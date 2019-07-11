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"Настоящий индеец": Путин оценил внешний вид гостя из Боливии

11 июля 2019, 18:54  •  85 • В России

Президент Многонационального государства Боливия Эво Моралес приезжал в Россию год назад на чемпионат мира по футболу, и в Москве ему так понравилось, что он прилетел снова, но уже с официальным визитом. В аэропорту Внуково далекому гостю была устроена подобающая встреча, хотя такого маленького самолетика почетный караул тут не видел давно. Да и сам Моралес вышел на красную дорожку в обычной куртке, в которой и слушал гимны, и смотрел мини-шествие курсантов.

Зато перед переговорами с Владимиром Путиным он отправился в Александровский сад, чтобы возложить венок. И поправив ленточки цвета национального флага, по латиноамериканской традиции поднял к небу кулак - "родина или смерть"!

Перед переговорами с Владимиром Путиным Моралес отправился в Александровский сад, чтобы возложить венок.Фото: REUTERS

Во время представления президенту России боливийской делегации, Владимир Путин обратил внимание на внешний вид министра иностранных дел Боливии Диего Пари Родригеса, которые пришел в Кремль в шляпе и с длинной косой.

- Настоящий индеец, - пошутил Путин, и был прав. Собственно, и сам Моралес тоже представитель индейцев аймара. Моралес и Родригес юмор оценили.

Но еще большее удивление президента России ждало, когда он дошел до боливийского министра углеводородов Луис Альберто Санчеса.

- Похож на Чавеса, - отреагировал Путин. Санчес и в самом деле очень напоминал экс-президента Венесуэлы.

- Крупные российские компании вкладывают значительные средства в экономику Боливии, - открыл официальную часть президент России. - "Газпром" вложил 500 миллионов долларов в развитие нефтегазовой отрасли. "Росатом" возводит Центр ядерных исследований в вашей стране, в Боливии востребована наша техника, в том числе, автомобильная.

- В последнее время растут взаимные инвестиции, и мы надеемся, что такая тенденция сохранится и впредь и в области углеводородов, - подтвердил желание развивать сотрудничество Моралес.

После завершения переговоров Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече.

- Мы никогда не отказывались ни от какого из предложенных форматов, в том числе и от расширения Нормандского формата, но эти встречи должны быть хорошо подготовлены, - сказал он. - О чем-то более менее можно будет говорить после проведения выборов в Раду и формирования правительства Украины. И мы не знаем, как реагируют другие? Тереза Мэй через пару недель прекращает свою работу. Она в каком качестве вообще приглашается? Как американская администрация реагирует? Как реагируют Германия и Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу.

Глава Боливии Моралес прилетел в Москву на встречу с Путиным.

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