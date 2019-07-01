Настоящее лицо протеста: вломившиеся в парламент активисты в Гонконге превратились в мародеров

Видео активистов в здании парламента Гонконга опубликовал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, подписав, что полиция проводит разгон демонстрантов.

На кадрах видно, что окна в здании и стеклянные перегородки побиты, стены разрисованы граффити, мебель поломана. Большинство попавших в кадр в это время занимаются поисками "сокровищ" - они прихватывают с собой все, что могут унести, от рулонов бумаги до стульев.

Тем временем South China Morning Post сообщает, что полиция начала применять слезоточивый газ против участников беспорядков, которые ворвались в здание парламента.

Беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.