Настоящие и показушные "варвары": Кто тащит США в тёмные времена

Автор:

Леонид Савин

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Новый 2021 год для США начался с мрачных знаковых событий. Первого января демократы в Палате представителей внесли новый законопроект для упразднения традиционных семейных ценностей. "Он" и "она" становятся запретной терминологией и исключаются из оборота.

Без отца, матери и чести

В зарегистрированном документе сказано:

в пункте 8 (с) (3) правила XXIII вычеркнуть слова "отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дядя, тётя, двоюродный брат, племянник, племянница, муж, жена, тесть, тёща, зять, невестка, шурин, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, сводный брат, сводная сестра, внук или внучка" и вставить слова "родитель, ребёнок, близкий родственник, отпрыск родителя"...

Демократы и раньше отстаивали подобную терминологию, но, похоже, сейчас она будет закреплена в США на федеральном уровне, а все граждане будут подчиняться этим правилам.

Четвертого января на открытии новой сессии Конгресса после традиционной молитвы кроме обычного "аминь" (amen) была сказана довольно странная фраза – "awoman", что стало темой обсуждения далеко за пределами США. Этот акт "гендерной нейтральности", как было преподнесено демократами, на самом деле был проявлением обычной глупости, бездарности и маразма той части американских политиков, которые проводят глобалистскую неолиберальную повестку, считая её единственно возможной формой политического устройства (что, с их точки зрения, автоматически переводит несогласных и оппонентов в разряд "фашистов", "террористов" и "плохих парней").

Последние попытки Трампа противостоять демократам и мобилизовать своих сторонников, чтобы оспорить победу Байдена, не привели к желаемому результату. Более того, возник раскол в Республиканской партии по поводу поддержки Трампа.

Сенаторы Джош Хоули (Миссури) и Тед Круз (Техас) пытались поддержать Дональда Трампа в Конгрессе США, но многие их коллеги по партии выступили на другой стороне, назвав призывы Трампа необоснованными.

Хоули и Круз являются потенциальными кандидатами на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году и своими заявлениями могли рассчитывать на поддержку той части электората, которая голосовала за Трампа. Но после событий в Конгрессе США 6 января Тед Круз заявил, что Трамп несёт определённую ответственность за штурм Капитолия, поскольку позволял себе агрессивную риторику.

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Бывший президент страны Джордж Буш – младший заявил, что США превратились в "банановую республику". С ним оказался солидарен Майкл Линд, который отметил, что

подтверждением того, что США превратились в "банановую республику", является тот факт, что за всю историю США только три президента подвергались импичменту, а из четырёх последних против двоих процедуру импичмента начинала оппозиционная партия.

Пять кризисов Америки – и все одновременно

Однако Майкл Линд, в отличие от бывших и действующих политиков высокого уровня, предложил развернутую версию причин произошедшего. Майкл Линд считает, что в США параллельно протекают пять кризисов. При этом, помимо взятия Капитолия 6 января 2021 года, он отмечает предшествовавшее событие, когда 8 июня 2020 года произошла эвакуация в органах власти Сиэтла и около месяца продолжалось противостояние правительства и анархистов.

Первый кризис является политическим и уходит корнями в 70-е годы, когда были введены новые правила для праймериз. Это подорвало предыдущую систему, которая ограничивала власть президентов, конгрессменов и политических лидеров. Теперь любой олигарх мог легко проскочить в верхние эшелоны политики. А две партии превратились в машины политического контроля с жёсткой бюрократией и подхалимством.

Второй кризис связан с потерей идентичности, поскольку в США утрачено общее чувство патриотизма. Всеобщая идентичность в стране разбилась на религиозные группы, движения этнического и расового характера, а также абстрактные гендерные темы типа прав женщин и ЛГБТ.

Третий кризис – социальный, и он проявляется в общественной аномии, активности медиа, а также манипуляции толпами за счёт фондов сомнительного происхождения, как демократы делали с антифа и левыми группами по всей стране в течение 2020 года.

Четвёртый кризис является демографическим. Сейчас рейтинг фертильности американцев составляет 1,77, тогда как у мигрантов гораздо выше. При этом его падение происходило совсем недавно. В 2007 году он составлял 2,12.

Пятый кризис произошёл в экономике, и в этом виноваты обе партии. Вместо того чтобы стимулировать трудовые технологии для рабочих, были использованы схемы трудового арбитража, что привело к выводу рабочих мест за рубеж (низкий уровень оплаты труда) и притоку мигрантов на низкооплачиваемые профессии. В частном секторе занятость также опустилась до 6% – такой показатель был при Герберте Гувере.

Майкл Линд также отмечает один интересный факт: нападение сторонников MAGA на Капитолий произошло после того, как бакалейная компания, владеющая Vons, Pavilion и другими сетями в Калифорнии, заявила, что уволит штатных водителей, занимающихся доставкой, и заменит их ангажированными рабочими.

Все предыдущие обещания, что новые рабочие места в США, созданные по принципу "экономики знаний", будут оплачиваться лучше, оказались ложью.

Поэтому, как считает Линд, виноваты не Трамп и Обама, а несколько предшествующих режимов, которые довели страну до такого состояния.

Без коррупции – никуда

Коррупция – ещё один системный феномен США, который негативно отражается на всех сферах жизни.

Питер ван Барен на страницах консервативного издания пишет, что в реальности коррупция в США настолько огромна, что с ней просто невозможно бороться. Он упоминает махинации с различными фондами, такими как Фонд Клинтон, когда деньги брались просто за организацию встречи с Хиллари Клинтон. Или бизнес четы Байден: с 2016 по 2020 год они заработали более 15 млн долларов. Причём схемы отмывки средств могут быть самыми разными: например, Джо Байден получил 10 млн долларов в качестве гонорара за книгу, которую никто не читал. Ещё у Джо Байдена есть компания S Corporation, которая уклоняется от налогов. Не говоря уже про Хантера Байдена, который через сомнительные схемы с политической окраской заработал миллионы в Китае и на Украине и не выплачивал налоги в США. Детали его махинаций уже разглашены американской прессой. Сейчас в отношении него продолжается расследование.

Но о невероятно высоком уровне коррупции в США говорят не только консерваторы. Даже издание Financial Times, которое трудно заподозрить в симпатиях к правым, указывает, что коррупция проникла во все сферы жизнедеятельности, в первую очередь в бизнес и политику. В статье говорится, что, благодаря "сделке бизнеса с дьяволом", сейчас в США сложилась олигополия, следовательно, нет ни демократии, ни республиканской формы правления.

Для получения полной картины происходящего необходимо обратиться к статистике. Особый интерес в отношении происходящего в США представляет исследование "Демократия в тёмные времена", проведённое Институтом перспективных исследований по культуре Университета Вирджинии.

Оно фокусировалось на предвыборной кампании 2020 года и посвящено политической культуре США. Но проведённые опросы отражают общую атмосферу и нынешние тенденции. Например, подавляющее большинство признало, что последние выборы были коррумпированными. Об этом заявили 62% сторонников республиканцев, 57% сторонников демократов и 54% независимых респондентов.

Очевидна и чёткая поляризация с навязыванием ярлыков. Четверо из десяти опрошенных назвали "фашистами" сторонников Трампа, а из сторонников Байдена такого мнения придерживаются две трети. Афроамериканцы считают такой термин вполне адекватным: 68% сказали, что "фашисты" – это то, что надо для описания тех, кто поддерживает Трампа.

Глас народа

При этом 47% убеждены, что демократы будут строить социализм. И 90% сторонников Трампа считают так же. А 70% считают, что их страна находится в кризисе (в 1996 году таких было только 22%).

74% американцев в 2020 году не доверяли своему правительству. Более того, 87% считают, что "политические события сегодня – это театр или развлечение, которое не следует воспринимать серьёзно". Отсутствие доверия является источником страха: 67% верят в то, что "рост правительства в Вашингтоне угрожает свободе простых американцев".

68% считают, что "нельзя особо доверять тому, что подаётся в ведущих СМИ", а 63% убеждены, что СМИ искажают факты и распространяют фейковые новости.

Интересно и мнение в отношении институтов и лидеров. Так, большинство американцев (65%) убеждено, что "наиболее успешные и образованные люди в Америке наиболее заинтересованы в том, чтобы обеспечивать собственные интересы, а не служить для общего достояния". Эта точка зрения касается представителей разных социальных классов, политических взглядов, возраста, пола, расовой принадлежности и экономического статуса. И 69% считают, что лидеры корпораций, СМИ, университетов и технологической отрасли мало заботятся о гражданах.

А вот по поводу угроз опасными для США американцы считают:

очень богатых (40%); Уолл-стрит и банковскую систему (41%); социализм (43%).

Но и здесь лишь меньшинство американцев придерживается таких взглядов.

В списке же главных потенциальных угроз Америке оказались:

"Дональд Трамп и его сторонники" (51%); неограниченный доступ к штурмовому оружию (53%); Китай (55%); изменение климата (55%); преступность и беззаконие (56%).

Показательно, что эта точка зрения не соответствует официальным доктринам и стратегиям США по обороне и безопасности. Обычные американцы не считают Россию, Иран и Северную Корею угрозами для своей страны.

Даже если сделать поправку на политическую пропаганду внутри США, слухи, мифы и предрассудки, всё равно эти данные довольно красноречивы.

Можно привести в пример и другие исследования. Возьмём, например, работы сотрудников корпорации RAND. В свежем обзоре по медицинской теме говорится, что средняя цена на капсулу инсулина в Канаде составляет 12 долларов, тогда как в США – 98,7 доллара. В Великобритании и Франции цена составляет менее 10 долларов. Не является ли это подтверждением коррупции, то есть корпоративного сговора между производителями и аптечной сетью в США? Почему в такой промышленно развитой стране, как США, столь высокие цены на жизненно важные медицинские препараты?

Деградация США заметна не только внутри страны. Опрос Pew survey, проведённый в июле 2020 года в 13 странах, которые являются союзниками США, показал, что только 34% позитивно относятся к США. В то же время опрос Gallup в 135 странах по поводу глобального лидерства показал, что 30% отдали свои предпочтения России, 32% – Китаю и 33% – США.

Капитолий – предлог, который стоило выдумать

Безусловно, сейчас важен не только анализ ошибок предыдущих правительств, но и то, что будет происходить в ближайшее время. На фоне мрачных настроений и общего отчуждения есть все признаки того, что прецедент с Капитолием будет выгодно обыгран правящим блоком политической системы.

Гленн Гринвальд предупреждает, что, как и в случае с 9/11, атака на Капитолий будет использована для того, чтобы ещё больше подавить права и свободы американских граждан. Он пишет, что

уже давно было ясно, что в эпоху после Трампа средства массовой информации, стремящиеся удержать зрителей на крючке, и правительственные чиновники, стремящиеся увеличить свою власть, сделают всё возможное, чтобы сосредоточить и раздуть угрозу, исходящую от правых фракций… Как и во всех раздутых угрозах, в этом есть зерно истины. Как и в любой другой фракции, есть правые активисты, полные ярости и готовые на насилие. Некоторые из них опасны (точно так же, как некоторые мусульмане в эпоху после 11 сентября и некоторые нигилисты антифа, которые были и остаются по-настоящему жестокими и опасными).

Ещё ранее, в статье от 28 декабря, Гринвальд писал, что в США существует реальная угроза авторитаризма и Трамп к ней не имеет никакого отношения. Это монополисты, которые создали правящую коалицию американского неолиберализма. В неё входят корпоративные СМИ, Уолл-стрит, разведсообщество, а также техногиганты типа Facebook, Amazon, Google и Apple.

Род Дрехер из American Conservative мыслит в том же духе, выражая беспокойство по поводу того, что после 6 января могут произойти ужасные вещи. В начале своей статьи он цитирует письмо одного из читателей: "Это момент, когда американское государство национальной безопасности действительно обратит свой взор внутрь… ФБР и другие агентства рассматривают крайне правый внутренний терроризм как главную угрозу, а Камала Харрис, Хиллари Клинтон и другие видные люди слева ясно дали понять, что они хотят использовать антитеррористический аппарат, который эта страна выстроила после 11 сентября, чтобы преследовать мир MAGA. Неизвестно, где это закончится".

А завершает свой анализ Дрехер следующим резюме: "Штурм Капитолия был только началом. Справедливо говорить о толпе MAGA, что, поскольку нормальные, респектабельные лидеры не высказывались против этого и не действовали, когда у них была возможность, пламя в сознании привело их к восстанию… Когда появятся экстремисты, которые являются зеркальным отражением этих расистских властителей, левые понесут свою долю вины...

Глупое, шокирующее, прискорбное восстание MAGA в Вашингтоне только ускорит левую внутреннюю революцию. Теперь комиссары всё равно будут делать то, что хотят, но во имя подавления тех людей, которые осквернили храм демократии. Идиоты из MAGA подожгли "левый Рейхстаг". Мы видели этого нелепого QAnon шамана, этого готового для селфи варвара, стоявшего в Сенате. Но этот мультяшный человек, каким бы могущественным символом он ни был, импотент. Настоящие варвары – это те, кто в костюмах и лабораторных халатах, те, кто разрушает нашу цивилизацию".

"Никто не мог представить": ВОЗ обозначила сроки коллективной иммунизации Американское общество должно как следует приготовиться к наступлению этих тёмных времён и реваншу глобалистов-демократов. Часть консерваторов призывает сплотиться и разработать адекватную стратегию, чтобы противостоять грядущим разрушительным ударам по традиционному американскому обществу. Но в политике будет требоваться не только умение собирать уличные массовки и распространять слоганы, но умело обходить оппонентов, когда нужно вести с ними диалог, готовить армию последователей и убеждать молчаливое большинство выступить на своей стороне.

Последний вид деятельности всегда самый трудный.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".