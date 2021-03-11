«Настаивали на расследовании в общем порядке»: что известно об уголовном деле в отношении отца сестёр Хачатурян

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на одного из адвокатов. В Следственном комитете не стали комментировать эту информацию. Ранее в возбуждении дела в отношении Хачатуряна было отказано в связи с его смертью — в таком случае оно может быть открыто только с согласия родственников. При этом следствие установило, что отец на протяжении длительного времени причинял дочерям физические и психические страдания, и учло это как смягчающий фактор в деле об убийстве. Как выяснил RT, родственники, желающие добиться реабилитации погибшего, инициировали расследование.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна по трём статьям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката, участвующего в процессе.

«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 117 «Истязание», — сообщает собеседник агентства на условиях анонимности.

В СК России не стали комментировать уголовное дело в отношении Хачатуряна.

Как выяснил RT, расследование уголовного дела было инициировано родственниками Михаила, которые хотят добиться его реабилитации.

«Мы сами инициировали отмену постановления об отказе в возбуждении дела по факту сексуального насилия. Официальной информации о возбуждении уголовного дела от Следственного комитета нет. Уведомления об этом нам, как представителям потерпевшей стороны, тоже нет. Это может быть связано с тем, что срок доследственной проверки составляет 30 дней, как раз в ближайшие дни он истекает», — рассказала RT Ольга Халикова, адвокат родственников.

Дело сестёр Хачатурян

Ранее RT рассказывал историю сестёр Крестины, Ангелины и Марины Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, с 2015 года несовершеннолетние на тот момент девушки неоднократно подвергались физическому, психологическому и сексуальному насилию со стороны отца.

В порыве ярости мужчина мог жестоко избить девушек. Также следователи установили, что погибший иногда использовал пневматическое оружие.

Не выдержав издевательств отца, девушки убили его.

После задержания сёстры некоторое время находились в СИЗО. Позднее им изменили меру пресечения на «запрет на определённые действия». При этом младшую из сестёр — Марию — суд признал невменяемой.

Материалы по уголовным делам сестёр Хачатурян поступили в суд в июле 2020 года.

1 февраля 2021 года Мосгорсуд вернул дела старших сестёр в прокуратуру.

«Проверка по трём статьям»

По словам адвоката сестёр Хачатурян Алексея Липцера Мосгорсуд указал, что судить девушек без итогового решения в отношении их отца невозможно. Он также пояснил, что дело в отношении убитого решено возбудить в связи с тем, что родственники Михаила Хачатуряна спустя почти два года следствия наконец дали на это своё согласие.

«Ранее следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела в отношении Михаила в связи с его смертью, однако это было не реабилитирующее постановление, которым фактически устанавливалась его причастность к преступлениям в отношении девушек. Уже после поступления дела в отношении сестёр в суд родственники это постановление обжаловали и подали заявление о согласии на возбуждение дела, — сообщил RT адвокат.

По его словам доследственная проверка ранее проводилась по статьям 117 (истязание), 132 (насильственные действия сексуального характера) и 133 (понуждение к действиям сексуального характера) УК РФ.

Со слов Липцера, ещё в конце 2019 года, до первого возврата дела на доследование со стороны прокуратуры, проведённые по делу экспертизы установили тяжкий вред здоровью трём девушкам в результате преступлений, совершённых в их отношении Михаилом.

«Потерпевшие рассчитывают в рамках возбуждённого в отношении Михаила уголовного дела доказать его невиновность, после чего будут настаивать на передаче дела в отношении девушек в суд, исключив при этом прежний мотив совершения преступления — преступные действия отца», — объяснил причину Алексей Липцер.

По словам адвоката, мера пресечения в отношении сестёр осталась прежней — запрет определённых действий, включая запрет на общение между собой и выход в интернет. Дальнейшие возможные послабления уже будут зависеть от следователя по делу. Сейчас дело находится в прокуратуре и, по словам Липцера, в связи с уголовным делом в отношении Хачатуряна будет возвращено на стадию предварительного расследования.

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова в беседе с RT сообщила, какие экспертизы будет заявлять после возбуждения уголовного дела.

«Следственный комитет не представил никаких доказательств сексуального насилия. Сторона защиты настаивала, чтобы в удовлетворении нашей жалобы отказали. Мы настаивали на проведении уголовного расследования в общем порядке. Поэтому, если СК дело возбудит, мы уже будем заявлять экспертизы, в том числе сексолого-психиатрическую, которые бы могли свидетельствовать о том, что сексуального насилия не было. Мы будем настаивать на том, чтобы было вынесено верное процессуальное решение об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основаниям — в связи с отсутствием события преступления», — Ольга Халикова, адвокат потерпевшей стороны.