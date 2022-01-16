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«Настаиваем на решении этой ситуации»: Песков высказался о высокой напряжённости на границе России и Украины

16 января 2022, 22:35  •  165 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряжённой ситуацию на российско-украинской границе. Он отметил, что российская сторона призывает к разрешению сложившейся ситуации, поскольку при текущем положении вещей речь идёт об опасности для всего континента. Как подчеркнул Песков, путь к разрядке можно найти, представив ответы на подготовленные российской стороной предложения по гарантиям безопасности.
 
AP © Andriy Dubchak
 

Ситуация на российско-украинской границе остаётся напряжённой, заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе беседы Пескова спросили о том, не является ли «совпадением» появление сообщений о якобы подготовке Москвой силового сценария в отношении Киева и ряд кибератак, совершённых на правительственные сайты Украины.

«Знаете, это очень опасное совпадение. Чрезвычайно опасное. Поэтому мы и настаиваем на решении этой ситуации, на решении этой проблемы, — сказал Песков во фрагменте интервью, опубликованном в Twitter. — Как раз ввиду чрезмерной напряжённости на границе. В этой части Европы сложилась чрезмерная напряжённость».

По словам пресс-секретаря президента, за таким положением вещей «автоматически тянется множество других проблем», речь идёт о чрезвычайной опасности для континента. В этой связи, продолжил Песков, российская сторона рассчитывает получить ответ на выдвинутые ранее предложения.

«Предельно конкретный ответ на наши предельно конкретные предложения. Только так можно найти путь к разрядке в сложившейся ситуации», — сказал Песков.

Напомним, 15 декабря Москва направила Вашингтону проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. Среди прочего в документе говорится об обязательствах Вашингтона остановить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также об отказе от приёма в альянс государств, которые ранее были частью СССР.

Комментируя текущие отношения России и США с союзниками из НАТО, Песков отметил, что стороны находятся на «совершенно разных треках», что провоцирует обеспокоенность. Вместе с тем он отметил, что между ними появилось «некоторое понимание».

Западные СМИ и ситуация на российско-украинской границе

Отметим, что на протяжении 2021 года зарубежные СМИ неоднократно сообщали о якобы повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной. Позднее в рамках этой риторики стали упоминаться якобы готовящиеся Москвой планы напасть на Украину.

На фоне этих высказываний ряд представителей западных государств заявили о намерениях ввести новые санкции против России в случае «военной агрессии» в отношении Украины. Москва существование подобных планов неоднократно опровергала.

Также на russian.rt.com «Хотят разжечь конфликт Москвы и Киева»: в России ответили на новые заявления США о «вторжении» на Украину

В середине января состоялись переговоры по российским предложениям в сфере гарантий безопасности, в которых приняли участие представители США, НАТО и ОБСЕ. Уже после этих переговоров помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что угроза «вторжения» России на Украину остаётся высокой. 

При этом, как ранее заявлял замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров в Женеве, нет никаких оснований опасаться какого-либо эскалационного сценария в отношении Украины.

«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», — пояснил замглавы МИД РФ.

В Кремле 11 января отмечали, что в прошедшей в Женеве дискуссии не видно «существенного повода для оптимизма».

«Скажем так, существенно повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана Рябковым, то, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть: открытые, субстантивные и прямые», — сказал Песков.

Вместе с тем Москва не раз высказывалась о неприемлемых  шагах Запада. Их перечислил в ходе пресс-конференции 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса. Тем более с учётом того курса, которое проводит украинское руководство (и прежнее, и нынешнее), к сожалению. Более того, это — по-настоящему красная линия, и они это знают. Даже если Украина остаётся вне НАТО, там возможны двусторонние договорённости с американцами, с англичанами, другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море — это нам тоже неприемлемо. Размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации — это ещё одна красная линия», — сказал министр.

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