«Настоящий прорыв»: год со дня регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V»

Ровно год назад была зарегистрирована вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи. Она стала первой общедоступной вакциной в мире, доказав свою эффективность и безопасность. Применение вакцины одобрили уже почти 70 стран, а производство наладили более 14 государств. Аналитики отмечают, что «Спутник V» стал важным достижением России на международной арене и подтверждением её научного и медицинского потенциала.

11 августа 2020 года была зарегистрирована первая общедоступная вакцина против COVID-19 (SARS-CoV-2) российского производства «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи. За это время вакцина успела зарекомендовать себя как надёжный и безопасный препарат с эффективностью выше 90%.

Эффективность была подтверждена международными независимыми экспертами в февральской публикации данных клинических испытаний вакцины в одном из старейших медицинских журналов The Lancet. Позднее высокую оценку препарату также дали и в научном журнале Nature.

Аналитики подчёркивают, что российская разработка укрепила позиции РФ на международной арене как обладателя передовых технологий, способного в сжатые сроки создавать высококлассные препараты.

«Спутник V» стал настоящим прорывом и важным достижением России на международной арене. Это первая и одна из самых эффективных вакцин, которая была представлена мировому сообществу», — сказал в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По его словам, препарат подтвердил высокий научный и медицинский потенциал страны.

Космические достижения

Вакцина, названная в честь первого советского космического спутника «Спутник-1», была разработана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду. Как поясняли в Роспотребнадзоре, «генетический материал вируса SARS-CoV-2 доставляется в клетку с помощью так называемого вектора — другого вируса, который не вызывает заболевания». При этом в «Спутнике V» впервые среди вакцин против коронавируса был применён подход гетерогенного бустирования. Согласно ему, в двух компонентах препарата используются разные векторы вируса, что позволяет сформировать более стойкий иммунитет.

«Вакцина «Спутник V» была сделана из части генетического кода коронавируса, вставленного в другой вирус, и введена в организм человека», — рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Действенность российского препарата по сравнению с западными векторными разработками типа AstraZeneca, отметил Онищенко, выше за счёт её постройки на векторе именно человеческого вируса.

«Российская вакцина лучше в том плане, что построена на векторе человеческого вируса, а AstraZeneca на обезьяньем», — подчеркнул экс-главврач РФ.

Помимо того, что «Спутник V» не вызывает сильной аллергии, он также может применяться у беременных и пациентов с онкологией.

Стоит отметить, что «Спутник V» был разработан в довольно короткие сроки с начала пандемии. Так, первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, а уже в августе 2020 президент России Владимир Путин объявил о регистрации «Спутника V». По словам экспертов, столь сжатые сроки объясняются уже имевшимися у российских учёных наработок в области изучения коронавирусных инфекций.

«Прототип вакцины был готов ещё несколько лет назад, поскольку ранее распространился ближневосточный коронавирус MERS. Разработчики вакцины просто поменяли один коронавирус на другой. Наличие прототипа позволило быстро создать и зарегистрировать вакцину», — рассказал в беседе с RT директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

Его слова подтвердил и Геннадий Онищенко, отметив, что конструкция генетически модифицированных вакцин была применена ещё в 2012 году (когда и распространился MERS).

«Но в то время её не довели до конца по той причине, что необходимость отпала. Когда же возник COVID-19, в векторе человеческом была заменена плазмида одна на другую, в частности с МERS на COVID-19», — пояснил собеседник RT.

«Спутник V»

© REUTERS/Radovan Stoklasa

В связи с этим Онищенко подчеркнул важность создания подобных заготовок, чтобы оперативно противостоять прочим возможным вирусам.

«Другие вирусы себя могут повести по-разному, поэтому такого рода заготовки должны быть всегда. И в перспективе их нужно иметь не одну, и не только от коронавируса. Если появится новый тип вируса Россия также адаптирует свой препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни», — добавил Геннадий Онищенко.

В России массовая вакцинация населения стартовала в январе 2021 года. По последним данным, полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 30 млн россиян.

Универсальный ответ

Как подчёркивают эксперты, показательна действенность «Спутник V» в отношении новых штаммов коронавируса. Так, российский препарат эффективен и против индийского штамма «дельта», и против британского «альфа», и против бразильского «гамма», и против так называемого московского штамма, которому пока не присвоено специфического обозначения. В связи с этим принципиально новые вакцины уже не будут создаваться, так как быстрее будет совершенствовать те, что есть, считает Георгий Викулов.

«Уверен, создания новых вакцин уже не будет, тут можно говорить, скорее, о создании нового поколения уже существующих препаратов, с учётом как состава, так и способа ведения. Например, сейчас разрабатываются назальные вакцины для местного использования», — сказал он.

Говоря о нашумевшем индийском штамме, Викулов отметил, что тут речь идёт о поиске новых защитных титров антител.

«В связи с тем, что вирус «дельта»-штамм ускользает от иммунного ответа, нейтрализует часть антител, соответственно, дальнейшие иммунологические и эпидемиологические исследования продолжатся. Так, будут вестись поиски защитного, протективного, титра антител, чтобы понимать, что значит популяционный иммунитет», — пояснил собеседник RT.

Ранее о позитивных результатах исследования действия «Спутник V» против новых штаммов заявляли в центре имени Гамалеи. Согласно полученным данным, сыворотка крови, взятая у вакцинированных этим препаратом, нейтрализует новые штаммы SARS-CoV-2. Результаты исследования были опубликованы в ведущем международном журнале Vaccines.

Вакцинация

© REUTERS/Pavel Mikheyev

Мировое признание

Российский «Спутник V» является одной из самых известных и узнаваемых вакцин в мире. Так, она признаётся и успешно применяется почти в 70 странах. Среди них — Бразилия, Киргизия, Алжир, Иран, Словакия, Тунис, Пакистан и другие. По данным официального сайта вакцины, уже более 14 стран объявили о запуске производства вакцины, включая Индию, Китай, Бразилию, Мексику, Египет, Иран, Италию, Южную Корею, Аргентину, Казахстан, Белоруссию, Сербию, Турцию и Вьетнам.

В частности, крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India планирует выпускать ежегодно более 300 млн «Спутника V». Первая партия будет произведена уже в сентябре. Пока же, как указывал в конце июня, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, с июля за рубежом будут производить около 5—6 млн доз российской вакцины от коронавируса ежемесячно, а в самой России обеспечено изготовление до 30 млн доз «Спутника V» в месяц.

Эксперты отмечают, что помимо своей эффективности препарат выигрывает ещё и за счёт простой логистики и относительно низкой стоимости: температура хранения препарата —+2...+8 °C, а цена одной инъекции — менее $10. Для сравнения: температурный режим хранения у вакцины Pfizer — -80...-60 °C, а у Moderna -25...-15 °C. И цена превосходит стоимость «Спутника V» — $19,5 за одну инъекцию Pfizer и $37 — за Moderna.

Одной из стран, которая успешно вакцинировала всё своё население «Спутником V», стал Сан-Марино. Как сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который курирует реализацию «Спутника V» за рубежом, применение российской вакцины позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. В самом государстве это заявление подтвердили.

«Согласно нашим данным, вакцина обеспечивает высокую эффективность — она близка к 100%-ной. Благодаря вакцинации препаратом «Спутник V» у всех жителей Сан-Марино выработались антитела… Сейчас в Республике Сан-Марино вообще нет госпитализированных коронавирусных больных», — рассказывал в интервью RT министр здравоохранения страны Роберто Чиаватта.

Эффективность «Спутника V» была доказана и в результате совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Так, сообщалось, что у 99% участников исследования (из более 5 тыс. человек) после второй дозы препарата выработались антитела.

Схожие результаты были продемонстрированы и в ОАЭ. По данным РФПИ, итоги анализа данных более 81 тыс. лиц, привитых обоими компонентами «Спутника V», показали 97,8% эффективности вакцины.

«При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжёлых случаев коронавируса», — отмечалось в сообщении.

Высокое доверие российскому препарату также оказали главы ряда государств, привившись им. Среди них — президент Гвинеи Альфа Конде, лидер Аргентины Альберто Фернандес, глава Боливии Луис Арсе, президент Сирии Башар Асад, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что поставил прививку «Спутника V», во время ежегодной прямой линии. Свой выбор в пользу вакцины политик аргументировал тем, что «Спутник V» имеет более долгое действие.

«Я исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V», — сказал российский лидер.

Политизация вакцины

Несмотря на это, в Европе в целом к «Спутнику V» относятся настороженно, а иногда даже враждебно. В частности, в МИД Франции выражали мнение, что странам ЕС не следует признавать вакцины от COVID-19, разработанные в Китае и России. Ещё более категорично высказывался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, подчеркнув, что Вильнюс не станет закупать российский препарат, даже если его зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Между тем в самом EMA также не торопятся признавать «Спутник V». При этом, как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, что представители лично посещали медучреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки. Помимо этого, в конце апреля EMA завершили первый этап экспертизы российской вакцины. В конце мая министр по иностранным и европейским делам Мальты Эвариста Бартоло предполагал, что агентство зарегистрирует препарат в мае-июне, однако до сих пор никакого решения EMA не представило.

О «двойных стандартах» Запада по отношению к российским вакцинам от COVID-19, в частности к «Спутнику V» говорил, в частности, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Запад отказывается признать, что наработки наших учёных способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведётся целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — сказал он.

Эксперты отмечают, что процесс признания «Спутника V» за рубежом довольно политизирован, особенно западными державами, а также тонет в бюрократических проволочках.

«В ЕС очень долгий процесс получения свидетельства о том, что этот медицинский продукт соответствует всем нормам. При этом, помимо бюрократической машины, в дело вмешалась политика. С самого начала многие страны внутри ЕС изъявили желание использовать «Спутник V», а это нанесло большой удар по тем конгломератам, компаниям, которые создавали свои вакцины и планировали распространить их на европейский рынок», — пояснил Никита Данюк.

И это при том, подчеркнул он, что Россия всячески пыталась вывести свою вакцину из политического поля.

«Россия максимально попыталась увести вопрос, связанный с вакциной, в сторону общечеловеческих, гуманистических принципов. Именно поэтому она начала экспортировать препарат, делилась своими технологиями и всячески была готова поставлять вакцину в самые отдалённые уголки мира, чтобы та приносила пользу», — указал аналитик.

Несмотря на это, некоторые страны до сих не могут принять того, что Россия успешна в борьбе с коронавирусом, и пытаются выставить её как некого игрока, который якобы собирается манипулировать своими международными партнёрами, отметил Никита Данюк. Он также связал негативную информационную кампанию вокруг «Спутника V» с желанием Запада продолжать давление на Москву даже в такой сфере, которая должна быть вне политики, как медицина. Однако, подчеркнул эксперт, даже в условиях подобного прессинга России удаётся показывать высокие результаты в представлении миру высококлассных вакцин.