Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко назвал главный страх украинских властей, которые настаивают на возвращении Крымского полуострова.

В эфире телеканала "НАШ" Червоненко отметил, что власти его страны могут только издеваться над людьми играми в "чей Крым", на деле же, как это было при предыдущем президенте Петре Порошенко, так это есть и при действующем, Владимире Зеленском, Киев очень боится возвращения Крыма и Донбасса под свой контроль.

По мнению экс-министра, в случае даже гипотетического возвращения Крыма, жители полуострова не станут поддерживать действующую власть на Украине и, скорее всего, выступят в поддержку "Оппозиционной платформы - За жизнь". Так же поступят и жители Донбасса в случае возвращения в правовое поле Украины.

Червоненко также добавил, что Киев даже не пытается наладить контакт с жителями ДНР, ЛНР, общаясь с ними на языке силы.

Стоит напомнить о том, что, каковы бы ни были размышления украинских политиков, в вопросе о принадлежности Крыма поставил точку президент России Владимир Путин вместе с жителями полуострова, которые высказались на референдуме. Жители ДНР и ЛНР также неоднократно прямо заявляли о том, что республики больше не вернутся в состав Украины.