И цена превосходит стоимость «Спутника V» — $19,5 за одну инъекцию Pfizer и $37 — за Moderna.
Одной из стран, которая успешно вакцинировала всё своё население «Спутником V», стал Сан-Марино. Как сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который курирует реализацию «Спутника V» за рубежом, применение российской вакцины позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. В самом государстве это заявление подтвердили.
«Согласно нашим данным, вакцина обеспечивает высокую эффективность — она близка к 100%-ной. Благодаря вакцинации препаратом «Спутник V» у всех жителей Сан-Марино выработались антитела… Сейчас в Республике Сан-Марино вообще нет госпитализированных коронавирусных больных», — рассказывал в интервью RT министр здравоохранения страны Роберто Чиаватта.
Эффективность «Спутника V» была доказана и в результате совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Так, сообщалось, что у 99% участников исследования (из более 5 тыс. человек) после второй дозы препарата выработались антитела.
Схожие результаты были продемонстрированы и в ОАЭ. По данным РФПИ, итоги анализа данных более 81 тыс. лиц, привитых обоими компонентами «Спутника V», показали 97,8% эффективности вакцины.
«При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжёлых случаев коронавируса», — отмечалось в сообщении.
Высокое доверие российскому препарату также оказали главы ряда государств, привившись им. Среди них — президент Гвинеи Альфа Конде, лидер Аргентины Альберто Фернандес, глава Боливии Луис Арсе, президент Сирии Башар Асад, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что поставил прививку «Спутника V», во время ежегодной прямой линии. Свой выбор в пользу вакцины политик аргументировал тем, что «Спутник V» имеет более долгое действие.
«Я исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V», — сказал российский лидер.
Политизация вакцины
Несмотря на это, в Европе в целом к «Спутнику V» относятся настороженно, а иногда даже враждебно. В частности, в МИД Франции выражали мнение, что странам ЕС не следует признавать вакцины от COVID-19, разработанные в Китае и России. Ещё более категорично высказывался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, подчеркнув, что Вильнюс не станет закупать российский препарат, даже если его зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Между тем в самом EMA также не торопятся признавать «Спутник V». При этом, как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, что представители лично посещали медучреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки. Помимо этого, в конце апреля EMA завершили первый этап экспертизы российской вакцины. В конце мая министр по иностранным и европейским делам Мальты Эвариста Бартоло предполагал, что агентство зарегистрирует препарат в мае-июне, однако до сих пор никакого решения EMA не представило.
О «двойных стандартах» Запада по отношению к российским вакцинам от COVID-19, в частности к «Спутнику V» говорил, в частности, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Запад отказывается признать, что наработки наших учёных способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведётся целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — сказал он.
Эксперты отмечают, что процесс признания «Спутника V» за рубежом довольно политизирован, особенно западными державами, а также тонет в бюрократических проволочках.
«В ЕС очень долгий процесс получения свидетельства о том, что этот медицинский продукт соответствует всем нормам. При этом, помимо бюрократической машины, в дело вмешалась политика. С самого начала многие страны внутри ЕС изъявили желание использовать «Спутник V», а это нанесло большой удар по тем конгломератам, компаниям, которые создавали свои вакцины и планировали распространить их на европейский рынок», — пояснил Никита Данюк.
И это при том, подчеркнул он, что Россия всячески пыталась вывести свою вакцину из политического поля.
«Россия максимально попыталась увести вопрос, связанный с вакциной, в сторону общечеловеческих, гуманистических принципов. Именно поэтому она начала экспортировать препарат, делилась своими технологиями и всячески была готова поставлять вакцину в самые отдалённые уголки мира, чтобы та приносила пользу», — указал аналитик.
Несмотря на это, некоторые страны до сих не могут принять того, что Россия успешна в борьбе с коронавирусом, и пытаются выставить её как некого игрока, который якобы собирается манипулировать своими международными партнёрами, отметил Никита Данюк. Он также связал негативную информационную кампанию вокруг «Спутника V» с желанием Запада продолжать давление на Москву даже в такой сфере, которая должна быть вне политики, как медицина. Однако, подчеркнул эксперт, даже в условиях подобного прессинга России удаётся показывать высокие результаты в представлении миру высококлассных вакцин.
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