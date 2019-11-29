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Настоящая атака: Россию в ООН прервали ещё 4 раза - на замечания делегация Украины не реагировала

29 ноября 2019, 19:24  •  41 • Политика
Делегация Украины повторно пыталась сорвать выступление России в ООН. Русского докладчика Руслана Бальбека прерывали четыре раза! Но ни на одно из замечаний делегация Украины не отреагировала.
Украинская делегация предприняла вторую попытку сорвать выступление депутата Госдумы России Руслана Бальбека в ходе форума по вопросам меньшинств, который проходит под эгидой Совета по правам человека ООН в Женеве.
Об очередном инциденте в беседе с "РИА Новости" заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, которая также принимает участие в событии.
Украинская делегация четыре раза прерывала Бальбека, говорит Гридчина. Но ему всё равно удалось выступить во второй день форума, подчёркивает собеседница агентства.
"Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации, - добавила спикер. - При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение".
Самое интересное, что доклад Бальбека был посвящён теме, которую неоднократно поднимали представители Украины, отмечает ФАН. Казалось бы, почему бы не послушать то, что тебя интересует? Говорил Бальбек о крымских татарах в Крыму. Но раз делегация Украины слушать не захотела, можно предположить, что в действительности вопрос Киеву не интересен. А попытки поднять ту же тему - просто политика.

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