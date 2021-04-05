Настоящая сила - под водой: Западные эксперты указали НАТО на мощь российского флота

Эксперты западного издания Business Insider указали НАТО на мощь российского флота. И так ежедневно заявляющему о "российской угрозе" альянсу дали новый повод "озаботиться". Вся настоящая сила русских спрятана под водой, предупреждают эксперты.

По данным издания, появившийся у России современный и постоянно растущий в размерах военно-морской флот, представляет уникальную угрозу НАТО. По словам авторов, на сегодняшний день в составе российского Военно-морского флота действует около 360 кораблей и судов всех типов.

"На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты", - говорится в материале.

Несмотря на то что многие из этих кораблей имеют меньше вооружения, чем аналогичные корабли альянса, современная техника и оружие (в особенности ракеты "Калибр") дают русским преимущество.

На этом авторы не остановились. По словам экспертов, помимо того, что имеется у русских над водой, есть также вооружение под водой, оно-то и представляет из себя истинную силу флота. В материале указано, что на вооружении нашей страны находятся 59 субмарин, среди которых 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.