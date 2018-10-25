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«Настало время»: Посол России в США призвал Пентагон и Минобороны РФ возобновить контакты

25 октября 2018, 04:24  •  22 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что после недавнего визита Джона Болтона в Москву для Минобороны нашей страны и Пентагона пришло время возобновить ранее прерванные контакты.
Визит советника президента США Джона Болтона в Москву открывает перспективы возобновления контактов между американскими и российскими военными в Сирии. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Полноценное восстановление ранее прерванных контактов по линии оборонных ведомств способствует не только разрядке двухсторонних американо-российских отношений, но также окажет благоприятное стабилизирующее влияние на мировую обстановку в целом, добавил господин посол. Он также посоветовал военным не упускать шанса и воспользоваться представившейся им возможностью.
Отметим, что ранее министры обороны России и США Сергей Шойгу и Джеймс Мэттис встретились на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу - так называемой конференции «СМОА плюс». Позднее Джон Болтон также имел возможность провести с Шойгу переговоры. Он отметил, что глава Пентагона надеется на дальнейшее продолжение диалога с главой Минобороны России.
«Можно только приветствовать прозвучавшие по итогам визита Джона Болтона слова об усилении координации между российскими и американскими военными по Сирии. Как представляется, настало время и для возобновления контактов на уровне министров обороны двух стран», - резюмировал Анатолий Антонов.

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