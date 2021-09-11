Настороже из-за Афганистана: В ведомстве Шойгу сообщили о помощи Душанбе

Минобороны России сообщило о помощи Душанбе на фоне тревожной обстановке в Афганистане. Таджикистан получил 12 разведывательных машин, стрелковое оружие от России.

Минобороны России заявило, что передало Таджикистану 12 разведывательных машин и стрелковое оружие на фоне ситуации в Афганистане.

Ранее в ведомстве Сергея Шойгу сообщали о начале сборов пулемётчиков на отечественной базе в Таджикистане. На базу была доставлена партия 12,7-миллиметровых крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утёс".

В Минобороны уточняли, что пулемётчики отработают нормативы по изготовке расчётов к бою и по практикуются в стрельбе по воздушным и наземным целям.

Завершатся сборы 17 сентября выполнением контрольных стрельб по мишеням.