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Настоящая сила - под водой: Западные эксперты указали НАТО на мощь российского флота

05 апреля 2021, 08:05  •  58 • Политика
Эксперты западного издания Business Insider указали НАТО на мощь российского флота. И так ежедневно заявляющему о "российской угрозе" альянсу дали новый повод "озаботиться". Вся настоящая сила русских спрятана под водой, предупреждают эксперты.
По данным издания, появившийся у России современный и постоянно растущий в размерах военно-морской флот, представляет уникальную угрозу НАТО. По словам авторов, на сегодняшний день в составе российского Военно-морского флота действует около 360 кораблей и судов всех типов.
"На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты", - говорится в материале.
Несмотря на то что многие из этих кораблей имеют меньше вооружения, чем аналогичные корабли альянса, современная техника и оружие (в особенности ракеты "Калибр") дают русским преимущество.
На этом авторы не остановились. По словам экспертов, помимо того, что имеется у русских над водой, есть также вооружение под водой, оно-то и представляет из себя истинную силу флота. В материале указано, что на вооружении нашей страны находятся 59 субмарин, среди которых 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.

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