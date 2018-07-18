Настало время признать Донбасс?

• 245 • Украина

Исполняющий обязанности губернатора Орловской области России Андрей Клычков (представляет КПРФ) издал указ об интеграционном взаимодействии с Донецкой и Луганской народными республиками.

Соответствующие документы опубликованы на публичном информационном портале Орловской области.

«Создать рабочую группу по интеграционному взаимодействию Орловской области с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой и утвердить ее состав», — в частности, говорится в указе.

До этого официально МИД России именовал ЛДНР «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», как они фигурируют в Минских соглашениях.

До Чемпионата мира по футболу в Москве многие политологи говорили о том, что у России, дескать, связаны руки, не стоит портить отношения с Западом накануне столь важного для нас спортивного события. Так стоит ли ждать, что в ближайшее время Россия пойдёт на какие-то смелые шаги, постепенно легитимирующие ДНР и ЛНР?

— Я лично, считаю, что ДНР и ЛНР надо было признавать ещё 4 года назад, спасли бы множество человеческих жизней, — говорит политолог, публицист президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков. Что творится в головах обитателей Старой площади, можно судить из телевизионных сюжетов о Донбассе. Донецк и Луганск то называют частью Украины, то всё же вспоминают о существовании ДНР и ЛНР. Я лично считаю, что Россия и сегодня только бы выиграла от признания донбасских республик. И вообще нужно ставить вопрос шире: имеет ли право на существование нацистский режим, уничтожающий мирных жителей в центре Европы? Мы должны также поставить перед мировым сообществом вопрос о том, что те, по сути, террористические организации, вроде батальона «Азов», которые прекрасно себя чувствуют и крепнут под покровительством украинских властей, представляют угрозу не только для России, но и для других стран.

— Парадоксально, что Россия упорно не хочет пойти на облегчённую выдачу своих паспортов жителям Донбасса. При том, что паспорта ДНР и ЛНР являются лишь частично действующими на территории России. В частности, нотариусы в определённых ситуациях отказываются признавать их в качестве документов.

— Да, такая проблема есть. Я недавно был в Луганске и тоже не раз слышал о том, как трудно получить гражданство России даже тем людям, кто не раз доказал свою приверженность Русскому миру. В частности, известный политолог и писатель из Луганска Владимир Корнилов так до сих пор гражданства получить и не может, несмотря на все ходатайства не последних в России людей. Складывается ощущение, что российские чиновники готовы выдавать паспорта кому угодно, кроме своих. Хотя я не понимаю, кого они боятся. Почему Россию должно интересовать мнение не просто чужого государства, а государства, которое в данный момент всячески позиционирует себя как вековечный заклятый враг нашей страны.

В целом, чтобы немного успокоить жителей Донбасса, я могу сказать, что много лет уже занимался проблемами непризнанных государств на постсоветском пространстве. Процесс медленно и неукюже, но всё же движется к признанию ДНР и ЛНР по образцу Абхазии и Южной Осетии. Хотя, конечно, лучше бы, если бы это признание произошло без новых потрясений для республик Донбасса.

— Каждая ситуация с непризнанными республиками имеет много общего, хотя и по-своему уникальна, — говорит директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. — Турецкая республика Северного Кипра с 1974 года находится де-факто под турецким протекторатом. И, видимо, ещё очень долго будет оставаться в таком положении. И, кстати, данная проблема не помешала республике Кипр, признанной всем мировым сообществом, стать членом Европейского Союза, хоть греки-киприоты и настаивают на том, что Северный Кипр — это тоже их территория.

Видимо, киевский режим надеется, что с Украиной повторится примерно такая же история. То есть, несмотря на нерешённые территориальные споры, страну возьмут в ЕС и НАТО. При этом украинских олигархов не смущает, что ни в ЕС, ни в США не видят их иначе как в положении вассалов. Если уж Румыния и Болгария в Евросоюзе имеют меньше прав, чем «стопроцентные европейцы», что уж говорить про Украину.

В свою очередь ДНР и ЛНР в рамках запущенных процессов будут продолжать движение в сторону России. Конечно, всем нам, сторонникам Русского мира хотелось бы, чтобы этот процесс шёл быстрее, а не черепашьими шагами. Но с другой стороны, мы видим, что в Донбассе растёт поколение, которое учится по другим учебникам, разговаривает на другом государственном языке, чем на Украине. Поэтому представить их существование ДНР и ЛНР в рамках одного государства всё сложнее. Процесс размежевания Украины и Новороссии будет продолжаться. В истории мы знаем немало примеров, когда две части страны, казавшиеся неразрывными, начинали жить своей жизнью. В частности, сегодня уже мало кому придёт в голову требовать, чтобы Австрия и Венгрия находились в одном государстве. В то время как ещё сто лет назад они составляли единую Австро-Венгерскую империю и различия между Веной и Будапештом были небольшими.

— Однако простые жители Донбасса живут здесь и сейчас и сталкиваются с массой «неудобств» — начиная от обстрелов прифронтовых территорий, и заканчивая тем, что республиканские паспорта ДНР и ЛНР действуют ограниченно даже на территории России.

— Конечно, простые жители Донбасса оказались, мягко говоря, в странной ситуации. Им постоянно приходится доказывать, что они имеют право на существование уже потому, что даже просто получение паспорта или новая вклейка в него для многих — огромная проблема. При этом Россия делает вид, что не понимает этих проблем и требует, чтобы жители Донбасса вовремя продлевали свои украинские паспорта. Иначе они считаются недействительными на российской территории.

— И что с этим делать?

— Надеюсь, что в ближайшее время в МВД будут даны негласные указания, чтобы людей с просроченными украинскими паспортами с территории ДНР и ЛНР не трогали в России и считали их документы действующими. По крайней мере, глава Союза политзаключённых и политэмигранмитов Украины Лариса Шеслер сообщила мне, что подобные переговоры ведутся.

При этом какой-то единой государственной политики в этом направлении у России, к сожалению, нет. Поскольку нет решения, что делать с Донбассом. И тут ДНР и ЛНР находятся в куда более сложном положении, чем упомянутый мной Северный Кипр. Поскольку Турция, покровительствующая туркам-киприотам, признала эту республику, и она пребывает в статусе частично признанного государства. Россия упустила первый момент, когда могла пойти по этому пути — осенью 2014 года. Теперь же, для признания ДНР и ЛНР в Кремле не видят основания, ждут очередного кризиса, который может боком выйти Украине, на что намекал Владимир Путин перед Чемпионатом мира по футболу. Пока же продолжается ситуация «ни мира, ни войны».

— Если Кремль по каким-то причинам опасается признавать ДНР и ЛНР, то совершенно непонятно, почему не идёт процесс выдачи российских паспортов всем желающим. Теперь уже даже патриоты из Госдумы неохотно отвечают на подобные вопросы, поскольку сказать, видимо, нечего.

— Я согласен, что бояться выдавать российские паспорта после всего, что было с Донбассом эти 4 года, как минимум, глупо. Понятно, что Запад будет недоволен. Но он куда более недоволен фактом вхождения Крыма в состав России. И ничего, небо на землю пока не упало. Я думаю, что дело в фантомных опасениях московского правящего класса. Именно московского, а не российского. Поскольку основная часть простых граждан России и даже региональных элит всецело бы поддержали не только выдачу российских паспортов жителям Донбасса, но и вхождение ДНР и ЛНР в состав России. О чём говорит и пример с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Многие граждане России и других постсоветских республик продолжают себя чувствовать частью единой цивилизационной общности.

Источник

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники