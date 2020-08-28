Насторожились. Западные СМИ встревожены интервью Путина о Белоруссии

МОСКВА, 28 августа/ Радио Sputnik. Западные средства массовой информации сдержанно и даже несколько настороженно восприняли интервью российского лидера Владимира Путина, который в телеэфире рассказал о собственном видении политического кризиса в Белоруссии. Иностранные политики и СМИ обратили внимание на то, что Россия воздерживается от прямого вмешательства в напряженную обстановку в соседнем государстве, однако открыто декларирует готовность сделать это. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Маневр Лукашенко перед Путиным

Так, Bloomberg напоминает, что с самого начала протестов, вспыхнувших после президентских выборов по всей Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко обратился к Путину за поддержкой, оперативно приняв меры для сглаживания напряженности, возникшей в двусторонних отношениях в преддверии голосования. Результатом этого стало заявление президента России о том, что официальная Москва готова оказать военную поддержку Минску в случае необходимости в соответствии с договором о коллективной безопасности.

Демонстрация силы: Лукашенко прилетел на вертолете с автоматом

Вместе с тем, отмечает Bloomberg, массовые акции протеста в Белоруссии до сих пор не утихают: в Минске в минувшие выходные, несмотря на присутствие ОМОНа и заграждений из колючей проволоки, десятки тысяч людей потребовали проведения новых президентских выборов. Лукашенко, демонстрируя силу, прилетел в свою резиденцию на вертолете и на публике появился с автоматом в руках.

"Нужен ли белорусам Путин как спаситель? Зачем ему слабый правитель расколотой страны?"

В издании The Washington Post и вовсе высказали мнение, что Москва уже сейчас оказывает военную поддержку Белоруссии. Авторы публикации полагают, что охватившие Белоруссию протесты не являются антироссийскими, однако и пророссийскими их тоже назвать не получается. При этом в статье использованы резкие формулировки и оценки, отмечают "Актуальные комментарии".

"Зачем Путину посылать свои силы, чтобы "спасти" страну, где он никому не нужен как спаситель? Российское вторжение просто еще больше сплотит белорусов, на этот раз против России. В конечном счете, Путин может попытаться найти более надежного и более подходящего партнера, способного заменить слабого правителя расколотой страны", – пишет The Washington Post.

Лукашенко разговаривает только с Путиным, отвергая Меркель и Макрона

При этом западные журналисты подчеркнули определяющую роль российского лидера в белорусском кризисе. Иностранные СМИ указали на то, что "Путин, похоже, единственный лидер, с которым Лукашенко разговаривал в последние дни". Президент Белоруссии отказывался отвечать на звонки лидеров других стран. В результате этого президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось обсуждать напряженную обстановку в Белоруссии тоже с Путиным.

"Говорить с Россией через головы белорусов неуместно"

Активнее остальных в обсуждение ситуации в Белоруссии включились польские политики и журналисты. Они заверили, что Запад хочет мирного сценария, чтобы избежать введения военного положения в белорусском государстве. В связи с этим необходимо убедить администрацию Путина в том, что вмешательство во внутренние дела соседней страны ему невыгодно, заявил польскому изданию Polskieradio бывший посол США в Варшаве Дэниел Фрид.

"Говорить с Россией через головы белорусов неуместно. Посредничество должно происходить между властью и обществом", – подчеркнул экс-американский дипломат в Польше.

Бывший посол США также указал на то, что Европа не должна поддаваться соблазну безразлично относиться к событиям в Белоруссии.

Издание WP Wiadomosci уделило внимание реакции на интервью Путина со стороны главы правительства Польши Матеуша Моравецкого. Польский премьер-министр призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. По мнению руководителя польского кабинета министров, это станет нарушением международного права и права белорусов самостоятельно решать вопрос о будущем собственного государства. Вероятные действия России Моравецкий расценил в качестве враждебного акта и военной интервенцией под ложным предлогом "восстановления контроля".

Как сообщало радио Sputnik, в Польше ответили на слова Путина о наличии резерва для Минска.