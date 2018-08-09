«Настоящая трагедия»: атака ВВС коалиции Саудовской Аравии унесла жизни более 50 человек, в том числе 29 детей

В Йемене более 50 человек погибли, свыше 70 ранены после налёта авиации Исламской военной коалиции. Представитель Международного комитета Красного Креста Мирелла Ходейб в беседе с RT рассказала, что 29 убитых — дети до 14 лет. Она отметила, что в стране сложилась ситуация гуманитарной катастрофы и о гибели гражданских приходится сообщать с частотой «всего в несколько дней». Тем временем военная операция коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, продолжается.

По меньшей мере 50 человек погибли и более 70 получили ранения в результате удара коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по Йемену. По данным агентства SABA, был атакован школьный автобус, и среди жертв — много детей.

При этом в самой коалиции сообщают, что удар был нанесён по позиции, с которой ранее была запущена баллистическая ракета по городу Джизан в Саудовской Аравии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь коалиции Турки Аль-Малки. Он утверждает, что военные действовали в рамах международного права.

«Коалиция примет все необходимые меры против террористических, преступных деяний иранско-хуситских повстанцев, таких как вербовка детей и использование их в качестве прикрытия для терактов», — заявил Аль-Малки.

По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), автобус с детьми проезжал по рынку в городе Дахья на севере провинции Саада. Именно в этот момент он подвергся удару. Больница, которую поддерживает МККК, приняла тела погибших и раненых.

Из них 29 опознанных тел детей до 14 лет, а также 77 раненных, из которых 30 также являются детьми, сказала RT представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб. Тем не менее за общим числом погибших она призвала обратиться в Министерство по вопросам общественного здравоохранения и народонаселени Йемена.

«Гуманитарная ситуация в стране катастрофическая. Население Йемена на грани вымирания. Система здравоохранения не функционирует. В виду продолжающегося конфликта и военных действий всё больше людей покидают страну», — сказала она.

При этом представитель организации отмечает, что в отношении мирного населения фиксируются всё новые правонарушения.

«Крайне прискорбно, что нам приходится информировать общественность об их гибели с частотой всего в несколько дней. Это крайне тяжело. Каждый случай гибели гражданских, о котором мы узнаём — это настоящая трагедия», — сказала она.

Напомним, в Йемене с 2014 года ведутся бои между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В марте 2015 года для поддержки официального правительства в страну вошли войска Саудовской Аравии, позже к ним присоединись силы Исламской военной коалиции. По данным йеменского Центра по правам и развитию с марта 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч местных жителей.

Исламская военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, была создана в марте 2015 года вошли более 30 государств. Заявленная цель союза — борьба с Исламским государством* и глобальным терроризмом в целом.

Между тем действия коалиции сопровождаются большим количеством скандалов. Так, в апреле этого года Associated Press сообщили о нанесённом по собравшимся на свадьбу ударе ВВС Саудовской Аравии. По данным журналистов, тогда погибли не менее 20 человек, ещё 45 получили ранения.

А в мае этого года предположительно коалиция вновь нанесла удар по мирным жителям в столице Йемена Сане. В сеть попали видеоматериалы с последствиями удара, а местный журналист Хасан аль-Бухейти показал в кадре фрагменты кассетных бомб, найденных на месте трагедии.

Совет Безопасности ООН настаивает на поиске «политического решения, которое является единственным способом положить конец конфликту в Йемене». Об этом журналистам сказал постоянный представитель России при ООН Владимир Небензя после закрытых консультаций членов Совбеза по ситуации в Йемене, прошедших 14 июня.

«Члены Совета Безопасности продолжают внимательно следить за событиями в Йемене», — сказал он.

При этом Небензя подчеркнул, что организация настаивает на исполнении резолюции 2216, принятой в апреле 2015 года. Этот документ, в частности, запрещает поставки вооружения хуситам и призывает все стороны соблюдать международные правовые договорённости. Более того, ООН настаивает на прекращении хуситами в одностороннем порядке ведения боевых действий и выводе вооружённых сил из столицы государства Саны.

При этом агентство SABA сообщает, что представители хуситов обращались в июле этого года за помощью в прекращении конфликта к России. Однако помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сказал журналистам, что не видел это обращение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.