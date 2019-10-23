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Настоящий кибертерроризм: В Facebook уже обвинили Россию во "вмешательстве" в выборы-2020

23 октября 2019, 10:54  •  77 • Политика
Глава Facebook Марк Цукерберг уже обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США, которые пройдут в 2020 году. Эксперты же считают, что руководство соцсети занимается кибертерроризмом, распространяя лживые слухи.
Глава Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что Россия якобы уже пытается повлиять на выборы президента США, которые пройдут в 2020 году. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
По словам Цукерберга, Москва, Тегеран и Пекин используют всё более изощрённые тактики действий, с которыми сталкивается администрация Facebook. Обнаруженные же подозрительные аккаунты якобы свидетельствуют о том, что готовится вмешательство.
По мнению Малькевича, русофобский тренд стал визитной карточкой Facebook и важной составляющей американской позиции. Цукерберг же стремится оправдать направленную против России деятельность администрации соцсети, блокирующей аккаунты российских пользователей по абсурдным причинам и насаждающей идеологическую цензуру.
"Прессинг, который осуществляет детище Цукерберга по отношению к российским пользователям, сравним с кибертерроризмом", - пояснил эксперт.
Как сообщил телеканал "360", администрация Facebook и Instagram заблокировала более 200 аккаунтов из России и Ирана, которые якобы распространяли дезинформацию.
В частности, удалено 135 иранских аккаунтов в Facebook, 21 иранский аккаунт в Instagram, а также несколько страниц и групп. Также были удалены 50 российских аккаунтов в Instagram и один в Facebook.
В частности, ранее поступала информация о том, что заблокирована страница проекта МИА "Россия сегодня" об Арктическом регионе. При этом ресурс был посвящён природе, а не политике. Кроме того, была удалена страница с рецептами русской кухни.

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