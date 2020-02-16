Наспехтуция

Спешка, как указывал классик советской литературы, нужна исключительно при ловле блох и при поносе. Потому поспешать с поправками в Основной закон – нехорошо может получиться. В думском комитете по законодательству это, кажется, поняли – предложили продлить приём поправок. Но нам-то уже объявили, что 22 апреля – всенародное голосование. Расшибись, а успей! А расшибиться-то и не хотелось бы...

Камешков, на которых можно споткнуться, навалом. Вот навскидку. Актёр Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий страны. Разумное предложение? Определённо. Но есть, как говорится, нюанс. В действующем Основном законе прописана норма о праве народов России на самоопределение. И там же подтверждён принцип территориальной целостности страны. Другими словами, наша страна неделима, но ежели кому приспичило самоопределиться – забирайте кусок. Законники про этот неброский, казалось бы, диссонанс написали тонны книг, которые, по идее, должны были прояснить ситуацию. Но ясности тем не менее нет как не было. Понятно, что авторы действующего Основного закона старались не задеть нежных чувств северокавказских да поволжских самостийщиков. И переусердствовали чуток. При этом Чечня всё равно жёстко бойкотировала принятие ельцинской Конституции, а в Татарстане мягко порекомендовали гражданам воздержаться от голосования. Без малого полстраны тогда «воздержалось», если кто забыл. Так вот о поправке Машкова. Президент её поддержал: «Сама по себе идея мне нравится, юристов попросим сформулировать должным образом». Но как сформулировать, если запрет на отчуждение территорий противоречит конституционной норме о праве народов на самоопределение?! Тут одно из двух, как в анекдоте, либо крестик снять, либо трусы надеть. При этом уже нет сомнений, что поправка Машкова обречена войти в новую редакцию Основного закона. Старшему-то понравилось. Как не уважить?

Реакция взрыва

В рабочую группу уже поступило более 500 поправок. Если принять их все чохом, можно такого напороть, что двойное дно поправки Машкова покажется сущей ерундой. Депутат Константин Затулин вообще предложил отразить в Основном законе особую роль и значение русского народа: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединённый общей судьбой на своей земле». Вроде как тоже верно, русских в стране более 80%, по всем меркам титульная нация. Тем не менее поправка Затулина уже вызвала целый шквал критики. Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров и завсегдатай прямых эфиров центральных телеканалов Геворг Мирзаян откровенно и не без причины восстали. Шахназаров потребовал «понимать психологию таких, как я, инородцев» и грозил, что «русский народ потеряет союзников внутри страны». А Мирзаян опубликовал на либеральном «Снобе» статью с полностью разъясняющим суть его претензий заголовком: «Стержневая нация и унтерменши». Национальный вопрос вообще очень деликатный. Так что нечего удивляться, если завтра с теми же претензиями выступят татары, якуты, чья республика по территории занимают изрядную долю страны, чеченцы с ингушами… Конституция Татарстана (да-да, такая есть!), кстати, и без того «выражает волю многонационального народа республики и татарского народа». В общем, начать считаться составом крови может быть опасно. Едва ли власти, запуская процесс обсуждения реформы Конституции (да и самой конституционной реформы, откровенно говоря), задумывались о последствиях. Вот и политолог Сергей Марков это подмечает:

По теме 594 В Санкт-Петербурге прошли задержания протестовавших против поправок в Конституцию активистов 1 февраля жители Санкт-Петербурга вышли на Сенатскую площадь с одиночными пикетами, направленными против предложенных президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Конституцию страны.

«Неожиданно для власти в обсуждении реформы на первое место вышли не дискуссии об отношениях ветвей власти, а о том, нужно ли там упоминать русский народ».Но могло ли быть по-другому, если, как справедливо указывает эксперт, корень проблемы в недовольстве русских своим положением. «И через упоминание в Конституции они пытаются защитить свои нарушающиеся права». Вы скажете: не ради этого затевался сыр-бор с изменением Основного закона. И вы правы. Но цепная реакция тем не менее началась.

Процедура – дура

И это законники ещё не сказали своего веского слова касательно процедурных вопросов. Изменения в Конституцию следовало бы, пожалуй, внести так, как их вносили до сих пор. Проголосовали законодатели, и дело с концом. Но, объявив 15 января о «всенародном голосовании», президент нарочно расширил рамки предстоящей дискуссии. Народная поддержка поправок призвана добавить легитимности предстоящей реформе, так что с этим понятно. Но вот закон… Статья 135 действующей Конституции оговаривает порядок внесения изменений. Никакого всенародного голосования для этого не требуется, утверждает поправки Федеральное собрание. Если, конечно, не меняются ключевые главы, а именно первая, вторая и девятая. Президент же указал: первую статью, об основах конституционного строя, не меняем, а все остальные можно менять. Таким образом, процедура в соответствии с действующими конституционными нормами значительно усложняется. Механизм следующий: сначала поправки согласуют в парламенте, а затем созывается Конституционное собрание. Вот с этим самым собранием – закавыка. Закон о порядке его формирования до сих пор не принят. Это значит, что сформировать его нет возможности. Если, конечно, действовать строго в рамках закона. Нет сомнений, что так и было задумано.

«Социальные гарантии» – звучит немобилизующе. А вот «роль русского народа» – уже неплохо. Если подключить телевизор и активировать заметных сторонников с противниками, можно обеспечить нормальный накал страстей. Что, похоже, и делается (фото: ТАСС)

Власть, стремясь сохранить костяк ельцинского законодательства, таким образом, обыграла саму себя. Но раз Конституционное собрание никак не может быть сформировано, а поправки принять тем не менее нужно, к тому же в рекордно короткие сроки, за каких-то два месяца, то придётся похерить законную процедуру. В соответствии с которой Конституционное собрание, найдя поправки целесообразными, должно было бы разработать проект новой Конституции и вынести её на референдум, сиречь на «всенародное голосование». Таким образом, указывают юристы, то, что происходит сегодня с поправками, происходит вне правового поля. И не согласуется с нормами действующей Конституции. Революционная целесообразность берёт верх над буквой закона, что впоследствии не раз нам икнётся. А предложенная процедура одобрения изменений больше напоминает плебисцит. Проблема лишь в том, что такой плебисцит вне закона.

В стране имеется богатый и давний опыт того, как одобрять поправки к Конституции

Как разбудить народ

Молодёжи-то, знамо дело, невдомёк, но у нас ещё многие помнят, что за дата такая – 22 апреля. У дедушки Ленина, вождя мировой революции, круглая дата – 150 лет со дня рождения. У нас-то на этом внимание акцентировать не станут, зато в Китае – наоборот. Почитайте, что пишет китайская пресса о происходящем в России: там чуть ли не о смене нашего общественного строя вещают (хотя ещё раз подчеркнём: в новой редакции Конституции первую главу, где об этом как раз и речь, решено не менять). Прописанные в Основном законе социальные гарантии – то, на чём всякий раз акцентирует внимание президент. Разворот к социализму, никак иначе. Так китайцам понятнее: их стратегический партнёр, Россия возвращается на путь, с которого по недоразумению свернула. Это такая «экспортная версия» происходящего в нашей стране, специально для китайцев. Тем не менее как-то сложно поверить в то, что дата выпала совершенно случайно. Пожалуй, неслучаен и выбор поправок, оказавшихся в центре внимания обсуждающих. Кто там знает, что за 500 изменений поступило в комиссию? Но про поправки Затулина и Машкова теперь знают многие. И спорят громко, с пеной у рта, по всем федеральным телеканалам. Не захочешь – обратишь внимание. А ларчик между тем открывается просто. Чтобы плебисцит состоялся, необходимо, чтобы явка была на уровне 50%. А ещё поправки должны одобрить 70% голосующих. Показатели требуются довольно высокие, согласитесь. А на прошлогодних выборах в Мосгордуму, сопровождавшихся громкими скандалами и массовыми выступлениями, явка составила всего 21%. И как прикажете обеспечить видимость массовости? В последнее время даже против пенсионной реформы народ массово не бузил. В последний раз народные толпы вываливали на улицы по случаю воссоединения с Крымом. Стало быть, к урнам для голосования народ должно согнать что-то на самом деле важное, что-то такое, что люди ощутят своей собственной шкурой, своим нутром. Социальные гарантии – оно хорошо, конечно, но немобилизующе. А вот роль русского народа, прописанная в Основном законе, – это неплохой спусковой крючок. Если подключить телевизор и активировать заметных сторонников (Затулин) с противниками (Шахназаров; оба, по едва ли случайному совпадению, завсегдатаи вечерних телевизионных посиделок у Владимира Соловьёва), за два месяца можно обеспечить вовлечённым в просмотр телезрителям нормальный накал. Что, похоже, и делается.

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Как застолбить то, что у нас за границей

Между тем ряд поправок, на которых внимание как бы и не акцентируется, вызывает самый живейший интерес у экспертов. В частности, это касается предложения председателя Тульской областной думы Сергея Харитонова прописать в Основном законе понятие «территории с особым конституционно-правовым статусом». По мнению Харитонова, к таким территориям можно было бы отнести арктическую зону, а также российские военные и стратегические объекты на территории других государств. Те же военные базы в Сирии. А ещё Шпицберген, который отчасти российский, хотя и норвежский. Антарктика, пока ещё «общая», но, как знать, надолго ли. Заодно к территориям с особым правовым статусом можно было бы причислить и народные республики Донбасса – а почему нет? Эту мысль озвучил, правда, не Харитонов, зато предложение тульского спикера тут же нашло самый горячий отклик у сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок Андрея Клишаса («Это важная новелла, имеющая шанс на скорую реализацию») и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, поручившей главам двух профильных комитетов сената изучить предложение туляка. С этими федеральными территориями всё крайне увлекательно. Даже безотносительно народных республик Донбасса и Шпицбергена.

Германия без АЭС: чистая и нищая Революционная целесообразность берёт верх над буквой закона, что впоследствии не раз нам икнётся. А предложенная процедура одобрения изменений больше напоминает плебисцит. Проблема лишь в том, что такой плебисцит вне закона (художник: Темур Козаев)

Как выясняется, двумя нашими базами в Сирии интерес Минобороны к освоению горизонтов не исчерпывается. Возводятся базы в Центральной Африке, и «засвеченная» суданская – лишь одна из нескольких. Не исключено, что придётся строить новые базы и на Ближнем Востоке. Израильтянам очень понравилось, как российские военные защищают их страну от воинства иранского КСИР. И вскоре на спорных территориях может появиться российский то ли укрепрайон, то ли целый военный городок. А может, и не один. Несколько «баз подскока» российской военной авиации оборудованы в Арктике. Расконсервировали советские, построили новые. А правового статуса у них нет. Пока обходились и без него, но баз, по всей видимости, у нас будет много, и уже совсем скоро. Вот и потребовалось их как-то юридически упорядочить, «застолбить». В Конституции – самое оно. Что же до народных республик, то, раз в Кремле разделили украинское направление деятельности с донецко-луганским, самое время подверстать под наше законодательство и ДНР с ЛНР. Признавать слишком хлопотно. Но разрушенную экономику так или иначе нужно восстанавливать. А отчего бы не присвоить республикам статус федеральных территорий? Как будто бы это наши военные базы за рубежом. Что отчасти именно так.

Вот мы и говорим: увлекательная история получается! Кто-то явно пытается создать себе кормовую базу за границей и закрепить положение дел в Основном законе. И кто бы это мог быть? У вычленения федеральных территорий, впрочем, может быть и иная подоплёка. Как мы уже не раз писали, в новой редакции Конституции будут прописаны полномочия Госсовета – этакого нового Политбюро, уходящего корнями в региональные элиты. Полномочий у регионов, равно как и возможностей влияния на принятие ключевых решений, таким образом, станет значительно больше. И в одночасье Иркутская область, скажем, может возжелать объявить Байкал зоной своих региональных интересов. Ценность пресной воды день ото дня растёт. А Байкал – общенациональное достояние, даром что такой формулировки в Конституции нет. Как же быть, как подстраховаться? В Америке сделали так: выделили 14 федеральных территорий, номинально находящихся на территории того или иного штата, но законодательно подчиняющихся напрямую Вашингтону. Следуя по такому пути, можно вслед за Байкалом объявить федеральными территориями ХМАО с ЯНАО, якутские алмазные копи и что угодно ещё. Разумно? Здравое зерно, несомненно, присутствует, но что скажут в регионах? Одобрят ли?

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Весна обещает быть жаркой

И вот ещё на что следовало бы обратить внимание в свете всего вышесказанного. Голосование за поправки к Конституции – не только часть процедуры редактирования Основного закона, но и в известной мере «краш-тест» для системы государственного управления. Недовольных может быть много, даже критически много (вспомним, что в прошлый раз в поддержку Конституции не голосовали целые регионы). Либеральная несистемная оппозиция грозит собрать недовольных на проспекте Сахарова в столице 17 февраля, а левые с правыми раздумывают, не подключиться ли им к разгорающейся протестной буче. «Патриотическая оппозиция» на днях провела митинг – требует референдума. Народу пришло – кот наплакал, но лиха беда начало. Сто лет назад народ тоже требовал созыва Учредительного собрания, а закончилось дело октябрьским переворотом – накануне ленинского юбилея нелишне будет об этом напомнить. И не случайно лидер несистемных левых Сергей Удальцов тоже отмечает, что изменения в Конституции – «стресс-тест для властной системы, и мы видим, что этот тест система начинает проваливать». Удальцов полагает, что власть «сделала серьёзный подарок для оппозиции, несогласной с социально-экономическим курсом страны, и оппозиция просто обязана этой ситуацией воспользоваться». Весна обещает быть жаркой?