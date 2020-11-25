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Насолить перед уходом: команда Трампа подготовила новый пакет санкций против России
25 ноября 2020, 15:25 • 69 • Политика
Москву наказывают за военное сотрудничество с Китаем
США могут ввести новые антироссийские санкции до смены администрации Белого дома. Черновой вариант президентского законопроекта уже готов. В нем предусмотрены меры против Минобороны РФ.
Команда Дональда Трампа предлагает внести в черный список 28 российских организаций и предприятий из авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, а также некоторые научные центры и центры по приборо– и двигателестроению, сообщает РИА "Новости".
Помимо структур Минобороны, в черновом варианте нового санкционного списка фигурируют два института "Росатома", принимавшие участие в создании перспективных вооружений, и два предприятия "Роскосмоса" – научный институт и производитель ракетно-космической техники.
Под санкции может попасть также одно из ФГУП – в документе отмечается, что предприятие связано с кремлевской администрацией.
Кроме того, американская сторона хочет ввести ограничения против предприятий гражданского авиастроения России: производителей вертолетной техники и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения.
Отмечается, что команда Трампа готовит санкции против Китая, а попавшие в черный список российские компании сотрудничают с КНР по военной линии.
Ранее аналитики заметили, что Трамп стремительно портит отношения с Россией перед уходом с поста президента, чтобы насолить своему преемнику Джо Байдену. Аналогично поступал, кстати, и предшественник Трампа Барак Обама. За месяц до своей отставки он ввел рестрикции против России и выслал 35 российских дипломатов. До вступления в должность Трамп обещал пересмотреть решения Обамы, но после инаугурации, напротив, лишь регулярно расширял санкции.
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