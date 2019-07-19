«Наследуют политику предшественников»: новое руководство ЕС заявило о намерении сохранить антироссийские санкции

Экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, избранная главой Еврокомиссии, считает, что ЕС должен разговаривать с Россией «с позиции силы» и сохранить действующие санкции. Она обвинила Москву в стремлении разобщить Европу. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз может попасть в энергетическую зависимость от РФ. Ранее с антироссийскими заявлениями выступили и другие политики, утверждённые на высшие посты в ЕС. Эксперты отмечают, что подобная риторика перекликается с прежним курсом Брюсселя. По мнению аналитиков, европейский истеблишмент игнорирует запрос ряда стран ЕС на нормализацию отношений с РФ.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен сохранить санкции против России. Такую точку зрения она высказала в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Нам, выступая с позиции силы, следует сохранять действующие санкции и в то же время продолжать предлагать диалог»», — заявила фон дер Ляйен.

По её словам, Кремль «не прощает слабости» и якобы ведёт враждебную по отношению к ЕС деятельность.

«Примеры варьируются от нарушения международных норм — как аннексия Крыма — до работы с целью максимального разобщения Европы», — утверждает европейский политик.

Также, по мнению фон дер Ляйен, для противодействия России европейцам необходимо бороться с «дезинформацией» и «фейковыми новостями».

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на другое недавнее интервью фон дер Ляйен (немецкому изданию Bild), европейский политик, комментируя строительство газопровода «Северный поток — 2», говорила об «опасности чрезмерной зависимости от российских энергопоставок». Кроме того, избранная глава Еврокомиссии выступила за сохранение близких, дружественных отношений с Соединёнными Штатами.

16 июля Европарламент утвердил экс-министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на посту руководителя Еврокомиссии. С 1 ноября она сменит на этой должности Жан-Клода Юнкера.

«Оставить в силе все обвинения»

Фон дер Ляйен, прежде занимавшая пост главы Минобороны ФРГ, неоднократно выступала с критикой в адрес России.

Так, в прошлом году её заявление о необходимости разговаривать с Москвой с позиции силы раскритиковал министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда глава российского военного ведомства посоветовал немецкой коллеге «спросить у дедушек», чем может обернуться такой диалог с Москвой.

В официальном поздравлении фон дер Ляйен по случаю её избрания главой ЕК президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что «богатый политический опыт и международный авторитет» бывшего министра обороны ФРГ «будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнёрства между ЕС и Россией».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях российско-германского форума «Петербургский диалог» заявил, что в отношениях с избранным главой ЕК Россия стремится ориентироваться «не на какие-то заявления публичные, а на практические дела».

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин подчеркнул, что за последний месяц российско-европейские отношения «деградировали».

Как отметил в интервью RT научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов, позиция фон дер Ляйен о необходимости сохранения антироссийских санкций отражает точку зрения немецкого истеблишмента, который не спешит снимать ограничительные меры, хотя и периодически говорит о необходимости наладить диалог с Москвой.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил в разговоре с RT, что в позиции фон дер Ляйен играет определённую роль и личный фактор, однако в большей степени, по его мнению, заявления политика отражают взгляды брюссельской евробюрократии.

«Она продолжает курс, которого придерживалась и предыдущая Еврокомиссия, — отметил в разговоре с RT Бондаренко. — Это говорит лишь о том, что задача европейских элит — «уходя — не уйти», оставить в силе все обвинения против России и механизмы рестрикций».

В начале июля лидеры стран ЕС согласовали кандидатуры новых руководителей ключевых европейских органов, которые должны обновиться по итогам майских выборов в Европарламент. Отметим, Урсула фон дер Ляйен не единственный представитель нового руководства ЕС, придерживающийся антироссийской риторики.

Здание Еврокомиссии

Reuters

© Yves Herman

Так, избранный на пост главы европейской дипломатии руководитель испанского МИД Жозеп Боррель в мае этого года назвал Россию «старым врагом». А новый спикер Европарламента итальянец Давид-Мария Сассоли в начале июля заявлял, что санкционная политика ЕС в отношении России не изменится.

«Люди, выбранные на посты европейских институтов, наследуют политику своих предшественников, — отметил Олег Бондаренко. — Именно для этого их и выбрали. Поэтому спикером Европарламента, например, стал не болгарин Сергей Станишев, бывший гражданин СССР, а итальянский журналист, который прежде ничем не прославился. Его назначили только на основании того, что он готов продолжать линию антироссийских санкций».

Напомним, что одним из основных претендентов на пост председателя ЕП был экс-премьер-министр Болгарии Сергей Станишев, выступавший за нормализацию отношений с Россией. Его рекомендовал на этот пост саммит лидеров ЕС. Однако 7 июля спикером избрали итальянского социалиста Сассоли.

«Изменение политики возможно»

Многие европейские политики неоднократно призывали к нормализации отношений с Россией и даже к снятию санкций. Так, на днях за то, чтобы отменить действующие против России ограничительные меры, выступил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Ранее с похожей инициативой выступила его коллега из земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Рабочие завода Siemens Turbomachinery Equipment GmbH в Лейпциге (Федеральная земля Саксония)

globallookpress.com

© Hendrik Schmidt/dpa

Как сообщили 17 июля немецкие СМИ со ссылкой на данные Восточного комитета немецкой экономики, от санкционного противостояния с Россией за последние пять лет Германия потеряла сотни миллиардов евро. Особенно пострадали земли бывшей ГДР: например, в Саксонии торговый оборот с Россией сократился на 72,5%, а в Тюрингии — на 19,9%.

Также на днях о неэффективности антироссийских санкций заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт потерял около €8 млрд из-за санкций.

О необходимости отмены антироссийских ограничительных мер говорят и в Италии. В частности, 4 июля премьер-министр Джузеппе Конте на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Рим будет работать над снятием рестрикций. В свою очередь, заместитель главы итальянского правительства Маттео Сальвини назвал санкции ЕС «безумными». О возможности отменить ограничительные меры против Москвы заявлял и премьер Франции Эдуар Филипп на переговорах с российским коллегой Дмитрием Медведевым в июне.

Как отмечает Константин Софронов, антироссийские санкции США и ЕС не достигли своей цели.

«Россия показала на внешнеполитической арене, что сохраняет свой военный потенциал, успешно проводит перевооружение. Серьёзного ухудшения ситуации, при котором Москва была бы вынуждена обратиться к Западу за экономической помощью, также не произошло, — говорит Софронов. — Более того, война в Сирии продемонстрировала, что Россия достаточно активна. У неё есть выбор. Она может договариваться с Турцией, с Ираном и с другими государствами, искать других политических партнёров взамен тех европейских стран, которые подключились к антироссийским санкциям».

По словам Олега Бондаренко, новое руководство ЕС в лице фон дер Ляйен пренебрегает усилившимися требованиями отмены антироссийских санкций.

«Европа за эти пять лет претерпела определённые изменения. И то, что европейские элиты не хотят этого замечать, не характеризует их с положительной стороны. Так они подрывают собственную легитимность в глазах европейского избирателя», — утверждает политолог.

По мнению Константина Софронова, «ЕС может поменять своё мнение и отказаться от санкций в отношении Москвы только в том случае, если поменяется внешнеполитическая повестка США». Однако такой сценарий развития событий эксперт считает маловероятным.

Между тем Олег Бондаренко полагает, что в странах ЕС есть серьёзный внутриполитический потенциал для изменения отношений с Россией.

«Пересмотр политики в отношении Москвы возможен в результате выборов в основных странах — членах ЕС в ближайшие год-два, — говорит Бондаренко. — Например, многое зависит от Германии, а там ситуация явно изменится после ухода Ангелы Меркель».