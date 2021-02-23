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«Настал исторический момент». «Слуга народа» предлагает Раде ввести уголовную ответственность за отрицание «российской агрессии»

23 февраля 2021, 21:45  •  112 • Украина

Народный депутат от партии Владимира Зеленского «Слуги народа» Елизавета Ясько подала в Верховную Раду на регистрацию два законопроекта: о санкциях в отношении России и об ответственности за непризнание «российской агрессии» в отношении Украины.

Об этом сама Ясько сообщила в социальной сети.

Депутат внесла в Раду законопроект №57413 «О национальных и международных санкциях» и №57258 «Об особенностях государственной политики (непризнании)».

Она также констатировала наступление «исторического момента».

«Настал исторический момент, чтобы наконец создать действенную систему правовой защиты страны, поскольку наше государство благодаря действиям президента и СНБО вышло на новый уровень в защите национальных интересов», — заявила депутат.

Ясько уточнила, что именно предусматривают ее инициативы.

«Введение новой эффективной санкционной политики (установление финансовой, административной и уголовной ответственности за нарушение санкционного режима, создание нового рабочего органа при СНБО, который будет координировать санкционную политику);

политику непризнания легитимности оккупации украинских территорий (введение уголовной ответственности за отрицание публичными деятелями фактов российской агрессии и оккупации территории Украины, поддержку действий агрессора и участие в торжественных мероприятиях на территории страны-агрессора);

создание механизмов привлечения к ответственности нарушителей санкционного режима и политики непризнания», – сообщила Ясько.

«Слуга народа» также добавила, что ее законопроекты направлены на старт «деоккупации» Украины и на лишение «сторонников Кремля» всяких шансов в стране.

«Мы не должны дать агрессору и внутренним сторонниками Кремля ни единого шанса на распространение фейков российской пропаганды и финансирование пророссийских групп влияния на свободной территории Украины. Это должно стать началом и залогом деоккупации наших территорий», — отметила Ясько.

Напомним, в Раде систематически ведутся разговоры об ужесточении ответственности за «отрицание российской агрессии». Там также предложили наказывать СМИ за трансляцию таких месседжей. «Слугой народа» предлагалось штрафовать телеканалы за отрицание войны с РФ неоднократно.

Сегодня же стало известно, что партия «Европейская солидарность» и партия «Слуга народа» хотят запретить на Украине партии и СМИ, которые позволяют себе «отрицать» «российскую агрессию».

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