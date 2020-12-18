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«Настала очередь Парижа защитить его»: французский депутат поднял вопрос о предоставлении политического убежища Ассанжу

18 декабря 2020, 07:50  •  19 • В мире
Французский депутат Жан Лассаль обратился к главе МИД страны Жан-Иву Ле Дриану с вопросом о возможности предоставления политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в запросе парламентария, направленном главе внешнеполитического ведомства. Так, в обращении Лассаля, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что во Франции действует закон о защите осведомителей, однако в ситуации с австралийским журналистом Париж «хранит молчание». Как полагают эксперты, шансов на предоставление убежища Ассанжу во Франции мало, поскольку такой шаг может отразиться на отношениях республики с США.
 
Джулиан Ассанж © REUTERS/Peter Nicholls
 

Член Национальной ассамблеи Франции Жан Лассаль обратился к министру иностранных дел страны Жан-Иву Ле Дриану с вопросом о возможности предоставления политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в запросе депутата на имя главы внешнеполитического ведомства республики.

«Господин Жан Лассаль интересуется у министра по делам Европы и международных отношений о перспективах получения Джулианом Ассанжем политического убежища на территории Франции», — уточняется в документе, с которым ознакомился RT.

  • Тюрьма строгого режима Белмарш в Великобритании
  • © REUTERS/Russell Boyce

Лассаль напомнил, что во Франции действует закон о защите осведомителей, однако Париж продолжает «хранить молчание» по делу Ассанжа, который содержится в британской тюрьме строгого режима Белмарш в условиях «притеснения, изоляции и слежки, которые нельзя оправдать его статусом заключённого».

«Франция входит в первую десятку стран Евросоюза, принявших закон о защите осведомителей, и в этом контексте является движущей силой внутри европейских структур, а также выступает в защиту инструмента, который мог бы обеспечить как можно более широкую защиту осведомителей от репрессий», — добавил депутат.

Напомним, в прошлом году Европарламент одобрил директиву о защите осведомителей и их помощников. В частности, инициатива предусматривала запрет на введение ответных мер против осведомителя и не допускала случаев временного отстранения сотрудника, сообщившего о нарушении, от работы или понижения его в должности.

«Новые правила... устанавливают новые стандарты в масштабах Евросоюза. Их цель — защитить осведомителей, раскрывающих нарушения законодательства ЕС в целом ряде областей, включая государственные закупки, финансовые услуги, отмывание денег, безопасность товаров и транспортную безопасность, ядерную безопасность, общественное здравоохранение, защиту потребителей и данных», — сообщалось в пресс-релизе ЕП.

Директива вступила в силу 16 декабря 2019 года — это обязало государства ЕС привести своё национальное законодательство в соответствие с документом в период до 17 декабря 2021 года.

Бремя партнёрских обязательств

 

В своём запросе Лассаль также напомнил, что последовавший за брекситом переходный период, в течение которого к Великобритании продолжают применяться нормы ЕС, подойдёт к концу 31 декабря текущего года. В связи с этим ряд договоров, «объединявших две страны» — Великобританию и Францию, — утратят силу, заметил депутат. Это обстоятельство, по словам Лассаля, создаст определённые сложности в плане экстрадиции Ассанжа в Евросоюз.

«С выходом Великобритании из Евросоюза ходатайство адвокатов Ассанжа об экстрадиции в другую страну — член ЕС не будет представляться возможным», — объяснил парламентарий.

На этом фоне дипломатические усилия Франции остаются «последней надеждой» для Ассанжа и его родственников, подчеркнул Лассаль.

«В прошлом Джулиан Ассанж принёс действительно большую пользу Франции и делу защиты свободы слова в мире. Сегодня настала очередь Франции защитить его», — добавил депутат.

Напомним, в 2015 году французские СМИ совместно с WikiLeaks опубликовали материалы о тайной слежке Агентства национальной безопасности США за французскими политиками и бизнесменами. Причём эти данные появились на фоне уже имевшихся сведений о том, что американские спецслужбы прослушивали телефонные переговоры бывших президентов Франции — Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда.

По мнению юриста-международника Тимура Маршани, Париж вряд ли предоставит убежище Ассанжу, поскольку это негативно отразится на отношениях с США. В этой связи призывы членов французского парламента носят, скорее, декларативный характер, считает Маршани.

«Попытки обеспечить безопасность Ассанжа на своей территории... будут являться только устными декларациями и заявлениями, не имеющими под собой никакой основы, потому что Франция понимает, что их стратегическим партнёром в НАТО являются США», — отметил эксперт в разговоре с RT.

  • Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне
  • globallookpress.com
  • © Thomas Campean/ZUMAPRESS.com

В феврале адвокат Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти поднимал вопрос о предоставлении своему подзащитному политического убежища во Франции, в том числе на основании того, что «часть структур WikiLeaks располагаются» на территории страны. Также, по словам Дюпона-Моретти, один из детей Ассанжа вместе со своей матерью проживает во Франции.

Между тем в 2015 году основатель WikilLeaks уже обращался к Франсуа Олланду, занимавшему на тот момент пост президента Франции, с просьбой предоставить ему убежище. В своём письме Ассанж отметил, что его «жизнь находится в опасности».

Тем не менее Париж ответил Ассанжу отказом — разоблачитель назвал решение французских властей «ударом ножом в спину».

В целом ситуация, в которую попал Ассанж, имеет мало шансов на позитивный исход, считает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Он предположил, что Ассанж «либо проведёт остаток своих дней в Великобритании», где пребывает в настоящее время, либо будет экстрадирован в США, где его может ждать та же участь.

«Вопрос репутационных рисков»

 

Журналист австралийского происхождения Джулиан Ассанж получил известность в 2006 году, создав ресурс WikiLeaks для публикации секретных документов. В 2010 году на сайте разоблачителя появился видеоролик, запечатлевший операцию ВВС США в Ираке, которая привела к гибели мирных граждан.

После этого началось преследование Ассанжа. В Швеции, где на тот момент находился сам журналист, против него было заведено уголовное дело по обвинениям в домогательствах и изнасиловании. Свою вину в совершении преступлений Ассанж не признал — журналист подчёркивал политическую мотивацию преследования. Позднее разоблачитель направился в Лондон, где был арестован, но вскоре отпущен под залог на время рассмотрения экстрадиционного запроса Стокгольма.

В 2011 году британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, откуда его в дальнейшем могли бы выдать США. Однако уже в 2012 году он получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Великобритании, где находился до весны прошлого года, когда дипмиссия передала журналиста в руки британской полиции.

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Впоследствии британский суд приговорил Ассанжа к 11 месяцам тюрьмы — он был признан виновным в нарушении условий освобождения под залог.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, мировое сообщество квалифицировало ситуацию с разоблачителем как удар по институту расследовательской журналистики, свободным и независимым СМИ.

«Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке — это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными», — заявила дипломат.

  • Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

С критикой дела Ассанжа также неоднократно выступали в различных международных, правозащитных и общественных организациях.

В настоящее время в Великобритании готовятся к судебному заседанию, запланированному на 4 января 2021 года. В этот день, как предполагается, суд огласит решение по экстрадиции Ассанжа в Соединённые Штаты, где, по данным из различных источников, разоблачителю грозит до 180 лет лишения свободы.

Как отметил Тимур Маршани, выдача Ассанжа — принципиальный вопрос для США.

«Это вопрос репутационных рисков, которые сегодня для США и американских спецслужб имеют первоочередное значение. Самый главный, фундаментальный интерес США — привлечь к ответственности Ассанжа для того, чтобы другим неповадно было. То есть показать на его примере незыблемость институтов защиты национальных государственных интересов США в вопросе обеспечения безопасности информации», — уточнил эксперт в беседе с RT.

В то же время Маршани усомнился в том, что вопрос об экстрадиции будет решён в ближайшее время. По мнению юриста, это достаточно длительный процесс, который, вероятно, «будет продолжаться не один год».

  • Джулиан Ассанж
  • © REUTERS/Simon Dawson

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что британское правосудие не до конца объективно в ситуации с Ассанжем.

«Британское правосудие, так же как и всё западное правосудие, очень политизировано — оно не выдаёт оправдательных решений в ситуации, когда есть политический заказ, а ситуация с Ассанжем как раз такая», — объяснил собеседник RT.

По его словам, пауза, взятая Лондоном в рамках дела Ассанжа, могла быть вызвана выборами президента в США. В ближайшей перспективе, считает эксперт, британское руководство установит связь с новой американской администрацией для того, чтобы «решить судьбу Ассанжа».

«Американцы, конечно, хотят его видеть у себя. Насколько новая администрация будет в этом заинтересована, мы узнаем, но главное для них всех — обставить ситуацию таким образом, чтобы вынесенное решение не выглядело как политическое», — заключил Брутер.

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