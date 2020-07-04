Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против

Куклянски и Зингерис категорически не согласны

Депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис и председатель Еврейской общины (ЕОЛ) Фаина Куклянски взялись критиковать статью президента РФ Владимира Путина «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». Критики заявили, что они «категорически не согласны» с президентом России: мол, статья «умаляет масштаб совершённых Советским Союзом преступлений». Оба хотели скрыться под маской «представителей евреев Литвы», но были разоблачены: говорить от имени всей еврейской общины их не уполномочивали.

Предъявляя претензии В. Путину, оба его оппонента нестерпимо лгут, утверждая, что «большинство евреев Литвы не хотело советской власти». Вот что сообщают эксперты Яд Вашем: «В июне 1940 года Литва была присоединена к СССР. Реакция евреев на это событие была двойственной. С одной стороны, было ясно, что при советской власти национальная и политическая еврейская деятельность подвергнется гонениям и преследованиям. Однако, с другой стороны, Советский Союз являл собой спасение от более страшной альтернативы в лице нацистской Германии… Многие евреи предпочли «меньшее зло»… и поэтому приветствовали установление советской власти». Они поддержали СССР.

Литовские евреи с оружием в руках защищали СССР в Великой Отечественной войне. В национальной 16-й стрелковой дивизии они составляли 23% личного состава. В оккупированной Литве действовали подпольные группы и партизанские отряды, сплошь состоявшие из бежавших узников виленского, каунасского, шяуляйского и других гетто.

Зингерис и Куклянски, не приводя никаких цифр и фактов, заявляют: после войны местные евреи стали той национальной группой, которая подвергалась преследованиям в наибольшей степени. Якобы многих сослали в Сибирь. Однако после войны евреев из Литвы не высылали; за три года немецкой оккупации немецкие нацисты и литовские фашисты истребили 95% довоенной еврейской общины, по разным источникам, от 190 до 200 тыс. человек.

Вильнюсский журналист Николай Жуков говорит: «14 июня 1941 года на Дальний Север и в Сибирь из Литвы были вывезены 15 581 человек, что составляло примерно 0,6% от общей численности населения республики». Депортации подлежали представители определённых социальных групп. «Национальность значения не имела. Вместе с литовцами высылали русских, евреев, поляков, татар, цыган и караимов».

В литовском Особом архиве Н. Жуков отыскал копию «Справки С/1183», подготовленной Комитетом государственной безопасности Литовской ССР 12 мая 1988 года «О выселенных на спецпоселение из Литовской ССР»: «Были выселены 12 562 человека (7439 семей). Из них: активные члены буржуазных партий и участники антисоветских, националистических организаций (5536 чел.); бывшие руководящие работники криминальной и политической полиции, тюремщики (1582 чел.); бывшие офицеры литовской, царской и других белых армий (221 чел.); бывшие помещики, фабриканты, торговцы и крупные чиновники буржуазного государственного аппарата (3165 чел.); беженцы из Польши – бывшие помещики, фабриканты, офицеры и чиновники, а также лица, отказавшиеся от приёма советского гражданства по политическим мотивам (1430 чел.); проститутки (449 чел.)».

Можно предположить, что больше всего лиц еврейской национальности было в среде фабрикантов и торговцев. Например, тельшяйские фабриканты, родственники российского олигарха Романа Абрамовича. Еврейскому бизнесу в Литве принадлежало около 50% рынка и почти 80% банковской сферы. В довоенной столице Литвы Каунасе 35% населения составляли иудеи. 85% студентов вузов были евреями, 20% ведущих политических постов в правительстве также занимали евреи (данные из книги Соломона Атамукаса «Евреи в Литве»). То есть выслали в 1941 году около 4 тыс. человек, это 2% еврейской общины, или 0,16% населения республики. Тезис о евреях Литвы как «наиболее пострадавшей группе» абсолютно не выдерживает критики.

Кстати, та же Фаина Куклянски всегда подчёркивает: сегодняшняя Еврейская община Литвы состоит из потомков высланных, спасённых и возвратившихся в Литву после войны из других республик СССР. Так что, какой бы тяжёлой ни была советская ссылка, она оказалась для евреев Литвы куда предпочтительнее немецких массовых расстрелов.

Публикация статьи В. Путина, сыплют инвективами Зингерис и Куклянски, предпринята для того, «чтобы можно было использовать её для имперских целей современной недемократической России». И далее: «Мы, потомки евреев Литвы, возражаем против такой фальсификации истории порабощения нашей независимой Литвы… Это был спланированный захват независимых государств, их оккупация и аннексия, нарушение международного права».

Александр Асовский. Фото: obzol.lt

Надо ли говорить, что евреев, возмущённых выступлением Зингериса и Куклянски, оказалось куда больше, чем тех, кто им аплодировал? Так, заслуженный юрист Литвы Александр Асовский, один из адвокатов, защищающих обвиняемых по «Делу о советской вооружённой агрессии 13 января 1991 года», сказал: «Уберите заголовок «Евреи Литвы категорически не согласны…», поставьте «Ф. Куклянски и Э. Зингерис категорически не согласны…» и это будет честно». А. Асовский считает, что местечковый демарш этой пары перекликается с заявлением президента Украины В. Зеленского, который назвал СССР «виновником Второй мировой войны, позволившим нацистам запустить смертоносный маховик холокоста».

Надпись "Хайль Гитлер!" на стене каунасской синагоги. Фото: stmegi.com

Заявления Зингериса / Куклянски – это заказная провокация, только исполнителей заказчики подобрали не лучших. Моня Зингер – единственный еврей, подписавший позорную Пражскую декларацию, в которой политика СССР при Сталине приравнивается к холокосту. Это подпевала литовских националистов и антисемитов, с которыми Зингер состоит в одной партии. За кулисами литовского парламента говорят, что за деньги Зингер сделает что угодно. Мать собственную, которую из каунасского гетто летом 1944 года вызволила Красная армия, и ту предал, когда стал распространять басни о второй оккупации Литвы Советским Союзом.

А его напарница в этой некрасивой истории – дама без убеждений, мастер интриг. Например, она на несколько дней якобы из-за угроз антисемитов закрыла в Вильнюсе хоральную синагогу. «Куклянски перешла все мыслимые линии и выставила Литву в самом неприглядном свете», – оценил это её действо еврейский журналист Виталиюс Каракорскис.

Вандалы надругались над памятниками Виленскому гаону (Элияху бен Шломо Залману) и доктору Цемаху Шабаду, прототипу доктора Айболита. Фото: ikaliningrad.ru

Пока литовские русофобы упражняются в таких сочинениях, как опус «Евреи Литвы категорически не согласны…», волна неонацизма и антисемитизма захлёстывает республику. 23 июня неонацисты в Каунасе открыто угрожали редактору портала musuzydai.lt Якову Финкелю. Ему кричали: «Ты, еврей и коммунист, вон из Литвы! Вон, жидяра! Литва для литовцев!» 26 июня были осквернены несколько еврейских объектов в Вильнюсе, 29 июня в Каунасе надругались над синагогой. Неонацист Гедиминас Бержинскас планировал теракт в Вильнюсе, заминировав здание в центре города.

Гедрюс Грабаускас. Фото: iprparty.ru

Однако общество не увидело реакции на эти бесчинства Эмануэлиса Зингериса или Фаины Куклянски. Голос подали только антифашисты. Председатель Социалистического народного фронта Гедрюс Грабаускас заявил: «В Литве поднимается новая волна неонацизма и варварского антисемитизма… Мы против возрождения фашизма в Литве, против пещерного антисемитизма. Мы – за мирную Литву».

Вот так республика и живёт сегодня.