«Настоящее пиратство»: Украина арестовала очередное российское судно за «незаконную добычу песка» в Крыму

Российское судно компании Trans Services Maritime арестовано в порту Южный Одесской области. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. При этом ходатайство по задержанию корабля было выдвинуто так называемой прокуратурой Автономной Республики Крым, подотчётной Киеву. Экипажу вменяется в вину «незаконная добыча песка» в крымском заповеднике «Лебяжьи острова». В Москве действия украинской стороны назвали грубым нарушением международных норм.

Украинские власти арестовали российское судно компании Trans Services Maritime. Против него выдвинуты обвинения в «незаконной добыче песка» на территории крымского заповедника «Лебяжьи острова» в районе Каркинитского залива. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве... постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна ... компании страны-агрессора», — написал он.

Примечательно при этом, что упомянутая Луценко «прокуратура» не имеет никакого отношения к полуострову и подотчётна Киеву. Между тем на значимости факта возбуждения уголовного дела настаивает пресс-секретарь этой структуры Татьяна Тихончик. При этом она уточнила, что судно сейчас находится в порту города Южный Одесской области. Тихончик также отметила перед арестом, что «прокуратура АР Крым» и военно-морские силы Украины провели досудебное расследование, которое якобы и выявило «незаконную добычу природных ресурсов». По её уточнению, вывозившийся песок якобы используется для строительства Крымского моста.

«...Что наносит вред окружающей среде на сотни миллионов гривен, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК Украины («Нарушение правил охраны или использования недр». — RT)», — подчеркнула она.

Согласно этой статье, виновным грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Орнитологический филиал Крымского природного заповедника, «Лебяжьи острова»

РИА Новости

© Сергей Мальгавко

Между тем в инфоцентре «Крымского моста» опровергли информацию о том, что арестованное судно возило песок для строительства перехода через Керченский пролив.

«Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке», — цитирует РИА Новости заявление.

Там также отметили, что ранее песок доставлялся на объект, но сухопутным путём и с территории Краснодарского края.

Опасный прецедент

В Крыму действия украинских властей назвали пиратством. Случай с кораблём компании Trans Services Maritime стал уже очередным, учитывая инцидент с судном «Норд».

«Последние события, которые мы наблюдаем, — задержание российских кораблей украинскими властями — ставят Украину в один ряд с сомалийскими пиратами. Эти действия являются настоящим пиратством, так как нарушают нормы международного права. В этом плане примечателен и инцидент с судном «Норд», экипаж которого больше двух недель удерживался украинцами. И даже сейчас судьба корабля до конца не ясна», — заявил RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

В связи с этим он отметил, что новое происшествие — повод для России задуматься о более решительных мерах противодействия произволу украинского руководства.

© Государственная пограничная служба Украины

«Ведь Украина прибегает к действиям, направленным против нашей страны, против наших граждан! Это просто в голове не укладывается! В этом смысле РФ должна отвечать. Прецедент, который создаёт Украина, очень опасный. Ведь это прямое посягательство на права и свободы наших граждан. И подобные провокации могут повторяться», — подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что ряд мер по защите отечественных кораблей российские власти уже предприняли.

«Насколько я знаю, Черноморский флот России, его руководство, заявили, что они готовы полностью обеспечить безопасность наших судов в северо-восточной части Чёрного моря и в Азовском море. Созданы антипиратские подразделения», — сказал Ганжара.

Уточним, что здесь речь идёт об оперативной группе, которая была создана в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства. Она будет координировать сотрудничество ведомства с пограничными управлениями.

Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщал и о готовности Черноморского флота поддержать российских моряков. Однако никаких официальных заявлений на эту тему не было.

Украинский захват «Норда»

Напомним, первым случаем ареста российского корабля стало задержание 25 марта рыболовецкого траулера «Норд» в украинской части территориальных вод Азовского моря. На его борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами, выданными в Керчи.

Несмотря на это, судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска.

На экипаж составили административные протоколы и запретили сходить на берег, а капитана корабля Владимира Горбенко отправили в подразделение СБУ в Херсоне.

Морякам пришлось провести на судне с гниющей рыбой более десяти дней. При этом условия корабля не предусматривают проживания на нём более трёх дней. Экипаж судна отпустили на свободу 7 апреля. Однако ему дважды не позволили пересечь украинскую границу — якобы из-за отсутствия соответствующих документов.

Капитан траулера также отпущен из следственного изолятора, однако ему предстоит явиться на допрос в СБУ.

Как отметила адвокат, специалист по международному и гражданскому праву Мария Ярмуш, Украина в отношении российских судов действует с нарушением всех возможных норм, как международных, так и морских.

«Российские суда арестовываются без всяких оснований, захватываются экипажи судов и незаконно удерживаются на территории иностранного государства. И все якобы аргументы в пользу этого противоречат и морскому праву, и международным нормам, так как суда являются кораблями, принадлежащими и зарегистрированными на территории России. И даже в том случае, если Украина не признаёт территорию Крыма российской, это не даёт права пограничникам задерживать и арестовывать российские суда и граждан только за тот факт, что они находились в Крыму или вели на его территории экономическую деятельность», — пояснила она.