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Настороже из-за Афганистана: В ведомстве Шойгу сообщили о помощи Душанбе
11 сентября 2021, 14:10 • 168 • Политика
Минобороны России сообщило о помощи Душанбе на фоне тревожной обстановке в Афганистане. Таджикистан получил 12 разведывательных машин, стрелковое оружие от России.
Минобороны России заявило, что передало Таджикистану 12 разведывательных машин и стрелковое оружие на фоне ситуации в Афганистане.
Ранее в ведомстве Сергея Шойгу сообщали о начале сборов пулемётчиков на отечественной базе в Таджикистане. На базу была доставлена партия 12,7-миллиметровых крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утёс".
В Минобороны уточняли, что пулемётчики отработают нормативы по изготовке расчётов к бою и по практикуются в стрельбе по воздушным и наземным целям.
Завершатся сборы 17 сентября выполнением контрольных стрельб по мишеням.
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